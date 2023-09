Autobus-Absturz im Bezirk Krems fordert fünf Verletzte

Rastenfeld - Der Absturz eines Linienbusses über eine Brücke der B37 bei Rastenfeld (Bezirk Krems) hat Montagfrüh fünf Verletzte gefordert. Der 56-jährige Lenker und eine 16 Jahre alte Insassin wurden laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner per Notarzthubschrauber in Krankenhäuser geflogen, drei weitere Passagiere per Rettung abtransportiert. Es sei nicht auszuschließen, dass der Chauffeur vor dem Unfall einen Herzinfarkt erlitten habe, hieß es seitens der Exekutive.

Berlin bringt neue EU-Sanktionen gegen Russland ins Spiel

Berlin - Nach den Scheinwahlen in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine schließt die deutsche Regierung nicht aus, Sanktionen gegen die Organisatoren und Kandidaten zu verhängen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte am Montag in Berlin, derartige Maßnahmen seien "durchaus vorstellbar". Er verwies allerdings darauf, dass über solche Sanktionen grundsätzlich "auf europäischer Ebene" beraten werde.

Tirol hebt Zuverdienstgrenze für ukrainische Flüchtlinge an

Wien - Nach der Forderung von AMS-Chef Johannes Kopf, die bereits im Vorjahr beschlossene höhere Zuverdienstgrenze für Geflüchtete aus der Ukraine in allen Bundesländern umzusetzen, haben sich die säumigen Regionen zu Wort gemeldet. Kärnten und Salzburg verweisen im "Ö1-Mittagsjournal" des ORF auf anhaltende rechtliche Bedenken, Tirol will die Regelung dagegen ab Oktober umsetzen. Aus Niederösterreich gab es keine konkrete Rückmeldung.

Kreml bestätigte geplantes Treffen von Putin und Kim Jong-un

Seoul/Pjöngjang - Moskau hat ein geplantes Treffen zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Wladiwostok bestätigt. "Auf Einladung von Russlands Präsident Wladimir Putin wird der Staatsratsvorsitzende der Demokratischen Volksrepublik Korea Kim Jong-un in den nächsten Tagen Russland einen offiziellen Besuch abstatten", teilte der Kreml am Montag auf seiner Homepage mit.

Suche nach Überlebenden nach Erdbeben in Marokko

Marrakesch - Nach dem Erdbeben in Marokko ist die Zahl der bestätigten Toten auf 2.497 gestiegen. Laut Innenministerium wurden mindestens 2.476 Menschen verletzt. In den Katastrophengebieten läuft die Suche nach Hunderten von Vermissten auf Hochtouren. Während die Menschen die dritte Nacht in Folge aus Angst vor weiteren Nachbeben in den Straßen von Marrakesch und anderen Orten verbrachten, wollten Soldaten mit Unterstützung ausländischer Hilfsteams in entlegene Bergdörfer vordringen.

Selmayr nach Blutgeld-Sager nach Brüssel zitiert

Brüssel - Der Vertreter der EU-Kommission in Österreich Martin Selmayr stand am Montagmorgen seinen hierarchischen Vorgesetzten in Brüssel Rede und Antwort zum "Blutgeld"-Sager, wie ein Sprecher der Brüsseler Behörde bestätigte. Details zu den Gesprächen wurden vorerst nicht bekanntgegeben. Selmayr hatte vergangenen Mittwoch die milliardenschweren österreichischen Gaszahlungen nach Russland als "Blutgeld" kritisiert, und wurde ins Wiener Außenministerium sowie nach Brüssel zitiert.

NGOs orten Versäumnisse im Behindertenbereich

Wien - Nach der im August erfolgten Staatenprüfung zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sehen NGOs sowie die Volksanwaltschaft Bund, Länder und Gemeinden gefordert, Versäumnisse aufzuholen. Zwar liegen die Handlungsempfehlungen des UN-Fachausschusses anders als erwartet erst in einigen Tagen vor, die Mängel bei der Umsetzung der Konvention sei aber bereits klar, so der Tenor auf einer Pressekonferenz am Montag in Wien.

Dutzende Tote und Vermisste nach Fährunglück in Nigeria

Abuja - Bei einem Fährunglück in Nigeria sind mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere wurden am Montag zunächst vermisst, wie Behörden mitteilten. Demnach geschah das Unglück am Sonntag an einem Staudamm in der Nähe von Mokwa im Bundesstaat Niger. Rettungskräfte konnten 30 Menschen retten. An Bord der Fähre waren den Angaben zufolge mehr als 100 Passagiere, darunter Frauen und Kinder. Viele Passagiere waren Landwirte auf dem Weg zu ihren Feldern.

