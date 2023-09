Tausende Tote nach Unwettern in Libyen befürchtet

Tripoli - Nach heftigen Unwettern in Libyen befürchtet die Regierung im Landesosten Tausende Tote. Der Ministerpräsident einer der rivalisierenden Regierungen in dem Bürgerkriegsland, Osama Hammad, sagte am Montag dem Fernsehsender Al-Massar, es seien mehr als Zweitausend Tote zu befürchten. Tausende weitere Menschen in dem Land mit knapp sieben Millionen Einwohnern seien vermisst. Unabhängige Informationen zu Todesopfern gab es zunächst nicht.

Nordkoreas Machthaber Kim in Russland

Seoul/Moskau - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist nach Angaben Südkoreas auf seinem Weg zu einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Russland eingetroffen. Es gebe Hinweise, dass der Privatzug Kims am Dienstagmorgen (Ortszeit) die Grenze überquert habe, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, das Treffen Putins mit Kim werde im Fernen Osten Russlands stattfinden. Wo genau, werde aber noch nicht gesagt.

Oberstes Gericht in Israel berät über Justizumbau

Tel Aviv - Israels Oberstes Gericht will sich am Dienstag mit dem höchst umstrittenen Justizumbau der rechts-religiösen Regierung befassen. Dazu kommen am Vormittag (08.00 Uhr, MESZ) erstmals in der Geschichte des Staats alle 15 Richter zusammen, um über Petitionen gegen eine jüngst verabschiedete Gesetzesänderung zu beraten. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, ist noch unklar. Es wird erwartet, dass die Beratungen mehrere Wochen dauern könnten.

Trump will Richterin aus Prozess drängen

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump will die zuständige Richterin von seinem Bundesverfahren im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug abziehen lassen. Trumps Anwälte beantragten am Montag (Ortszeit) bei Gericht in Washington, Richterin Tanya Chutkan solle den Fall abgeben. Zur Begründung führten sie mehrere Aussagen Chutkans aus der Vergangenheit auf und warfen ihr vor, sie sei nicht neutral.

Schallenberg im Irak: "Neues Kapitel aufschlagen"

Wien/Bagdad - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist Montagabend in der irakischen Hauptstadt Bagdad eingetroffen, wo er am Dienstag mit Staatspräsident Abdul Latif Rashid, Premier Mohammed Shia' al-Sudani und Außenminister Fuad Hussein zusammentreffen wird. "Wir wollen ein neues Kapitel in den Beziehungen aufschlagen", sagte Schallenberg auf der Anreise über Doha zu österreichischen Medien. Ziel sei "eine Kooperation auf Augenhöhe in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit".

USA gedenken der Terroranschläge vom 11. September

New York - 22 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 haben die Menschen in den USA am Montag mit zahlreichen Veranstaltungen der Opfer gedacht. US-Präsident Joe Biden nutzte das Gedenken für einen Aufruf zur Einigkeit im Land. "Wir dürfen dieses Gefühl der nationalen Einheit niemals verlieren", sagte Biden am Montag (Ortszeit) auf einem Militärstützpunkt im Bundesstaat Alaska bei einer Gedenkveranstaltung zum 22. Jahrestag der Anschläge.

Knapp 2.900 Todesopfer nach Erdbeben in Marokko

Rabat - Die Zahl der Todesopfer nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko ist auf 2.862 gestiegen. Wie das Innenministerium Montagabend mitteilte, wurden außerdem bisher 2.562 Verletzte gezählt. Der marokkanische Justizminister Abdel Latif Wehbe sagte dem Sender Al-Arabiya, dass Rettungskräfte noch immer Schwierigkeiten hätten, entlegene Dörfer in den Bergen zu erreichen. Die Behörden hätten mittlerweile Feldlazarette nahe dem Epizentrum eingerichtet, um dort Verletzte zu versorgen.

Erneuerbaren-Wärme-Gesetz laut Koalition auf Schiene

Wien - Das im vergangenen Jahr angekündigte und bis dato noch nicht finalisierte Erneuerbaren-Wärme-Gesetz (EWG) befindet sich laut Türkis-Grün weiter auf Schiene. "Die Verhandlungen zum EWG (Erneuerbare-Wärme-Gesetz) gehen zügig weiter", betonten ÖVP-Klubobmann August Wöginger und Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer am Montag in einer gemeinsamen Stellungnahme gegenüber der APA. Zuvor hatte ÖVP-Energiesprecherin Tanja Graf mit Kritik aufhorchen lassen.

