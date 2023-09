Autobus-Absturz im Bezirk Krems fordert mehrere Verletzte

Rastenfeld - Auf der B37 bei Rastenfeld (Bezirk Krems) ist Montagfrüh ein Linienbus von einer Brücke gestürzt. Polizeiangaben zufolge wurden fünf Personen verletzt, unter ihnen zwei Jugendliche. Im Einsatz standen laut Angaben von Notruf Niederösterreich und ÖAMTC die Notarzthubschrauber "Christophorus 2" und "Christophorus 9" sowie fünf Rettungswagen.

Robert Hergovich wird neuer Landtagspräsident im Burgenland

Andau - Der bisherige SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich wird neuer Landtagspräsident im Burgenland. Er folgt Verena Dunst nach, die sich mit der Landtagssitzung am 21. September aus ihrem Amt zurückzieht, aber Landtagsabgeordnete und im Bundesparteipräsidium der SPÖ bleibt. Die Entscheidung fiel, wie bei allen Neubesetzungen, einstimmig, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Montag bei einer Pressekonferenz im Rahmen einer Klubklausur in Andau (Bezirk Neusiedl am See).

NGOs orten Versäumnisse im Behindertenbereich

Wien - Nach der im August erfolgten Staatenprüfung zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sehen NGOs sowie die Volksanwaltschaft Bund, Länder und Gemeinden gefordert, Versäumnisse aufzuholen. Zwar liegen die Handlungsempfehlungen des UN-Fachausschusses anders als erwartet erst in einigen Tagen vor, die Mängel bei der Umsetzung der Konvention sei aber bereits klar, so der Tenor auf einer Pressekonferenz am Montag in Wien.

Ukraine meldet weitere Geländegewinne im Süden und Ostern

Moskau - Im Rahmen ihrer Gegenoffensive gegen die russischen Truppen hat die ukrainische Armee im Osten und Süden des Landes weitere Geländegewinne verzeichnet. "Befreit wurden im Abschnitt Bachmut im Verlaufe der vergangenen Woche zwei Quadratkilometer", teilte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Montag bei einem Pressebriefing mit. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock traf am Montag zu einem Besuch in Kiew ein.

AMS-Chef will bis 100 Mio. Euro Sonderbudget für Flüchtlinge

Wien - Um Flüchtlinge am heimischen Arbeitsmarkt besser integrieren zu können, wünscht sich AMS-Chef Johannes Kopf ein Sonderbudget in Höhe von 50 bis 100 Mio. Euro. "Das habe ich in den laufenden Budgetverhandlungen für 2024 zwischen Finanz- und Arbeitsministerium deponiert", so Kopf am Montag im Interview mit der Tageszeitung "Der Standard". Deutschkurse allein seien vor allem für Junge nicht ausreichend.

Nordkoreas Machthaber Kim wohl zu Putin-Treffen aufgebrochen

Seoul/Pjöngjang - Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un ist offenbar zu seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im russischen Wladiwostok aufgebrochen. Die Begegnung könnte bereits am Dienstag stattfinden, berichtete der südkoreanische Fernsehsender YTN am Montag unter Berufung Regierungskreise. Kim reiste demnach in einem gepanzerten Sonderzug in den Nordosten seines Landes, wo Nordkorea ein vergleichsweise kurzes Grenzstück mit Russland teilt.

Ausländische Hilfe für Marokkos Erdbebengebiete läuft an

Marrakesch - Such- und Rettungsteams aus Spanien und Großbritannien haben ihren Einsatz in den Erdbebengebieten in Marokko aufgenommen. Sie unterstützen die örtlichen Einsatzkräfte, berichtete die marokkanische Nachrichtenagentur MAP am Montag. Neben den Bergungseinsätzen begann die Hilfe durch NGOs für die von den schweren Zerstörungen betroffene Bevölkerung anzulaufen. Auch humanitäre Hilfe und psychologische Unterstützung würden dringend benötigt, hieß es etwa von Care International.

Mehr Elektroautos als Diesel neu auf Österreichs Straßen

Wien - Im August sind mehr Elektroautos zugelassen worden als Diesel. 3.945 batterieelektrischen Pkw standen 3.821 Dieselautos gegenüber, geht aus den von der Statistik Austria am Montag veröffentlichten Kfz-Neuzulassungen hervor. Es ist nach dem heurigen Mai, dem Dezember 2022 und dem September 2021 das vierte Monat, in dem E-Autos vor Diesel liegen. Ohne elektrische Antriebe würde der österreichische Automarkt schrumpfen. Wasserstoff-Autos kamen heuer nur zehn neu auf die Straße.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red