Mehr als 1.300 Tote nach schwerem Erdbeben in Marokko

Rabat/Marrakesch - Nach dem schweren Erdbeben in Marokko steigt die Opferzahl weiter stark an. Mindestens 1305 Menschen seien ums Leben gekommen, teilte das Innenministerium am Samstagabend mit. Bisher war von 1037 Toten die Rede. Mindestens 1832 weitere Personen sind den Angaben nach verletzt worden. In Gebieten vom Atlasgebirge bis zur Altstadt von Marrakesch wurden Gebäude zerstört und Kulturdenkmäler beschädigt. Marokko rief eine dreitägige Staatstrauer aus.

Gemeindebund-Chef Riedl offenbar vor Rückzug

Wien - Gemeindebund-Chef Alfred Riedl, der nach umstrittenen Grundstücksgeschäften sein Amt bis zur nächsten Vorstandssitzung im März 2024 ruhend gestellt hat, dürfte vor dem kompletten Rückzug stehen, wie das Ö1-Morgenjournal berichtet und auch der APA bestätigt wurde. Dem ÖVP-Politiker wird vorgeworfen, er habe in Grafenwörth (Bezirk Tulln), wo er Bürgermeister ist, durch Grundstücksverkäufe mehr als eine Million Euro verdient. Die Prüfung der Vorwürfe dauert noch an.

US-Präsident Biden reist zu historischem Besuch nach Vietnam

Washington/Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) - US-Präsident Joe Biden reist im Anschluss an den G20-Gipfel in Indien weiter in die vietnamesische Hauptstadt Hanoi. Dort wird er am Sonntag unter anderem vom Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Nguyen Phu Trong, empfangen. Bei den Gesprächen sollen etwa die wirtschaftspolitische Zusammenarbeit, die Bekämpfung des Klimawandels und die Stabilität in der Region Themen sein.

G20-Gipfel in Neu-Delhi endet

Neu-Delhi - Die führenden Industrie- und Schwellenländer setzen am Sonntag ihre Beratungen beim G20-Gipfel in Indien fort. Die Staats- und Regierungschefs besuchen in der Hauptstadt Neu-Delhi in der Früh zunächst die Gedenkstätte für den indischen Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi.

2.400 Festnahmen bei Klimaprotest auf Autobahn in Den Haag

Den Haag - In der niederländischen Stadt Den Haag hat die Polizei eine verbotene Klimademonstration aufgelöst und dabei rund 2.400 Anhänger der Gruppe Extinction Rebellion (XR) vorübergehend festgenommen. Unter ihnen seien auch zahlreiche Minderjährige gewesen, teilte die Polizei am Samstag mit. Es war bereits die achte Blockade der Autobahn A12 durch die Gruppe.

Regionalwahlen in Russland - Scheinwahl in besetzter Ukraine

Moskau - Mitten im Krieg gegen die Ukraine und überschattet von Betrugsvorwürfen hält Russland in Dutzenden Gebieten Regionalwahlen ab. Noch bis zum Sonntagabend können Menschen in 22 Gebieten ihre Stimme bei der Gouverneurswahl und in 16 Gegenden bei der Wahl zum Regionalparlament abgeben. In der Hauptstadt Moskau dürfte sich bei der Bürgermeisterwahl Amtsinhaber Sergej Sobjanin von der Kremlpartei Geeintes Russland eine weitere Amtszeit sichern.

Östliches Wirtschaftsforum beginnt im russischen Wladiwostok

Wladiwostok - Im russischen Wladiwostok beginnt am Sonntag das viertägige Östliche Wirtschaftsforum. Im vergangenen Jahr hatten Teilnehmer aus insgesamt 68 Ländern das Treffen besucht, Russland wollte dabei seine Beziehungen zu asiatischen Staaten stärken. Heuer spekulierte die "New York Times" über ein mögliches Treffen zwischen Kreml-Chef Wladimir Putin und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un beim Forum. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte dazu am Samstag, er wisse "nichts davon".

Film "Poor Things" gewinnt Goldenen Löwen in Venedig

Venedig - Der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig geht an den Film "Poor Things" des griechischen Regisseurs Giorgos Lanthimos. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. "Poor Things" ist eine experimentelle Variation der Frankenstein-Geschichte mit der US-Schauspielerin Emma Stone in der Hauptrolle. Weitere Rollen sind mit Willem Dafoe und Mark Ruffalo besetzt - und auch die deutsche Schauspielerin Hanna Schygulla ist kurz zu sehen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red