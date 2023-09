Von der Leyen geht beim Klimaschutz auf Industrie zu

Brüssel/EU-weit/Straßburg - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will Europas Wirtschaft fit für eine klimaneutrale Zukunft machen und vor der Konkurrenz aus China schützen. Mit Blick vor allem auf die Ukraine appellierte sie dann sehr deutlich für eine EU-Erweiterung. Die Kommissionschefin hielt am Mittwochvormittag ihre vierte und womöglich letzte Rede zur Lage der Europäischen Union im EU-Parlament in Straßburg.

Selmayr will weiter EU-Kommissionsvertreter bleiben

Wien/Brüssel - Der wegen seiner "Blutgeld"-Sagers von Wien und Brüssel gerüffelte EU-Kommissionsvertreter Martin Selmayr will seinen Job in Österreich nicht aufgeben. "Wie Sie sehen, ich mache meinen Job, und ich werde immer meinen Job machen, bis zur Pensionierung", sagte Selmayr der APA am Mittwoch bei einer Veranstaltung im Haus der Europäischen Union. Einen Kommentar zu seiner Aussage lehnte er explizit ab. "Zu der Sache ist alles gesagt, was gesagt worden ist."

Kim und Putin sprachen über gegenseitige Waffenhilfe

Ziolkowski/Wostotschny - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat Russland Unterstützung in seinem Kampf gegen den Westen zugesichert. Russland will Nordkorea beim Bau von Satelliten helfen. "Deswegen sind wir ins Kosmodrom Wostotschny gekommen", sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch beim Empfang Kims im modernsten Raumfahrtzentrum Russlands. Kim zeige großes Interesse an russischer Raketentechnik, fügte Putin hinzu.

Wien bleibt auf "Roter Liste" der Welterbestätten

Wien/Riad - Das historische Zentrum Wiens bleibt auf der "Roten Liste" der gefährdeten Welterbestätten. Das wurde bei der 45. Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees in Riad (Saudi-Arabien) entschieden, wie die UNESCO am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Grund für den Status ist das geplante Bauprojekt am Heumarkt der Firma Wertinvest, für das erst Ende Juni adaptierte Pläne vorgestellt wurden. Die UNESCO äußerte sich aber auch positiv.

Hohes Pensionsplus mit Schutzklausel

Wien - Die Pensionen steigen im kommenden Jahr um 9,7 Prozent. Das hat die Regierung am Mittwoch im Ministerrat beschlossen. Einzig Luxuspensionisten mit Bezügen ab 5.850 Euro müssen sich mit einem Fixbetrag von immerhin 568 Euro im Monat begnügen. Erfüllt wird zudem der Wunsch der Seniorenvertreter, mit einer Schutzklausel einen drohenden Wertverlust für den kommenden Pensionsjahrgang zu verhindern.

Voestalpine baut Elektrolichtbogenofen in Donawitz

Leoben-Donawitz/Linz - Die voestalpine beginnt ihren Dreistufenplan auf dem Weg zu weitgehend grüner Stahlerzeugung umzusetzen. Am Mittwoch erfolgte in Leoben-Donawitz der Spatenstich für die Errichtung eines Elektrolichtbogenofens. Laut CEO Herbert Eibensteiner sind bis 2050 fünf Hochöfen in Donawitz und Linz zu ersetzen. Der Start erfolgt in Donawitz, dann kommt Linz. Man werde eine Einsparung von rund 4 Mio. Tonnen CO2 im Jahr erzielen, fast 5 Prozent der gesamtösterreichischen CO2-Emissionen.

Flutkatastrophe in Libyen mit 10.000 Vermissten

Benghazi - Nach den katastrophalen Überschwemmungen in Libyen herrscht weiter Ausnahmezustand. Allein in der besonders schwer getroffenen Hafenstadt Darna sind mehr als 30.000 Menschen obdachlos geworden, Tausende in anderen Städten, wie die Internationalen Organisation für Migration (IOM) mitteilte. Rettungskräfte suchten am Mittwoch weiter nach Toten, rund 10.000 Menschen werden vermisst. Nach Angaben der Verwaltung im Osten des Landes kamen mehr als 5.000 Menschen ums Leben.

Mehr Sitzenbleiber nach Aus für Corona-Erleichterungen

Wien - Der Wegfall von Corona-Erleichterungen hat im Vorjahr zu einem Zehn-Jahres-Höchststand bei Sitzenbleibern an den Schulen geführt. Insgesamt wiederholten im Schuljahr 2022/23 rund 25.100 Schülerinnen und Schüler eine Schulstufe, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). In den Jahren davor waren es zwischen 17.600 und 21.700, bevor die Zahl der Klassenwiederholungen 2020/21 auf 11.900 absackte.

