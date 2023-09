Kim und Putin sprachen über gegenseitige Waffenhilfe

Ziolkowski/Wostotschny - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sichert Russland Unterstützung in seinem Kampf gegen den Westen zu. Russland will Nordkorea beim Bau von Satelliten helfen."Deswegen sind wir ins Kosmodrom Wostotschny gekommen", sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch beim Empfang Kims im modernsten Raumfahrtzentrum Russlands. Kim zeige großes Interesse an russischer Raketentechnik, fügte Putin hinzu.

24 Verletzte bei Angriff auf Sewastopol

Sewastopol - Nach einem mutmaßlichen Raketenangriff auf die Bucht von Sewastopol auf der russisch besetzten Krim ist der von Moskau eingesetzten Gebietsverwaltung zufolge ein Großbrand ausgebrochen. Dabei sei eine Werft in Brand geraten, mindestens 24 Menschen seien verletzt, teilte der von Russland eingesetzte Gouverneur Michail Raswoschajew über Telegram mit. In der Werft in Sewastopol werden Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte gebaut und repariert.

Von der Leyen: Wirtschaft unterstützen

Brüssel/EU-weit/Straßburg - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will Europas Wirtschaft fit für die Zukunft machen. Sie schlug bei ihrer vierten und womöglich letzten Rede zur Lage der Europäischen Union Mittwochfrüh in Straßburg mehrere Initiativen vor, um die Industrie bei der Dekarbonisierung zu unterstützen und die Rahmenbedingungen für die Unternehmen zu verbessern. Dazu zählen Pläne für Elektroautos sowie zur Künstlichen Intelligenz oder ein Gipfel gegen den Arbeitskräftemangel.

Mehr Sitzenbleiber nach Aus für Corona-Erleichterungen

Wien - Der Wegfall von Corona-Erleichterungen hat im Vorjahr zu einem Zehn-Jahres-Höchststand bei Sitzenbleibern an den Schulen geführt. Insgesamt wiederholten im Schuljahr 2022/23 rund 25.100 Schülerinnen und Schüler eine Schulstufe, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). In den Jahren davor waren es zwischen 17.600 und 21.700, bevor die Zahl der Klassenwiederholungen 2020/21 auf 11.900 absackte.

Verdächtiger nach Amoklauf in Linz nicht zurechnungsfähig

Linz - Ein 42-jähriger Iraker, der bei einem Amoklauf im Jänner im Großraum Linz drei Menschen schwer verletzt haben soll, ist laut einem psychiatrischen Gutachten nicht zurechnungsfähig. Das berichtete die "Krone" (Mittwoch-Ausgabe) unter Berufung auf Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz. "Er leidet an Schizophrenie und wird als gefährlich eingestuft", sagte sie.

Erster öffentlicher Auftritt Selmayrs nach "Blutgeld"-Sager

Wien/Brüssel - Eine Woche nach seinem "Blutgeld"-Sager ist EU-Botschafter Martin Selmayr am Mittwoch erstmals wieder öffentlich in Wien aufgetreten. Im Haus der Europäischen Union begrüßte er am Vormittag die Zuseher einer Liveübertragung der Rede von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Lage der EU. Selmayr ging dabei nicht auf die Affäre ein, setzte aber ein Zeichen, indem er den ukrainischen Botschafter Wassyl Chymynez betont herzlich begrüßte.

Regionalzug in Tirol von Mure erfasst

Seefeld - Nach einem schweren Unwetter mit Starkregen in Tirol ist am Dienstagabend im Großraum Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) eine Mure abgegangen. Ein von Scharnitz in Richtung Seefeld fahrender Regionalzug wurde erfasst und teils von der Mure eingeschlossen. Vier Passagiere sowie der Lokführer mussten von der Feuerwehr Seefeld aus dem Triebwagen evakuiert werden, teilte die Polizei Tirol am Mittwoch in der Früh mit. Zu Schäden kam es indes auch im Alpbachtal und im Zillertal.

Frau von "El Chapo" wird vorzeitig aus Haft entlassen

Los Angeles - Die Ehefrau des früheren mexikanischen Drogenbosses Joaqu�n "El Chapo" Guzm�n kommt nach US-Behördenangaben nach nur etwas mehr als der Hälfte ihrer Haftstrafe frei. Wie aus Daten der Gefängnisbehörde hervorgeht, soll Emma Coronel (34) am Mittwoch (Ortszeit) aus einer Haftanstalt im kalifornischen Long Beach nahe Los Angeles entlassen werden. Sie war Ende 2021 wegen ihrer Beteiligung am Drogen-Imperium ihres Mannes zu 36 Monaten Haft verurteilt worden.

