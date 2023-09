McCarthy für Ermittlungen: Biden droht Impeachment-Verfahren

Washington - Der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, unterstützt Ermittlungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden. Es gebe glaubhafte Anschuldigungen, dass Biden an illegalen Geschäften seines Sohnes beteiligt gewesen sei, sagte McCarthy am Dienstag in Washington. "Es geht um Vorwürfe des Machtmissbrauchs, der Verschleierung und der Korruption und sie rechtfertigen weitere Ermittlungen", erklärte McCarthy.

Mindestens 5.200 Tote nach Unwetter in Libyen

Tripolis - Bei dem verheerenden Unwetter in Libyen sind nach Angaben eines Sprechers des Innenministeriums einer der beiden Regierungen in dem Bürgerkriegsland rund 5.200 Menschen gestorben. Dies sagte der Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Unabhängig ließen sich die Zahlen zunächst nicht bestätigen. Während Retter und Angehörige nach Überlebenden suchen, gelten laut Rotem Kreuz rund 10.000 Menschen als vermisst.

Tödlicher Unfall in Nashornanlage im Zoo Salzburg

Salzburg - In der Nashornanlage im Zoo Salzburg ist es am Dienstag in der Früh zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 1,8 Tonnen schweres Nashornweibchen ist bei der täglichen Pflege plötzlich auf eine 33-jährige Tierpflegerin losgegangen. Als daraufhin ihr Ehemann - er ist auch Pfleger - versuchte, das Tier zu verscheuchen, griff das Nashorn auch ihn an, dabei wurde er schwer verletzt. Die erfahrene, geprüfte Tierpflegerin aus Bayern erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Boehringer Ingelheim verwirft Standort-Pläne in NÖ

Bruck a.d. Leitha/Ingelheim - Der deutsche Pharmakonzern Boehringer Ingelheim wird die geplante Errichtung einer Produktionsanlage in Bruck an der Leitha in Niederösterreich nicht in die Tat umsetzen. Verwiesen wurde am Dienstag seitens des Unternehmens darauf, dass der erwartete künftige Bedarf für Produktionskapazitäten in der Biopharmazie mit den bestehenden Standorten abgedeckt sei. Angedacht war ein Investment von 1,2 Mrd. Euro. Der Betrieb hätte 2026 starten und 800 Arbeitsplätze bringen sollen.

Bestechlichkeitsverfahren gegen Blümel eingestellt

Wien/Gumpoldskirchen - Ein Verfahren der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen den früheren ÖVP-Spitzenpolitiker Gernot Blümel in der Glücksspiel-Causa ist eingestellt worden. Das teilte die WKStA am Dienstagnachmittag mit. Gleiches gilt für zwei weitere nicht genannte Beschuldigte. Gegen alle wurde wegen des Verdachts der Bestechlichkeit ermittelt.

Bundesländer laut UN-Ausschuss bei Behindertenrechten säumig

Wien - Der UN-Fachausschuss sieht bei den Bemühungen Österreichs zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen deutlich Luft nach oben. Scharfe Kritik wird in dem nun vorliegenden schriftlichen Bericht - nach der im August erfolgten Staatenprüfung - an den Bundesländern geübt: "Der Ausschuss nimmt mit großer Besorgnis zur Kenntnis, dass die Landesregierungen dem Konvent wenig Beachtung schenken", heißt es wörtlich in dem Dokument.

Elfriede Jelinek wurde Ehrenbürgerin der Stadt Wien

Wien - Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek ist Wiener Ehrenbürgerin. Die 76-jährige Autorin, die 2004 mit dem Nobelpreis geehrt wurde, hat am Dienstagnachmittag ihre Urkunde im kleinen Kreis von Bürgermeister Michael Ludwig und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (beide SPÖ) überreicht bekommen - mit fast zweijähriger Verspätung. Der entsprechende Beschluss war im September 2021 im Wiener Gemeinderat gefasst worden.

Prozess gegen Googles Marktmacht in den USA begonnen

Mountain View - Der größte US-Wettbewerbsprozess seit mehr als 20 Jahren hat am Dienstag begonnen. Verhandelt wird über Klagen der US-Regierung und dutzender Bundesstaaten gegen Google. Dabei geht es um den Vorwurf, der Internet-Konzern behindere Wettbewerber auf unfaire Weise. Google weist die Anschuldigungen zurück. Zuletzt stand in dieser Unternehmensliga der Windows-Gigant Microsoft Ende der 90er Jahre wegen einer Wettbewerbsklage vor Gericht.

Wiener Börse schließt etwas höher

Wien - Der Leitindex ATX stieg am Dienstag um 0,48 Prozent und schloss bei 3.164,30 Zählern. Das europäische Umfeld fand keine einheitliche Richtung. Marktteilnehmer berichteten von einem eher verhaltenen Geschäft und verwiesen auf zurückhaltende Anleger im Vorfeld der am Donnerstag anstehenden EZB-Zinsentscheidung. Zudem stehen am morgigen Mittwoch US-Inflationsdaten an. Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland haben sich im September unerwartet aufgehellt.

