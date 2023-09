Marokko nimmt nach Beben Unterstützung aus vier Ländern an

Rabat/Marrakesch - Marokko will nach dem schweren Erdbeben zunächst Hilfsangebote aus vier Ländern in Anspruch nehmen. Wie das Innenministerium am späten Sonntagabend erklärte, hätten die Behörden nach einer gründlichen Untersuchung "auf die Unterstützungsangebote der befreundeten Länder Spanien, Katar, Großbritannien und Vereinigte Arabische Emirate reagiert". Ein Nachbeben erschwerte am Sonntag die Bergungsarbeiten. Die Zahl der Toten stieg indes auf 2.122.

Signa Prime schrieb 2022 rund eine Milliarde Verlust

Wien - Hohe Abwertungen auf die Immobilien haben das Ergebnis der Signa Prime Selection AG des Tiroler Investors Ren� Benko im vergangenen Jahr ins Minus gedrückt. Das Unternehmen verbuchte einen Nettoverlust von gut einer Milliarde (2021: +732 Mio.) Euro, wie aus dem noch nicht veröffentlichten Jahresabschluss für 2022 hervorgeht, der der APA vorliegt. Die Signa führte die Bewertungen in einem Statement "ausschließlich" auf makroökonomische Umstände zurück.

Vier Tote bei Zugunfall in Spanien

Barcelona - Vier Menschen sind in der Nähe von Barcelona ums Leben gekommen, nachdem sie von einem Vorortzug erfasst wurden. Eine Gruppe aus sieben Personen habe versucht, in der Nähe der Station Montmel� die Gleise bei bereits einsetzender Dunkelheit zu überqueren. hieß es. An Strecken der Vorortzüge kommt es immer wieder zu Unfällen, wenn Menschen versuchen, die Gleise zu überqueren, statt vorhandene Fußgängerunterführungen zu nutzen.

Prominente fordern von Bundesregierung Klimamaßnahmen

Wien - Etliche heimische Künstlerinnen und Künstler wenden sich mit einem offenen Brief an die Bundesregierung, um diese beim Klimaschutz zum Handeln zu bewegen. In dem u.a. von Wolfgang Ambros, Ursula Strauss, Verena Altenberger, Hubert von Goisern, Stefan Ruzowitzky, Tobias Moretti und Mirjam Weichselbraun unterzeichneten Schreiben fordern sie ein "wirksames, sozialgerechtes Klimaschutzgesetz", den Öffi-Ausbau, mehr erneuerbare Energien sowie eine höhere CO2-Bepreisung.

Sobjanin gewinnt Bürgermeisterwahlen in Moskau

Moskau - Amtsinhaber Sergej Sobjanin hat nach Angaben der Zentralen Wahlkommission die Abstimmung für das Bürgermeisteramt in Moskau gewonnen. Sobjanin habe nach Auszählung von 91,3 Prozent der Wahlprotokolle 2,44 Millionen Stimmen auf sich vereinigt, teilte die Kommission in der Nacht auf Montag mit. Insgesamt hätten 3,2 Millionen Moskauer ihre Stimme abgegeben. Sobjanin liegt mit rund 75 Prozent der Stimmen uneinholbar vor den weitgehend unbekannten Gegenkandidaten.

Zahl der Toten nach Griechenland-Flut auf 15 angestiegen

Volos - Die Zahl der Todesopfer in den überfluteten Gebieten in Mittelgriechenland ist auf mindestens 15 gestiegen. Dies berichtete der griechische Sender ERTnews am Sonntag unter Berufung auf Feuerwehr und Polizei. Behördenangaben zufolge fand die Küstenwache am Sonntag vor der Halbinsel Pilion die Leiche eines 42-jährigen Vermissten im Meer. Offiziell wurden noch drei Menschen vermisst, darunter ein Ehepaar aus Österreich.

