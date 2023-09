20.000 Tote nach Flutkatastrophe in Darna befürchtet

Tripolis - Die Zahl der Todesopfer in den Überschwemmungsgebieten in Libyen könnte Befürchtungen zufolge noch sehr deutlich steigen. Besonders grauenhaft ist die Lage in der Hafenstadt Darna. "Wir erwarten eine sehr hohe Zahl von Opfern. Ausgehend von den zerstörten Bezirken in der Stadt Darna können es 18.000 bis 20.000 Tote sein", sagte Bürgermeister Abdel-Moneim al-Gheithy dem arabischen Fernsehsender Al-Arabija. Der Sturm "Daniel" hatte am Sonntag das nordafrikanische Land erfasst.

WKStA stellte Verfahren zu Wien Energie ein

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat die Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit den Rettungskrediten für die Wien Energie im Sommer 2022 eingestellt. Das teilte die Behörde auf Anfrage der APA am Donnerstag mit. In der Causa waren mehrere Anzeigen eingelangt. Der Verdacht der Untreue bzw. der fahrlässigen Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen hat sich laut WKStA jedoch nicht erhärtet.

Lampedusa ruft Notstand aus

Rom/Lampedusa/Brüssel - Angesichts der hohen Zahl an ankommenden Migrantinnen und Migranten meldet die süditalienische Insel Lampedusa chaotische Zustände. 9.000 Menschen sind seit Montag auf der Insel gelandet, das ist fast um ein Drittel mehr als die Gesamtzahl der Einwohner, die bei 6.300 liegt. Der Stadtrat der Mittelmeerinsel hat am Mittwochabend den Ausnahmezustand ausgerufen. Damit fordert Bürgermeister Filippo Mannino mehr Unterstützung für die kleine Insel, die unter "großem Druck" stehe.

Pensionisten fordern Nachbesserung bei Pensionserhöhung

Wien - Die Pensionistenvertreter sehen nach der von der Regierung beschlossenen Erhöhung der Pensionen noch mehrere offene Fragen. Weitere Gespräche forderten die Seniorenrats-Präsidenten Ingrid Korosec (Seniorenbund) und Peter Kostelka (Pensionistenverband) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz vor allem zur ihren unerfüllten Forderungen nach einer Abgeltung der Zwischenfinanzierung, einer dauerhaften Abschaffung der Aliquotierung und einer Schutzklausel auch für das Jahr 2025.

Vermisstes Paar aus Österreich: DNA-Abgleich bei Leichen

Athen - Nach dem Fund einer weiblichen Leiche nach den heftigen Unwettern in Griechenland haben Einsatzkräfte nun auch den toten Körper eines Mannes gefunden. Ob es sich bei den beiden Opfern um das vermisste Paar aus Österreich handelt, war aber weiter nicht klar. Das teilte das Außenministerium der APA am Donnerstag mit. Mit beiden Leichen wird nun ein DNA-Abgleich zur Feststellung der Identität durchgeführt. Bis zur Klärung werde es aber noch dauern.

Explosionen auf der Krim nach Drohnenangriff

Moskau - Bei einem Drohnenangriff auf die seit 2014 von Russland annektierte Krim hat es laut Medienberichten nahe der Großstadt Jewpatorija schwere Explosionen gegeben. Nach Angaben aus ukrainischen Geheimdienstkreisen wurde ein russisches Flugabwehrsystem zerstört. Russland attackierte die Ukraine nach Angaben des ukrainischen Militärs in der Nacht ebenfalls erneut mit Drohnen. Bei einem russischen Artillerieangriff in der Südukraine wurde nach Angaben der Behörden ein Kind getötet.

SPÖ erarbeitet Kindergrundsicherungs-Modell

Wien - Die SPÖ arbeitet an einem Modell für eine Kindergrundsicherung. Geplant sein ein Basisbetrag, in dem alle Kinder- und Familienleistungen zusammengefasst werden, und eine weitere nach Haushaltseinkommen gestaffelte Zuzahlung, wie die stellvertretende Klubvorsitzende der SPÖ, Eva-Maria Holzleitner, am Donnerstag vor Journalisten erklärte. Blaupause könnte ein Projekt der Volkshilfe sein.

Taiwan registriert 68 chinesische Militärflugzeuge

Taipeh - Taiwan hat nach eigenen Angaben Dutzende Militärflugzeuge und einige Schiffe der chinesischen Marine um seine Küsten registriert. 68 Flugzeuge der Volksbefreiungsarmee und 10 Schiffe seien am Donnerstag in der Früh (Ortszeit) entdeckt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh mit. 40 Flieger seien in die Luftverteidigungszone im Süden Taiwans eingedrungen.

