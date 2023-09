Tödlicher Unfall in Nashornanlage im Zoo Salzburg

Salzburg - In der Nashornanlage im Zoo Salzburg hat sich am Dienstag in der Früh ein tödlicher Unfall ereignet. "Eine Pflegerin ist zu Tode gekommen, ein zweite Person wurde schwer verletzt", sagte ein Polizeisprecher zur APA. Nähere Informationen zu dem Vorfall um 6.55 Uhr lagen zunächst nicht vor. Die Hintergründe zu dem Unfall werden noch ermittelt. Ein Kriseninterventionsteam ist vor Ort, hieß es seitens des Roten Kreuzes.

Bei Unwetter in Libyen mehr als 2.000 Tote befürchtet

Tripolis - Nach den verheerenden Unwettern im Bürgerkriegsland Libyen drängen Experten zu schneller internationaler Hilfe. Die Türkei organisierte inzwischen die Entsendung von Rettungskräften. Man habe Flüge mit Bergungstrupps samt Rettungsbooten, Zelten und Versorgungsgütern an Bord organisiert, teilte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf der Onlineplattform X (vormals Twitter) mit. Nach unterschiedlichen Angaben wurden bis zu mehr als 2.000 Tote befürchtet.

Nordkoreas Machthaber Kim in Russland

Moskau - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist offiziellen Angaben zufolge auf seinem Weg zu einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Russland eingetroffen. "Ich bestätige das", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag Journalisten der russischen Agentur Interfax. Zuvor hatte bereits das südkoreanische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass es Hinweise gebe darauf, dass der Privatzug Kims am Morgen (Ortszeit) die Grenze überquert habe.

Hoffnung auf Überlebende nach Beben in Marokko schwindet

Rabat - In den schwer zugänglichen Erdbebengebieten in Marokko arbeiten die Einsatzkräfte bei der verzweifelten Suche nach Überlebenden am Rande der Erschöpfung. Doch die Hoffnung, am vierten Tag nach dem schweren Erdbeben vom Freitagabend Menschen noch lebend zu finden, schwindet von Stunde zu Stunde. Dutzende Dörfer seien zerstört, berichtete die marokkanische Nachrichtenseite Hespress. Laut UNO-Linderhilfswerk UNICEF sind auch 100.000 Kinder von den Folgen des Bebens betroffen.

Schallenberg im Irak: "Neues Kapitel aufschlagen"

Wien/Bagdad - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) trifft am Dienstag in der irakischen Hauptstadt Bagdad mit Staatspräsident Abdul Latif Rashid, Premier Mohammed Shia' al-Sudani und Außenminister Fuad Hussein zusammen. "Wir wollen ein neues Kapitel in den Beziehungen aufschlagen", sagte Schallenberg bereits am Montag auf der Anreise über Doha (Katar) zu österreichischen Medien. Ziel sei "eine Kooperation auf Augenhöhe in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit".

Nehammer und Söder beraten über Migrationspolitik

München - Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) nehmen am Dienstag an den Beratungen mit dem bayrischen Kabinett von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) teil. Im Zentrum der Gespräche stehen die Themen Migration und Sicherheit sowie Wirtschaft und Energieversorgung. Im Rahmen des Arbeitsbesuches werden Nehammer und Söder sowie Karner und der bayrische Innenminister Joachim Herrmann auch bilaterale Arbeitsgespräche führen.

Oberstes Gericht in Israel berät über Justizumbau

Tel Aviv - Israels Oberstes Gericht will sich am Dienstag mit dem höchst umstrittenen Justizumbau der rechts-religiösen Regierung befassen. Dazu kommen am Vormittag (08.00 Uhr, MESZ) erstmals in der Geschichte des Staats alle 15 Richter zusammen, um über Petitionen gegen eine jüngst verabschiedete Gesetzesänderung zu beraten. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, ist noch unklar. Es wird erwartet, dass die Beratungen mehrere Wochen dauern könnten.

Verkehrsunterbrechung auf der Krim-Brücke

Kiew (Kyjiw) - Der Verkehr auf der Krim-Brücke ist vorübergehend eingestellt. Das teilte der von Russland eingesetzte Betreiber der Brücke auf seinem Telegram-Kanal mit. Einen Grund nannte er nicht. Die Krim-Brücke war in den vergangenen Monaten vermehrt Ziel von Drohnenangriffen aus der Luft und vom Meer aus. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief unterdessen die Ukrainer auf, sich auch 18 Monate nach Beginn der russischen Invasion auf das Kriegsgeschehen zu konzentrieren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red