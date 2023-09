AMS-Chef will bis 100 Mio. Euro Sonderbudget für Flüchtlinge

Wien - Um Flüchtlinge am heimischen Arbeitsmarkt besser integrieren zu können, wünscht sich AMS-Chef Johannes Kopf ein Sonderbudget in Höhe von 50 bis 100 Mio. Euro. "Das habe ich in den laufenden Budgetverhandlungen für 2024 zwischen Finanz- und Arbeitsministerium deponiert", so Kopf am Montag im Interview mit der Tageszeitung "Der Standard". Deutschkurse allein seien vor allem für Junge nicht ausreichend.

Marokko nimmt nach Beben Unterstützung aus vier Ländern an

Rabat/Marrakesch - Marokko will nach dem schweren Erdbeben zunächst Hilfsangebote aus vier Ländern in Anspruch nehmen. Wie das Innenministerium am späten Sonntagabend erklärte, hätten die Behörden nach einer gründlichen Untersuchung "auf die Unterstützungsangebote der befreundeten Länder Spanien, Katar, Großbritannien und Vereinigte Arabische Emirate reagiert". Ein Nachbeben erschwerte am Sonntag die Bergungsarbeiten. Die Zahl der Toten stieg indes auf 2.122.

Autobus-Absturz im Bezirk Krems fordert mehrere Verletzte

Rastenfeld - Auf der B37 bei Rastenfeld (Bezirk Krems) ist Montagfrüh ein Linienbus von einer Brücke gestürzt. Laut Philipp Gutlederer von Notruf Niederösterreich forderte der Unfall gegen 8.00 Uhr sechs teils Schwerverletzte. Im Einsatz standen die Notarzthubschrauber "Christophorus 2" und "Christophorus 9", so Ralph Schüller vom ÖAMTC, sowie fünf Rettungswagen.

Griechische Hochwasserregionen weiterhin ohne Strom

Volos - In den überfluteten Regionen Mittelgriechenlands hat es auch am Montag in vielen Ortschaften keine Stromversorgung und damit kein Wasser gegeben. In der Hafenstadt Volos mit ihren rund 150.000 Einwohnern sei das Wasserversorgungsnetz weiterhin so stark beschädigt, dass die Bezirke jeweils nur im Wechsel versorgt würden, berichtete der Nachrichtensender ERTnews am Montag. Trinkbar sei das Wasser nicht.

Mann versuchte Ehefrau in Graz aus Fenster zu stoßen

Graz - Ein Mann (59) hat in der Nacht auf Sonntag in Graz versucht, seine gleichaltrige Ehefrau aus dem Fenster zu stoßen. Die Frau wehrte sich heftig, zudem bemerkten Nachbarn dies und konnten durch laute Zurufe den Mann von seinem Vorhaben abbringen. Er wurde von Streifenbeamten festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mitteilte.

Prominente fordern von Bundesregierung Klimamaßnahmen

Wien - Etliche heimische Künstlerinnen und Künstler wenden sich mit einem offenen Brief an die Bundesregierung, um diese beim Klimaschutz zum Handeln zu bewegen. In dem u.a. von Wolfgang Ambros, Ursula Strauss, Verena Altenberger, Hubert von Goisern, Stefan Ruzowitzky, Tobias Moretti und Mirjam Weichselbraun unterzeichneten Schreiben fordern sie ein "wirksames, sozialgerechtes Klimaschutzgesetz", den Öffi-Ausbau, mehr erneuerbare Energien sowie eine höhere CO2-Bepreisung.

3.000 Festnahmen bei Klima-Demos in Den Haag am Wochenende

Den Haag - Bei zwei Protestaktionen für mehr Klimaschutz sind am Wochenende in Den Haag insgesamt fast 3.000 Teilnehmer vorübergehend festgenommen worden. Sie hatten am Samstag und Sonntag die Autobahn A12 nahe dem niederländischen Parlaments- und Regierungsviertel blockiert. An beiden Tagen setzte die Polizei Wasserwerfer gegen die Gruppe Extinction Rebellion (XR) ein. Am Sonntag nahmen Einsatzkräfte laut Mitteilung mehr als 500 Teilnehmer fest, tags zuvor waren es rund 2.400.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red