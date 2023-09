EZB erhöht Leitzins um 0,25 Punkte auf 4,5 Prozent

Frankfurt - Im Kampf gegen die Inflation hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen das zehnte Mal in Serie angehoben. Die Euro-Wächter um Notenbankchefin Christine Lagarde beschlossen am Donnerstag bei ihrer ersten Zinssitzung nach der Sommerpause, die Schlüsselsätze wie im Juli erneut um einen viertel Prozentpunkt zu erhöhen. Der Leitzins steigt somit von 4,25 Prozent auf 4,50 Prozent.

Lampedusa ruft Notstand aus

Rom/Lampedusa/Brüssel - Angesichts der hohen Zahl an ankommenden Migrantinnen und Migranten meldet die süditalienische Insel Lampedusa chaotische Zustände. 9.000 Menschen sind seit Montag auf der Insel gelandet, das ist fast um ein Drittel mehr als die Gesamtzahl der Einwohner, die bei 6.300 liegt. Der Stadtrat der Mittelmeerinsel hat am Mittwochabend den Ausnahmezustand ausgerufen. Damit fordert Bürgermeister Filippo Mannino mehr Unterstützung für die kleine Insel, die unter "großem Druck" stehe.

Pensionisten fordern Nachbesserung bei Pensionserhöhung

Wien - Die Pensionistenvertreter sehen nach der von der Regierung beschlossenen Erhöhung der Pensionen noch mehrere offene Fragen. Weitere Gespräche forderten die Seniorenrats-Präsidenten Ingrid Korosec (Seniorenbund) und Peter Kostelka (Pensionistenverband) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz vor allem zur ihren unerfüllten Forderungen nach einer Abgeltung der Zwischenfinanzierung, einer dauerhaften Abschaffung der Aliquotierung und einer Schutzklausel auch für das Jahr 2025.

WKStA stellte Verfahren zu Wien Energie ein

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat die Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit den Rettungskrediten für die Wien Energie im Sommer 2022 eingestellt. Das teilte die Behörde auf Anfrage der APA am Donnerstag mit. In der Causa waren mehrere Anzeigen eingelangt. Der Verdacht der Untreue bzw. der fahrlässigen Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen hat sich laut WKStA jedoch nicht erhärtet.

Vermisstes Paar aus Österreich: DNA-Abgleich bei Leichen

Athen - Nach dem Fund einer weiblichen Leiche nach den heftigen Unwettern in Griechenland haben Einsatzkräfte nun auch den toten Körper eines Mannes gefunden. Ob es sich bei den beiden Opfern um das vermisste Paar aus Österreich handelt, war aber weiter nicht klar. Das teilte das Außenministerium der APA am Donnerstag mit. Mit beiden Leichen wird nun ein DNA-Abgleich zur Feststellung der Identität durchgeführt. Bis zur Klärung werde es aber noch dauern.

Explosionen auf der Krim nach Drohnenangriff

Moskau - Bei einem Drohnenangriff auf die seit 2014 von Russland annektierte Krim hat es laut Medienberichten nahe der Großstadt Jewpatorija schwere Explosionen gegeben. Nach Angaben aus ukrainischen Geheimdienstkreisen wurde ein russisches Flugabwehrsystem zerstört. Russland attackierte die Ukraine nach Angaben des ukrainischen Militärs in der Nacht ebenfalls erneut mit Drohnen. Bei einem russischen Artillerieangriff in der Südukraine wurde nach Angaben der Behörden ein Kind getötet.

Daten-Sicherstellung im Kanzleramt war rechtskonform

Wien - Das Oberlandesgericht Wien hat die Beschwerde der Republik Österreich gegen die Anordnung der WKStA vom August 2022 zur Sicherstellung von Daten im Bundeskanzleramt abgewiesen. Diese Sicherstellungsanordnung war im Zusammenhang mit der ÖVP-Inseratenaffäre und dem so genannten "Beinschab-Tool" ergangen. Aufgrund eines weiteren Widerspruchs gegen die Daten-Sicherstellung kann die WKStA aber trotz des OLG-Entscheids aktuell noch nicht auf die Daten zugreifen.

Von der Leyen taufte erstes Methanol-Containerschiff

Kopenhagen - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das weltweit erste mit grünem Methanol betriebene Containerschiff getauft. Das Schiff der dänischen Reederei Maersk erhielt am Donnerstag in Kopenhagen den Namen "Laura Maersk" - der Name soll an das erste Dampfschiff erinnern, das der Kapitän Peter Maersk M�ller Ende des 19. Jahrhunderts "Laura" genannt hatte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red