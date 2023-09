Bereits über 2.000 Tote nach Erdbeben in Marokko

Rabat/Marrakesch - Nach dem schweren Erdbeben in Marokko haben die Menschen in den Katastrophengebieten die zweite Nacht in Unsicherheit und Trauer um die Opfer verbracht. Die Zahl der Toten stieg nach Behördenangaben auf inzwischen 2.012. Mindestens 2.059 weitere Menschen wurden verletzt, mehr als die Hälfte davon schwer, wie marokkanische Medien in der Nacht auf Sonntag unter Berufung auf das Innenministerium berichteten. König Mohammed VI. ordnete eine dreitägige Staatstrauer an.

Ukraine wirft Lawrow Kriegsverherrlichung auf G20-Gipfel vor

Neu-Delhi - Die Ukraine hat dem russischen Außenminister Sergej Lawrow beim G20-Gipfel der führenden und aufstrebenden Wirtschaftsmächte Kriegspropaganda vorgeworfen. Nachdem Kremlchef Wladimir Putin nicht zum Treffen ins indische Neu Delhi gereist sei, rechtfertige und fördere Lawrow dort die Invasion, beklagte Mychajlo Podoljak, Berater im ukrainischen Präsidentenbüro, im Fernsehsender Freedom.

Regionalwahlen in Russland - Scheinwahl in besetzter Ukraine

Moskau - Mitten im Krieg gegen die Ukraine und überschattet von Betrugsvorwürfen hält Russland in Dutzenden Gebieten Regionalwahlen ab. Noch bis zum Sonntagabend können Menschen in 22 Gebieten ihre Stimme bei der Gouverneurswahl und in 16 Gegenden bei der Wahl zum Regionalparlament abgeben. In der Hauptstadt Moskau dürfte sich bei der Bürgermeisterwahl Amtsinhaber Sergej Sobjanin von der Kremlpartei Geeintes Russland eine weitere Amtszeit sichern.

Vier Tote bei Kämpfen in palästinensischem Lager im Libanon

Beirut - Bei erneuten Zusammenstößen in einem palästinensischen Flüchtlingslager im Süden des Libanon sind am Samstag mindestens vier Menschen getötet worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete, wurden bei den seit Donnerstag anhaltenden Kämpfen im Lager Ain al-Hilweh am Stadtrand von Sidon zwei Kämpfer der Fatah-Bewegung und ein Islamist getötet. Außerhalb des Lagers sei zudem ein Zivilist von einem Querschläger tödlich verletzt worden.

G20-Gipfel in Neu-Delhi endet

Neu-Delhi - Die führenden Industrie- und Schwellenländer setzen am Sonntag ihre Beratungen beim G20-Gipfel in Indien fort. Die Staats- und Regierungschefs besuchen in der Hauptstadt Neu-Delhi in der Früh zunächst die Gedenkstätte für den indischen Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi.

US-Präsident Biden reist zu historischem Besuch nach Vietnam

Washington/Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) - US-Präsident Joe Biden reist im Anschluss an den G20-Gipfel in Indien weiter in die vietnamesische Hauptstadt Hanoi. Dort wird er am Sonntag unter anderem vom Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Nguyen Phu Trong, empfangen. Bei den Gesprächen sollen etwa die wirtschaftspolitische Zusammenarbeit, die Bekämpfung des Klimawandels und die Stabilität in der Region Themen sein.

Östliches Wirtschaftsforum beginnt im russischen Wladiwostok

Wladiwostok - Im russischen Wladiwostok beginnt am Sonntag das viertägige Östliche Wirtschaftsforum. Im vergangenen Jahr hatten Teilnehmer aus insgesamt 68 Ländern das Treffen besucht, Russland wollte dabei seine Beziehungen zu asiatischen Staaten stärken. Heuer spekulierte die "New York Times" über ein mögliches Treffen zwischen Kreml-Chef Wladimir Putin und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un beim Forum. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte dazu am Samstag, er wisse "nichts davon".

Linzer Brucknerfest startet mit Festrednerin Anna Baar

Linz - Das Internationale Brucknerfest Linz, das heuer herausragenden Komponistinnen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts gewidmet ist, wird am Sonntag offiziell eröffnet. Die Festrede hält die österreichische Schriftstellerin und Staatspreisträgerin Anna Baar.

