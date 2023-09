Kim in Russland - Treffen mit Putin "in den nächsten Tagen"

Moskau - Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un ist offiziellen Angaben zufolge auf seinem Weg zu einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Russland eingetroffen. "Ich bestätige das", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag Journalisten der russischen Agentur Interfax. Südkoreanischen Angaben zufolge hatte der Privatzug Kims am Vormittag (Ortszeit) die nordkoreanisch-russische Grenze überquert. Das Kim-Putin-Treffen soll laut Peskow "in den nächsten Tagen" stattfinden.

Etwa 10.000 Vermisste in Libyen laut Rotem Kreuz

Tripolis - Nach dem Sturm und Überschwemmungen im Osten Libyens werden nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und Roten Halbmond noch etwa 10.000 Menschen vermisst. Es könnte "Tausende" Todesopfer geben, sagte am Dienstag Organisationsvertreter Tamer Ramadan in einer Videokonferenz. "Wir bestätigen anhand unserer unabhängigen Informationen, dass die Zahl der vermissten Personen bei etwa 10.000 liegt." Zuvor gab es widersprüchliche Angaben aus dem Bürgerkriegsland.

Tödlicher Unfall in Nashornanlage im Zoo Salzburg

Salzburg - In der Nashornanlage im Zoo Salzburg ist es am Dienstag in der Früh zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 1,8 Tonnen schweres Nashornweibchen ist bei der täglichen Pflege plötzlich auf eine 33-jährige Tierpflegerin losgegangen. Als daraufhin ein anderer Pfleger versuchte, das Tier zu verscheuchen, griff das Nashorn auch ihn an. Die Tierpflegerin aus Bayern wurde so schwer verwundet, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag.

Putin erst nach Ende von Gegenoffensive zu Gesprächen bereit

Kiew (Kyjiw) - Der russische Präsident Wladimir Putin gibt der Ukraine die Schuld daran, dass die Kämpfe zwischen den beiden Kriegsparteien anhalten. Wie könne Russland aufhören zu kämpfen, wenn die andere Seite eine Gegenoffensive anstrenge, fragte er am Dienstag rhetorisch auf einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok. Er habe den Eindruck, dass die Ukraine erst dann zu Friedensgesprächen bereit sein könnte, wenn ihr die Ressourcen ausgingen.

Schallenberg im Irak: "Zeichen des Vertrauens"

Wien/Bagdad - Außenminister Alexander Schallenberg sieht seinen Besuch im Irak als "Zeichen des Vertrauens" und "dass wir eine neue Seite aufschlagen." Das erklärte der ÖVP-Minister am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen Fuad Hussein in Bagdad. In der irakischen Hauptstadt standen in Folge noch Treffen mit Staatspräsident Abdul Latif Rashid und Premier Mohammed Shia' al-Sudan sowie die feierliche Wiedereröffnung der österreichischen Botschaft auf dem Programm.

Kika/Leiner - Kreise: Signa zahlt 20 Mio. in Insolvenztopf

Wien/St. Pölten - Im Insolvenzverfahren der Möbelkette Kika/Leiner gibt es Bewegung. Aus involvierten Kreisen wurde der APA bestätigt, dass die Ex-Eigentümerin Signa 20 Mio. Euro in den Insolvenztopf einzahlt und dafür weitere Forderungen vom Hals hat. Demnach erfolgt die Zahlung in vier Raten innerhalb von zwei Jahren. Die Zustimmung zur Zahlung bedeutet eine Sonderquote für die Gläubiger in Höhe von 15 Prozent.

Österreichs Lehrer verdienen laut OECD mehr als anderswo

Wien - Österreichs Lehrerinnen und Lehrer haben ein höheres Einkommen als ihre Kollegen in anderen vergleichbaren Ländern, zeigt die am Dienstag veröffentlichte OECD-Studie "Bildung auf einen Blick". So verdienen die Pädagogen aller Altersklassen über ihre gesamte Laufbahn hinweg teils deutlich mehr als anderswo. Gleichzeitig bekommen sie jedoch weniger als andere Vollzeitbeschäftigte mit einem Hochschulabschluss, diese Lücke ist in Österreich größer als in anderen Ländern.

Putin kritisiert "politische Verfolgung" Trumps in den USA

Wladiwostok/Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump erhält bei seinen Vorwürfen gegen die US-Justiz Rückendeckung durch den russischen Autokraten Wladimir Putin. Gegen Trump sei "eine Verfolgung aus politischen Gründen" im Gange, sagte der Kreml-Chef am Dienstag beim Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok. Dies zeige, wie "verrottet" das amerikanische politische System sei, so Putin, in dessen Land Oppositionsführer vergiftet und zu schwerem Kerker verurteilt werden.

