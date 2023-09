Bereits mehr als 1.000 Tote nach Beben in Marokko gemeldet

Rabat/Marrakesch - Bei einem schweren Erdbeben in Marokko sind am späten Freitagabend (Ortszeit) 1.037 Menschen ums Leben gekommen, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Nachmittag unter Berufung auf den staatlichen Rundfunk berichtete. Mindestens 1.204 Menschen seien verletzt worden, teilte das marokkanische Innenministerium mit. In Gebieten vom Atlasgebirge bis zur Altstadt von Marrakesch wurden Gebäude teils völlig zerstört und berühmte Kulturdenkmäler beschädigt.

Einigung auf gemeinsame Erklärung bei G20-Gipfel

Neu-Delhi/Addis Abeba - Nur wenige Stunden nach Beginn des G20-Gipfels in Indien haben sich die Teilnehmer nach Angaben des indischen Premierministers Narendra Modi auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt. Es bestehe Konsens über die Gipfelerklärung, diese sei bereits verabschiedet worden, sagte Modi am Samstag in Neu-Delhi.

Gemeindebund-Chef Riedl offenbar vor Rückzug

Wien - Gemeindebund-Chef Alfred Riedl, der nach umstrittenen Grundstücksgeschäften sein Amt bis zur nächsten Vorstandssitzung im März 2024 ruhend gestellt hat, dürfte vor dem kompletten Rückzug stehen, wie das Ö1-Morgenjournal berichtet und auch der APA bestätigt wurde. Dem ÖVP-Politiker wird vorgeworfen, er habe in Grafenwörth (Bezirk Tulln), wo er Bürgermeister ist, durch Grundstücksverkäufe mehr als eine Million Euro verdient. Die Prüfung der Vorwürfe dauert noch an.

Zwei Tote bei Kämpfen in palästinensischem Lager im Libanon

Beirut - Bei Gefechten im größten Flüchtlingslager für Palästinenser im Libanon sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur NNA am Samstag berichtete, gab es auch Verletzte. Die Kämpfe zwischen Mitgliedern der Palästinenserorganisation Fatah und anderer islamistischer Gruppen in dem Lager Ain al-Hilwah nahe der Küstenstadt Sidon waren in der Nacht auf Freitag erneut entfacht.

Strafrechtsexperten gegen "Lex Klimakleber"

Wien - Den wiederholten Forderungen der ÖVP nach härteren Strafen für "Klimakleber" können Strafrechtsexperten wenig abgewinnen. Alois Birklbauer von der Johannes Kepler Universität Linz und Andreas Venier von der Universität Innsbruck attestieren der Maßnahme im Gespräch mit der APA keine präventive Wirkung. Eine eigene "Lex Klimakleber" im Strafrecht sei abzulehnen, meint Venier. Das Kriminalstrafrecht solle sich auf die schwersten sozial schädlichen Aktionen beschränken.

Mann starb in Spital in OÖ: Falsche Medikation im Verdacht

Bad Ischl - Ein 73-Jähriger ist Ende August im Salzkammergut Klinikum Bad Ischl (Bezirk Gmunden) möglicherweise durch eine Patienten-Verwechslung gestorben. Dem Mann war eine Schmerztablette gegeben worden, die für einen anderen Kranken gedacht war. Das Personal bemerkte den Fehler, der 73-Jährige wurde daraufhin überwacht. Bei einem dieser Kontrollgänge fand man ihn leblos im Bett. Einen Bericht der "Kronen Zeitung" (Samstag-Ausgabe) bestätigte das Spital in einer Presseaussendung.

14-Jähriger nach Tötung von Schüler in Bayern in U-Haft

Würzburg - Nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen bei einem Schulzentrum in Unterfranken ist am Samstag gegen einen gleich alten Jugendlichen Haftbefehl erlassen worden. Der Tatverdächtige sei nun in einer Haftanstalt, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag in Lohr am Main. Der Jugendliche habe die Tat gestanden. Die mutmaßliche Waffe, eine Schusswaffe, sei in der Wohnung des Verdächtigen entdeckt worden.

