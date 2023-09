Autobus-Absturz im Bezirk Krems fordert mehrere Verletzte

Rastenfeld - Auf der B37 bei Rastenfeld (Bezirk Krems) ist Montagfrüh ein Linienbus von einer Brücke gestürzt. Polizeiangaben zufolge wurden fünf Personen verletzt, unter ihnen zwei Jugendliche. Im Einsatz standen laut Angaben von Notruf Niederösterreich und ÖAMTC die Notarzthubschrauber "Christophorus 2" und "Christophorus 9" sowie fünf Rettungswagen.

AMS-Chef will bis 100 Mio. Euro Sonderbudget für Flüchtlinge

Wien - Um Flüchtlinge am heimischen Arbeitsmarkt besser integrieren zu können, wünscht sich AMS-Chef Johannes Kopf ein Sonderbudget in Höhe von 50 bis 100 Mio. Euro. "Das habe ich in den laufenden Budgetverhandlungen für 2024 zwischen Finanz- und Arbeitsministerium deponiert", so Kopf am Montag im Interview mit der Tageszeitung "Der Standard". Deutschkurse allein seien vor allem für Junge nicht ausreichend.

Ausländische Hilfe für Marokkos Erdbebengebiete läuft an

Marrakesch - Such- und Rettungsteams aus Spanien und Großbritannien haben ihren Einsatz in den Erdbebengebieten in Marokko aufgenommen. Sie unterstützen die örtlichen Einsatzkräfte, berichtete die marokkanische Nachrichtenagentur MAP am Montag. Neben den Bergungseinsätzen begann die Hilfe durch NGOs für die von den schweren Zerstörungen betroffene Bevölkerung anzulaufen. Auch humanitäre Hilfe und psychologische Unterstützung würden dringend benötigt, hieß es etwa von Care International.

Mehr Elektroautos als Diesel neu auf Österreichs Straßen

Wien - Im August sind mehr Elektroautos zugelassen worden als Diesel. 3.945 batterieelektrischen Pkw standen 3.821 Dieselautos gegenüber, geht aus den von der Statistik Austria am Montag veröffentlichten Kfz-Neuzulassungen hervor. Es ist nach dem heurigen Mai, dem Dezember 2022 und dem September 2021 das vierte Monat, in dem E-Autos vor Diesel liegen. Ohne elektrische Antriebe würde der österreichische Automarkt schrumpfen. Wasserstoff-Autos kamen heuer nur zehn neu auf die Straße.

Griechische Hochwasserregionen weiterhin ohne Strom

Volos - In den überfluteten Regionen Mittelgriechenlands hat es auch am Montag in vielen Ortschaften keine Stromversorgung und damit kein Wasser gegeben. In der Hafenstadt Volos mit ihren rund 150.000 Einwohnern sei das Wasserversorgungsnetz weiterhin so stark beschädigt, dass die Bezirke jeweils nur im Wechsel versorgt würden, berichtete der Nachrichtensender ERTnews am Montag. Trinkbar sei das Wasser nicht.

Nordkoreas Machthaber Kim wohl zu Putin-Treffen aufgebrochen

Seoul/Pjöngjang - Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un ist offenbar zu seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im russischen Wladiwostok aufgebrochen. Die Begegnung könnte bereits am Dienstag stattfinden, berichtete der südkoreanische Fernsehsender YTN am Montag unter Berufung Regierungskreise. Kim reiste demnach in einem gepanzerten Sonderzug in den Nordosten seines Landes, wo Nordkorea ein vergleichsweise kurzes Grenzstück mit Russland teilt.

Schon 60 Opfer von Wiener Taxler bestohlen

Wien - Bereits 60 Opfer haben sich im Fall um einen Wiener Taxifahrer gemeldet, der von Kundinnen und Kunden seit rund einem Jahr hochpreisige Uhren gestohlen haben soll. Das teilte Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Montag der APA mit. Die Ermittler hatten dem Mann vor einer Woche nach monatelangen Ermittlungen das Handwerk gelegt. Der 33-Jährige wurde in Untersuchungshaft genommen, zunächst war es um 39 Opfer gegangen. Diese Zahl erhöhte sich nun nach einem Aufruf der Polizei.

Mann versuchte Ehefrau in Graz aus Fenster zu stoßen

Graz - Ein Mann (59) hat in der Nacht auf Sonntag in Graz versucht, seine gleichaltrige Ehefrau aus dem Fenster zu stoßen. Die Frau wehrte sich heftig, zudem bemerkten Nachbarn dies und konnten durch laute Zurufe den Mann von seinem Vorhaben abbringen. Er wurde von Streifenbeamten festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mitteilte.

