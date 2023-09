Moskau und Kiew werfen einander Drohnenangriffe vor

Moskau - Russland und Ukraine haben einander Sonntag früh gegenseitig Drohnenangriffe vorgeworfen. Russland griff der ukrainischen Militärverwaltung zufolge die Hauptstadt Kiew erneut mit Drohnen an. Das russische Verteidigungsministerium wiederum meldete, im Schwarzen Meer seien mehrere ukrainische Marineboote und Drohnen mit Zielrichtung Halbinsel Krim zerstört worden. Überprüfbar waren allen Angaben nicht.

Biden nach G20-Gipfel in den Vietnam aufgebrochen

Neu-Delhi/Hanoi - US-Präsident Joe Biden ist zum Ende des G20-Gipfels in Indien zu einem Besuch nach Vietnam aufgebrochen. Er stieg Sonntag früh (Ortszeit) in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi in die Air Force One, wie die mitreisende Presse berichtete. An der letzten Arbeitssitzung des Gipfels der führenden Industrie- und Schwellenländer nahm er schon nicht mehr teil. Der Besuch in Hanoi zielt auch darauf ab, Chinas Einfluss im Indopazifik die Stirn zu bieten.

Banken nach Lehman-Pleite von 2008 solider aufgestellt

Wien - Vor 15 Jahren ist die US-Bank Lehman Brothers in den Konkurs geschickt worden. Das hat eine globale Krise ausgelöst. So eine Krise wie damals drohe heute nicht mehr, sagen Bankexperten. Zu stark wurden Kontrollen und Regulierung der Banken ausgebaut. Grundsätzlich könne man aber Krisen nicht ausschließen. Risiko komme heutzutage eher von einer negativen Dynamik nach Gerüchten in Social Media und aus der digitalen und damit massiv beschleunigten Abwicklung von Bankgeschäften.

Linzer Brucknerfest startet mit Festrednerin Anna Baar

Linz - Das Internationale Brucknerfest Linz, das heuer herausragenden Komponistinnen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts gewidmet ist, wird am Sonntag offiziell eröffnet. Die Festrede hält die österreichische Schriftstellerin und Staatspreisträgerin Anna Baar.

NEOS machen Druck bei Informationsfreiheit

Wien - Die NEOS machen in Sachen Informationsfreiheitsgesetz, das eine weitgehende Abschaffung des Amtsgeheimnisses bringen soll, jedoch seit geraumer Zeit in der Warteschleife hängt, abermals Druck. "Die Regierung muss endlich liefern", findet NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger. Der bevorstehende Prozess wegen Falschaussage gegen Alt-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zeige, "wie wichtig" die Abschaffung des Amtsgeheimnisses sei.

Weitere Schritte bei Mietpreisbremse werden geprüft

Wien - Bei der von der Regierung angekündigten Eindämmung der Mieten könnte es weitere Schritte geben: Für ÖVP-Klubchef August Wöginger ist es vorstellbar, auch freie Mietverträge miteinzubeziehen, sofern das rechtlich geht. "Wenn es möglich ist, werden wir das versuchen umzusetzen", sagte Wöginger im APA-Gespräch. Im Lichte der Comeback-Gerüchte um Altkanzler Sebastian Kurz stärkte Wöginger dem aktuellen Parteichef den Rücken.

