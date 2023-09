Kim traf Putin am Weltraumbahnhof Wostotschny

Ziolkowski/Wostotschny - Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach Medienangaben den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un auf dem Weltraumbahnhof Wostotschny in Russlands Fernem Osten empfangen. Die beiden Staatsführer hätten sich die Startrampe angeschaut und sich mit der Montage einer Trägerrakete vom Typ "Angara" bekannt gemacht, teilte die Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch mit. Putin sicherte seinem Gast Unterstützung beim Bau von Satelliten zu.

Regionalzug in Tirol von Mure erfasst

Seefeld - Nach einem schweren Unwetter mit Starkregen ist am Dienstagabend im Großraum Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) eine Mure abgegangen. Ein auf der Bahnstrecke von Scharnitz in Richtung Seefeld fahrender Regionalzug wurde erfasst und teils von der Mure eingeschlossen. Vier Zugpassagiere sowie der Lokführer mussten von der Feuerwehr Seefeld aus dem Triebwagen evakuiert werden, teilte die Polizei Tirol am Mittwoch in der Früh mit. Sie blieben bei dem Vorfall unverletzt.

Mehrere Tote nach Großbrand in Wohnhaus in Hanoi

Hanoi - Bei einem schweren Feuer in einem Wohnhaus in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 50 weitere seien verletzt worden und würden in verschiedenen Krankenhäusern behandelt, darunter auch Kinder, berichtete die staatliche Zeitung "VnExpress" am Mittwoch unter Berufung auf Ärzte. Jedoch befürchten die Behörden, dass die Zahl der Toten noch steigen könnte. Die Vietnam News Agency sprach von möglicherweise Dutzenden Opfern.

24 Verletzte bei Angriff auf Sewastopol

Sewastopol - Nach einem mutmaßlichen Raketenangriff auf die Bucht von Sewastopol auf der russisch besetzten Krim ist der von Moskau eingesetzten Gebietsverwaltung zufolge ein Großbrand ausgebrochen. Dabei sei eine Werft in Brand geraten, mindestens 24 Menschen seien verletzt, teilte der von Russland eingesetzte Gouverneur Michail Raswoschajew über Telegram mit. In der Werft in Sewastopol werden Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte gebaut und repariert.

Weiter schwierige Lage in Marokkos Erdbebengebieten

Rabat - In den Erdbebengebieten von Marokko ist die Versorgungslage für die traumatisierten Überlebenden weiter sehr problematisch. Die Menschen, von denen viele durch das Beben obdachlos wurden, müssen dringend mit Lebensmitteln und Wasser versorgt werden. Während sich Soldaten und internationale Helfer zuletzt nur langsam zu den zerstörten Dörfern im Atlasgebirge vorkämpften, wird in den Katastrophengebieten für Mittwoch und Donnerstag leichter Regen erwartet.

UNO mobilisiert Hilfe nach Unwetterkatastrophe in Libyen

Benghazi - Auch die Vereinten Nationen mobilisieren nach dem verheerenden Unwetter in Libyen mit Tausenden von Toten Hilfe für die überlebenden Menschen. Man arbeite mit lokalen, nationalen und internationalen Partnern zusammen, "um den Menschen in den betroffenen Gebieten dringend benötigte humanitäre Hilfe zukommen zu lassen", sagte ein Sprecher von UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres in New York. Ein UNO-Team sei vor Ort.

Schallenberg in Erbil bei Wirtschaftsforum und Kardinal Sako

Wien/Schwechat/Bagdad - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) beendet am Mittwoch seinen Irak-Besuch in der Autonomen Region Kurdistan. In der Hauptstadt Erbil kommt es neben einem bilateralen Wirtschaftsforum zu Treffen mit dem Präsidenten der Region Kurdistan-Irak, Nechervan Barzani und Premier Masrour Barzani sowie dem Patriarchen der Chaldäisch-Katholischen Kirche, Louis Rapha�l Sako. Die ölreiche Region Kurdistan-Irak im Norden des Landes ist als Wirtschaftspartner von großem Interesse.

EU-Kommissionschefin hält Rede zur Lage der EU

Brüssel/EU-weit/Straßburg - Mittwoch Früh (9.00 Uhr) wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor dem Europaparlament in Straßburg ihre vierte und womöglich letzte Rede zur Lage der Europäischen Union halten. Von der Leyen hat somit nochmals die Gelegenheit, Prioritäten für den Rest der Legislaturperiode bis zu den Europawahlen im Juni 2024 zu setzen. Die Kommissionspräsidentin dürfte aber auch versuchen, eine positive Bilanz ihrer Arbeit der letzten vier Jahre zu ziehen.

