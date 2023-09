Putin nahm Einladung Kims nach Nordkorea an

Seoul - Russland und Nordkorea wollen ihre Beziehungen nach dem jüngsten Gipfeltreffen in Wostotschny weiter festigen. Russlands Präsident Wladimir Putin habe eine Einladung von Machthaber Kim Jong-un nach Nordkorea angenommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Man habe vereinbart, angesichts der "militärischen Bedrohungen, Provokationen und Tyrannei der Imperialisten" die strategische und taktische Zusammenarbeit weiter zu verstärken.

EZB entscheidet über weitere Zinsanhebung

Frankfurt - Nach neun Zinserhöhungen in Folge entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag über den weiteren Kurs. Ob es eine weitere Zinsanhebung geben wird oder ob die Euro-Währungshüter eine Pause einlegen, hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach der jüngsten Sitzung des EZB-Rates im Juli offen gelassen. Lediglich eine Zinssenkung hatte die Französin ausgeschlossen. Die aktuelle Entscheidung gibt die Notenbank am Donnerstagnachmittag (14.15 Uhr) bekannt.

Tote bei neuen Kämpfen in palästinensischem Lager im Libanon

Sidon - Bei neuen Kämpfen in einem palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon sind am Mittwoch mindestens sieben Menschen getötet worden. Wie der Palästinensische Rote Halbmond im Libanon mitteilte, wurden 16 weitere Menschen verletzt, als im Lager Ain al-Hilweh am Stadtrand von Sidon im Süden des Landes eine Waffenruhe gebrochen wurde und die Kämpfe wieder aufflammten.

Lehrergewerkschafter kritisieren "Chaos" zum Schulstart

Wien - Das mit Montag auch in Süd- und Westösterreich angelaufene Schuljahr hat aus Sicht der Lehrervertretung holprig begonnen. Der Personalmangel führe dazu, dass viele Standorte sich mit Provisorien behelfen und Angebote wie Sprachförderung oder anderen Förderunterricht ausfallen lassen müssten. Dazu kämen auch heuer Probleme mit der Verwaltung, wodurch fallweise selbst vorhandene Lehrer nicht unterrichten könnten, ortet Wiens oberster Lehrervertreter Thomas Krebs (FCG) "Chaos".

Bis zu 20.000 Tote nach Flutkatastrophe in Darna befürchtet

Benghazi/Tripolis - In Libyen geht der Bürgermeister der vom Unwetter besonders schwer getroffenen Küstenstadt Darna davon aus, dass sich die Zahl der Toten auf 18.000 bis 20.000 erhöhen könnte. Dies ergebe sich auf Grundlage der Teile der Stadt, die zerstört worden seien, sagte Abdulmenam Al-Ghaithi am Mittwoch dem Sender al-Arabiya. Bisher gingen Regierungsvertreter von über 5.300 Toten in Darna aus.

EU erwägt Anti-Dumping-Zölle auf chinesische Elektroautos

Brüssel/Peking - Die EU-Kommission sieht die europäische Autobranche durch billige E-Autos aus China in Gefahr und prüft deshalb Anti-Dumping-Zölle. "Die weltweiten Märkte werden mit billigen Elektroautos geflutet", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch. "Und ihr Preis wird durch gewaltige staatliche Subventionen künstlich niedrig gehalten." Die EU-Kommission habe deswegen Ermittlungen wegen der chinesischen Subventionspraxis auf den Weg gebracht.

"Projekt Ballhausplatz"-Premiere mit Promis, aber ohne ÖVP

Wien - Genau eine Woche nach der Premiere des ersten Films über Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist nun am Mittwochabend der Streifen von Regisseur Kurt Langbein im Wiener Gartenbaukino an den Start gegangen. "Projekt Ballhausplatz" stellt den Anspruch, einen kritischen Blick auf die Ära des Ex-ÖVP-Chefs zu werfen, wie Langbein bei der Premiere noch einmal klarstellte. Im Gegensatz zum "Kurz"-Start vor einer Woche blieb die ÖVP-Prominenz diesmal aber aus.

