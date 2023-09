20.000 Tote nach Flutkatastrophe in Darna befürchtet

Tripolis - Die Zahl der Todesopfer in den Überschwemmungsgebieten in Libyen könnte Befürchtungen zufolge noch sehr deutlich steigen. Besonders grauenhaft ist die Lage in der Hafenstadt Darna. "Wir erwarten eine sehr hohe Zahl von Opfern. Ausgehend von den zerstörten Bezirken in der Stadt Darna können es 18.000 bis 20.000 Tote sein", sagte Bürgermeister Abdel-Moneim al-Gheithy dem arabischen Fernsehsender Al-Arabija. Der Sturm "Daniel" hatte am Sonntag das nordafrikanische Land erfasst.

Putin nahm Einladung Kims nach Nordkorea an

Seoul - Russland und Nordkorea wollen ihre Beziehungen nach dem jüngsten Gipfeltreffen in Wostotschny weiter festigen. Russlands Präsident Wladimir Putin habe eine Einladung von Machthaber Kim Jong-un nach Nordkorea angenommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Man habe vereinbart, angesichts der "militärischen Bedrohungen, Provokationen und Tyrannei der Imperialisten" die strategische und taktische Zusammenarbeit weiter zu verstärken.

15 Jahre Lehman-Pleite - Attac: Nicht viel daraus gelernt

Wien - Die globalisierungskritische Organisation Attac zieht 15 Jahre nach Zusammenbruch der Lehman Bank und der darauf folgenden weltweiten Wirtschaftskrise eine sehr ernüchternde Bilanz. "Die Macht des Finanzsektors ist ungebrochen, die Grundprobleme haben sich verschärft", so Attac. Deren Finanzexperte Mario Taschwer warnt: "Das Risiko einer schweren Finanzkrise ist heute nicht geringer als 2008. Und im Ernstfall müssen dann wieder wir die Kosten einer Finanzkrise tragen."

Lampedusa ruft Notstand aus

Rom/Lampedusa - Angesichts der hohen Zahl an ankommenden Migrantinnen und Migranten meldet die süditalienische Insel Lampedusa chaotische Zustände. 9.000 Menschen sind seit Montag auf der Insel gelandet, das ist fast um ein Drittel mehr als die Gesamtzahl der Einwohner, die bei 6.300 liegt. Der Stadtrat der Mittelmeerinsel hat am Mittwochabend den Ausnahmezustand ausgerufen. Damit fordert Bürgermeister Filippo Mannino mehr Unterstützung für die kleine Insel, die unter "großem Druck" stehe.

Explosionen auf der Krim nach Drohnenangriff

Moskau - Bei einem Drohnenangriff auf die seit 2014 von Russland annektierte Krim hat es laut Medienberichten nahe der Großstadt Jewpatorija schwere Explosionen gegeben. "Vermutlich gab es einen Einschlag auf einem Stützpunkt der Flugabwehr zwischen den Stadtteilen Molotschnoe und Ujutnoje", berichtete der oppositionelle Telegram-Kanal Crimeanwind am Donnerstag. Auch Russland hat die Ukraine nach Angaben des ukrainischen Militärs in der Nacht erneut mit Drohnen attackiert.

Bangen um Leben von Aung San Suu Kyi

Naypyidaw - Die entmachtete myanmarische Regierungschefin Aung San Suu Kyi befindet sich nach Angaben ihrer Partei wegen absichtlicher Mangelversorgung durch die Militärjunta in Lebensgefahr. "Wir sind besonders besorgt darüber, dass sie keine angemessene medizinische Versorgung erhält und dass man ihr weder gesundes Essen noch eine ausreichende Unterkunft zur Verfügung stellt, mit der Absicht, ihr Leben zu riskieren," erklärte die Nationale Liga für Demokratie (NLD) am Donnerstag.

Sechs Palästinenser bei Explosion an Gaza-Grenze getötet

Gaza - Bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten an der Grenze zum Gazastreifen sind sechs Palästinenser durch einen mutmaßlich eigenen Sprengsatz getötet worden. 24 Menschen seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Mittwochabend mit. Nach Angaben des israelischen Militärs soll beim Versuch, einen Sprengsatz auf israelische Soldaten zu werfen, dieser innerhalb des Gazastreifens explodiert sein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red