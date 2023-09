Etwa 10.000 Vermisste in Libyen laut Rotem Kreuz

Tripolis - Nach dem verheerenden Unwetter in Libyen ist das Ausmaß der Zerstörung am Dienstag langsam sichtbar geworden. Während Retter und Angehörige nach Überlebenden suchen, gelten laut Rotem Kreuz rund 10.000 Menschen als vermisst. Allein in der Hafenstadt Darna starben nach Angaben der Rettungskräfte mehr als 2.300 Menschen. Etwa 7.000 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte am Dienstag ein Sprecher der libyschen Not- und Rettungsdienste mit.

Tödlicher Unfall in Nashornanlage im Zoo Salzburg

Salzburg - In der Nashornanlage im Zoo Salzburg ist es am Dienstag in der Früh zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 1,8 Tonnen schweres Nashornweibchen ist bei der täglichen Pflege plötzlich auf eine 33-jährige Tierpflegerin losgegangen. Als daraufhin ihr Ehemann - er ist auch Pfleger - versuchte, das Tier zu verscheuchen, griff das Nashorn auch ihn an, dabei wurde er schwer verletzt. Die erfahrene, geprüfte Tierpflegerin aus Bayern erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Kim in Russland - Treffen mit Putin "in den nächsten Tagen"

Moskau - Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un ist offiziellen Angaben zufolge auf seinem Weg zu einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Russland eingetroffen. "Ich bestätige das", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag Journalisten der russischen Agentur Interfax. Südkoreanischen Angaben zufolge hatte der Privatzug Kims am Vormittag (Ortszeit) die nordkoreanisch-russische Grenze überquert. Das Kim-Putin-Treffen soll laut Peskow "in den nächsten Tagen" stattfinden.

Tirol kündigt Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab 2026 an

Kolsass/Innsbruck - "Hochwertig, bedarfsgerecht, leistbar, ganzjährig und ganztägig" - so hat die schwarz-rote Tiroler Landesregierung am Dienstag den von ihr angekündigten Rechtsanspruch auf "Vermittlung" eines Kinderbetreuungs- und Kinderbildungsplatzes ab dem zweiten Lebensjahr beschrieben. Nach der Regierungsklausur präsentierten die Verantwortlichen einen Fahrplan, der eine tirolweite Umsetzung bis 2026 vorsieht. Für den Rechtsanspruch sind "vorerst" 50 Millionen Euro eingeplant.

Wegen vieler Katastrophen: EU-Hilfsfonds erschöpft

Brüssel - Angesichts zunehmender Unwetter mit teils verheerenden Folgen schlägt die EU-Kommission Alarm. Die zur Verfügung stehenden Mittel für Hilfsmaßnahmen in Katastrophengebieten reichten nicht mehr aus, erklärte die Brüsseler Behörde am Dienstag. Allein im Juli und August sei der EU-Katastrophen-Mechanismus zwölf Mal aktiviert worden wegen Waldbränden, Überflutungen und auch Notfällen in der Ukraine, erklärte der zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic.

Söder wünscht sich bei Migration "mehr Wien als Berlin"

München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die österreichische Migrationspolitik gelobt. In diesem Bereich wünsche er sich "mehr Wien als Berlin", sagte er nach der der bayerischen Kabinettssitzung am Dienstag in München, an der auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) teilnahm. Österreich sei in der Migrationspolitik "fast zu einem Verbündeten" geworden, hob Söder (CSU) hervor.

Fünf Jahre wegen Vergewaltigung vor Wiener U-Bahn-Station

Wien - Weil er im März eine junge Frau durch die halbe Stadt verfolgt und sie vor der U-Bahn-Station Jägerstraße vergewaltigt hatte, ist ein 24-jähriger Mann am Dienstag am Wiener Straflandesgericht - nicht rechtskräftig - zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Nach anfänglichem Leugnen zeigte er sich nach einer längeren Diskussion mit seinem Verteidiger in einem Nebenzimmer dann doch vollinhaltlich geständig und wollte keine weiteren Angaben mehr machen.

Putin erst nach Ende von Gegenoffensive zu Gesprächen bereit

Kiew (Kyjiw) - Der russische Präsident Wladimir Putin gibt der Ukraine die Schuld daran, dass die Kämpfe zwischen den beiden Kriegsparteien anhalten. Wie könne Russland aufhören zu kämpfen, wenn die andere Seite eine Gegenoffensive anstrenge, fragte er am Dienstag rhetorisch auf einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok. Er habe den Eindruck, dass die Ukraine erst dann zu Friedensgesprächen bereit sein könnte, wenn ihr die Ressourcen ausgingen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red