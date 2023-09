Nordkoreas Machthaber Kim in Russland

Seoul/Moskau - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist nach Angaben Südkoreas auf seinem Weg zu einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Russland eingetroffen. Es gebe Hinweise, dass der Privatzug Kims am Dienstagmorgen (Ortszeit) die Grenze überquert habe, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, das Treffen Putins mit Kim werde im Fernen Osten Russlands stattfinden. Wo genau, werde aber noch nicht gesagt.

Tausende Tote nach Unwettern in Libyen befürchtet

Tripoli - Nach heftigen Unwettern in Libyen befürchtet die Regierung im Landesosten Tausende Tote. Der Ministerpräsident einer der rivalisierenden Regierungen in dem Bürgerkriegsland, Osama Hammad, sagte am Montag dem Fernsehsender Al-Massar, es seien mehr als Zweitausend Tote zu befürchten. Tausende weitere Menschen in dem Land mit knapp sieben Millionen Einwohnern seien vermisst. Unabhängige Informationen zu Todesopfern gab es zunächst nicht.

Schallenberg im Irak: "Neues Kapitel aufschlagen"

Wien/Bagdad - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) trifft am Dienstag in der irakischen Hauptstadt Bagdad mit Staatspräsident Abdul Latif Rashid, Premier Mohammed Shia' al-Sudani und Außenminister Fuad Hussein zusammen. "Wir wollen ein neues Kapitel in den Beziehungen aufschlagen", sagte Schallenberg bereits am Montag auf der Anreise über Doha (Katar) zu österreichischen Medien. Ziel sei "eine Kooperation auf Augenhöhe in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit".

Nehammer und Söder beraten über Migrationspolitik

München - Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) nehmen am Dienstag an den Beratungen mit dem bayrischen Kabinett von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) teil. Im Zentrum der Gespräche stehen die Themen Migration und Sicherheit sowie Wirtschaft und Energieversorgung. Im Rahmen des Arbeitsbesuches werden Nehammer und Söder sowie Karner und der bayrische Innenminister Joachim Herrmann auch bilaterale Arbeitsgespräche führen.

Oberstes Gericht in Israel berät über Justizumbau

Tel Aviv - Israels Oberstes Gericht will sich am Dienstag mit dem höchst umstrittenen Justizumbau der rechts-religiösen Regierung befassen. Dazu kommen am Vormittag (08.00 Uhr, MESZ) erstmals in der Geschichte des Staats alle 15 Richter zusammen, um über Petitionen gegen eine jüngst verabschiedete Gesetzesänderung zu beraten. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, ist noch unklar. Es wird erwartet, dass die Beratungen mehrere Wochen dauern könnten.

Österreich im bargeldlosen Zahlungsverkehr weit hinten

Wien - Österreich ist nach wie vor ein Bargeld-Land. Bei den elektronischen Transaktionen landen die Österreicherinnen und Österreicher mit durchschnittlich 247 Zahlungen im Jahr 2022 im Vergleich mit 17 anderen europäischen Ländern nur im untersten Drittel. Dennoch ist die Zahl der bargeldlosen Zahlungen im Vergleich zum Jahr davor um 7 Prozent gewachsen.

Prozess um Vergewaltigung vor U-Bahn-Station in Wien

Wien - Wegen Vergewaltigung wird am Dienstag am Landesgericht gegen einen 24-Jährigen verhandelt, der am 18. März eine junge Wienerin durch die halbe Stadt verfolgt hatte und sie vor der U-Bahn-Station Jägerstraße missbraucht haben soll. Die 26-Jährige hatte in der Diskothek U4 gefeiert und war dann mit der U-Bahn heimgefahren - ohne zu bemerken, dass ihr der Angeklagte, der sie in der Disco belästigt hatte, folgte. Nachdem sie aus der U-Bahn ausgestiegen war, fiel er über sie her.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red