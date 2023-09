Von der Leyen geht beim Klimaschutz auf Industrie zu

Brüssel/EU-weit/Straßburg - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will Europas Wirtschaft fit für eine klimaneutrale Zukunft machen und vor der Konkurrenz aus China schützen. Mit Blick vor allem auf die Ukraine appellierte sie dann sehr deutlich für eine EU-Erweiterung. Die Kommissionschefin hielt am Mittwochvormittag ihre vierte und womöglich letzte Rede zur Lage der Europäischen Union im EU-Parlament in Straßburg.

Kim und Putin sprachen über gegenseitige Waffenhilfe

Ziolkowski/Wostotschny - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat Russland Unterstützung in seinem Kampf gegen den Westen zugesichert. Russland will Nordkorea beim Bau von Satelliten helfen. "Deswegen sind wir ins Kosmodrom Wostotschny gekommen", sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch beim Empfang Kims im modernsten Raumfahrtzentrum Russlands. Kim zeige großes Interesse an russischer Raketentechnik, fügte Putin hinzu.

Hohes Pensionsplus mit Schutzklausel

Wien - Die Pensionen steigen im kommenden Jahr um 9,7 Prozent. Das hat die Regierung am Mittwoch im Ministerrat beschlossen. Einzig Luxuspensionisten mit Bezügen ab 5.850 Euro müssen sich mit einem Fixbetrag von immerhin 568 Euro im Monat begnügen. Erfüllt wird zudem der Wunsch der Seniorenvertreter, mit einer Schutzklausel einen drohenden Wertverlust für den kommenden Pensionsjahrgang zu verhindern.

Flutkatastrophe in Libyen mit 10.000 Vermissten

Benghazi - Nach den katastrophalen Überschwemmungen in Libyen herrscht weiter Ausnahmezustand. Allein in der besonders schwer getroffenen Hafenstadt Darna sind mehr als 30.000 Menschen obdachlos geworden, Tausende in anderen Städten, wie die Internationalen Organisation für Migration (IOM) mitteilte. Rettungskräfte suchten am Mittwoch weiter nach Toten, rund 10.000 Menschen werden vermisst. Nach Angaben der Verwaltung im Osten des Landes kamen mehr als 5.000 Menschen ums Leben.

Mehr Sitzenbleiber nach Aus für Corona-Erleichterungen

Wien - Der Wegfall von Corona-Erleichterungen hat im Vorjahr zu einem Zehn-Jahres-Höchststand bei Sitzenbleibern an den Schulen geführt. Insgesamt wiederholten im Schuljahr 2022/23 rund 25.100 Schülerinnen und Schüler eine Schulstufe, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). In den Jahren davor waren es zwischen 17.600 und 21.700, bevor die Zahl der Klassenwiederholungen 2020/21 auf 11.900 absackte.

EU erwägt Anti-Dumping-Zölle auf chinesische Elektroautos

Brüssel/Peking - Die EU-Kommission sieht die europäische Autobranche durch billige E-Autos aus China in Gefahr und prüft deshalb Anti-Dumping-Zölle. "Die weltweiten Märkte werden mit billigen Elektroautos geflutet", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch. "Und ihr Preis wird durch gewaltige staatliche Subventionen künstlich niedrig gehalten." Die EU-Kommission habe deswegen Ermittlungen wegen der chinesischen Subventionspraxis auf den Weg gebracht.

Kritik an rassistischer Diskriminierung bei Wohnungsvergabe

Wien - Menschen mit "ausländisch" klingenden Namen und Akzent haben es bei der Wohnungssuche deutlich schwerer als solche mit "österreichisch" klingenden Namen. Das kritisierten Gleichbehandlungsanwaltschaft und Diakonie am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft fordert von der Immobilienbranche die Festlegung von Standards für eine diskriminierungsfreie Wohnungsvermittlung. Auch im sozialen Wohnbau gebe es Diskriminierungen, kritisiert die Diakonie.

Wiener Börse schließt schwächer

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch nach der Veröffentlichung mit Spannung erwarteter US-Inflationszahlen mit schwächerer Tendenz den Handel beendet. Der ATX büßte zum Sitzungsende 0,59 Prozent auf 3.146 Punkte ein. Auch vor der Bekanntgabe der US-Zahlen lag er bereits in der Verlustzone. In den USA sind im August die Verbraucherpreise zum Vorjahreszeitraum um 3,7 Prozent angewachsen und lagen damit etwas über den Prognosen der Volkswirte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red