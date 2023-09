McCarthy für Ermittlungen: Biden droht Impeachment-Verfahren

Washington - Die US-Republikaner treiben ihre Pläne für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden voran und zielen dabei auf die Geschäfte von dessen Sohn Hunter. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, wies am Dienstag einen Ausschuss an, "eine formale Impeachment-Untersuchung gegen Präsident Joe Biden" einzuleiten. Der Präsident habe die Öffentlichkeit über sein Wissen über Geschäftstätigkeiten seines Sohnes im Ausland "belogen".

Boehringer Ingelheim verwirft Standort-Pläne in NÖ

Bruck a.d. Leitha/Ingelheim - Der deutsche Pharmakonzern Boehringer Ingelheim wird die geplante Errichtung einer Produktionsanlage in Bruck an der Leitha in Niederösterreich nicht in die Tat umsetzen. Verwiesen wurde am Dienstag seitens des Unternehmens darauf, dass der erwartete künftige Bedarf für Produktionskapazitäten in der Biopharmazie mit den bestehenden Standorten abgedeckt sei. Angedacht war ein Investment von 1,2 Mrd. Euro. Der Betrieb hätte 2026 starten und 800 Arbeitsplätze bringen sollen.

Elfriede Jelinek wurde Ehrenbürgerin der Stadt Wien

Wien - Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek ist Wiener Ehrenbürgerin. Die 76-jährige Autorin, die 2004 mit dem Nobelpreis geehrt wurde, hat am Dienstagnachmittag ihre Urkunde im kleinen Kreis von Bürgermeister Michael Ludwig und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (beide SPÖ) überreicht bekommen - mit fast zweijähriger Verspätung. Der entsprechende Beschluss war im September 2021 im Wiener Gemeinderat gefasst worden.

Mindestens 5.200 Tote nach Unwetter in Libyen

Tripolis - Bei dem verheerenden Unwetter in Libyen sind nach Angaben eines Sprechers des Innenministeriums einer der beiden Regierungen in dem Bürgerkriegsland rund 5.200 Menschen gestorben. Dies sagte der Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Unabhängig ließen sich die Zahlen zunächst nicht bestätigen. Während Retter und Angehörige nach Überlebenden suchen, gelten laut Rotem Kreuz rund 10.000 Menschen als vermisst.

Bundesländer laut UN-Ausschuss bei Behindertenrechten säumig

Wien - Der UN-Fachausschuss sieht bei den Bemühungen Österreichs zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen deutlich Luft nach oben. Scharfe Kritik wird in dem nun vorliegenden schriftlichen Bericht - nach der im August erfolgten Staatenprüfung - an den Bundesländern geübt: "Der Ausschuss nimmt mit großer Besorgnis zur Kenntnis, dass die Landesregierungen dem Konvent wenig Beachtung schenken", heißt es wörtlich in dem Dokument.

Bestechlichkeitsverfahren gegen Blümel eingestellt

Wien/Gumpoldskirchen - Ein Verfahren der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen den früheren ÖVP-Spitzenpolitiker Gernot Blümel in der Glücksspiel-Causa ist eingestellt worden. Das teilte die WKStA am Dienstagnachmittag mit. Gleiches gilt für zwei weitere nicht genannte Beschuldigte. Gegen alle wurde wegen des Verdachts der Bestechlichkeit ermittelt.

Grenze USA-Mexiko 2022 gefährlichste Migranten-Landroute

Genf - Die Grenze zwischen Mexiko und den USA war im vergangenen Jahr nach UNO-Angaben die gefährlichste Landroute der Welt für Migranten. 2022 seien an der Grenze der Tod oder das Verschwinden von 686 Migranten dokumentiert worden, erklärte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Dienstag in Genf. Dies entspreche fast der Hälfte aller 1.457 Migranten, deren Tod oder Verschwinden im vergangenen Jahr auf dem amerikanischen Kontinent registriert worden sei.

Prozess gegen Googles Marktmacht in den USA begonnen

Mountain View - Der größte US-Wettbewerbsprozess seit mehr als 20 Jahren hat am Dienstag begonnen. Verhandelt wird über Klagen der US-Regierung und dutzender Bundesstaaten gegen Google. Dabei geht es um den Vorwurf, der Internet-Konzern behindere Wettbewerber auf unfaire Weise. Google weist die Anschuldigungen zurück. Zuletzt stand in dieser Unternehmensliga der Windows-Gigant Microsoft Ende der 90er Jahre wegen einer Wettbewerbsklage vor Gericht.

