Hohes Pensionsplus mit Schutzklausel

Wien - Die Pensionen steigen im kommenden Jahr um 9,7 Prozent. Das hat die Regierung am Mittwoch im Ministerrat beschlossen. Einzig Luxuspensionisten mit Bezügen ab 5.850 Euro müssen sich mit einem Fixbetrag von immerhin 568 Euro im Monat begnügen. Erfüllt wird zudem der Wunsch der Seniorenvertreter, mit einer Schutzklausel einen drohenden Wertverlust für den kommenden Pensionsjahrgang zu verhindern.

Kim und Putin sprachen über gegenseitige Waffenhilfe

Ziolkowski/Wostotschny - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat Russland Unterstützung in seinem Kampf gegen den Westen zugesichert. Russland will Nordkorea beim Bau von Satelliten helfen."Deswegen sind wir ins Kosmodrom Wostotschny gekommen", sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch beim Empfang Kims im modernsten Raumfahrtzentrum Russlands. Kim zeige großes Interesse an russischer Raketentechnik, fügte Putin hinzu.

24 Verletzte bei ukrainischem Raketenangriff auf Sewastopol

Sewastopol/London - Bei ukrainischen Raketenangriffen auf die Hafenstadt Sewastopol auf der von Russland 2014 annektierten Halbinsel Krim sind in der Nacht offiziellen Angaben nach zwei Kriegsschiffe beschädigt worden. "Durch Treffer von gegnerischen Marschflugkörpern haben zwei in Reparatur befindliche Schiffe Schäden erlitten", teilte das russische Verteidigungsministerium am Mittwochmorgen mit. Zuvor wurden offiziellerseits 24 Verletzte durch die Attacke vermeldet.

Von der Leyen: Wirtschaft unterstützen

Brüssel/EU-weit/Straßburg - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will Europas Wirtschaft fit für die Zukunft machen. Sie schlug bei ihrer vierten und womöglich letzten Rede zur Lage der Europäischen Union Mittwochfrüh in Straßburg mehrere Initiativen vor, um die Industrie bei der Dekarbonisierung zu unterstützen und die Rahmenbedingungen für die Unternehmen zu verbessern. Die anschließende Debatte im EU-Parlament war von Lob und Zustimmung gekennzeichnet.

Selmayr will weiter EU-Kommissionsvertreter bleiben

Wien/Brüssel - Der wegen seiner "Blutgeld"-Sagers von Wien und Brüssel gerüffelte EU-Kommissionsvertreter Martin Selmayr will seinen Job in Österreich nicht aufgeben. "Wie Sie sehen, ich mache meinen Job, und ich werde immer meinen Job machen, bis zur Pensionierung", sagte Selmayr der APA am Mittwoch bei einer Veranstaltung im Haus der Europäischen Union. Einen Kommentar zu seiner Aussage lehnte er explizit ab. "Zu der Sache ist alles gesagt, was gesagt worden ist."

Wien bleibt auf "Roter Liste" der Welterbestätten

Wien/Riad - Das historische Zentrum Wiens bleibt auf der "Roten Liste" der gefährdeten Welterbestätten. Das wurde bei der 45. Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees in Riad (Saudi-Arabien) entschieden, wie die UNESCO am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Grund für den Status ist das geplante Bauprojekt am Heumarkt der Firma Wertinvest, für das erst Ende Juni adaptierte Pläne vorgestellt wurden. Die UNESCO äußerte sich aber auch positiv.

Keine wissenschaftliche Basis für Maastricht-Schuldenregel

Wien - Die Staatsschulden dürfen maximal 60 Prozent der Wirtschaftsleistung erreichen, gilt als Mantra und als für alle Mitgliedsstaaten Obergrenze in der EU. Eine aktuelle Studie des wiiw-Ökonomen Philipp Heimberger sieht aber für diese pauschale Forderung keine wissenschaftliche Basis. Es gebe keine Belege dafür, dass ab einer gewissen Höhe Staatsschulden das Wachstum bremsen, sagte er am Mittwoch bei der Vorstellung der Ergebnisse seiner Arbeit.

Zoo Salzburg nach Nashorn-Unfall noch geschlossen

Anif - Nach dem Unfall in der Nashornanlage, bei dem am Dienstag eine Tierpflegerin getötet und deren Mann schwer verletzt worden ist, bleibt der Zoo Salzburg auch heute und am Donnerstag geschlossen. Der verletzte Pfleger befinde sich inzwischen auf dem Weg der Genesung, sagte Aufsichtsrats-Vorsitzender Josef Schöchl heute bei einer Pressekonferenz. Unklar bleibt aber weiterhin, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte. "Wir wissen es nicht", so Direktorin Sabine Grebner.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red