EZB erhöht Leitzins um 0,25 Punkte auf 4,5 Prozent

Frankfurt - Im Kampf gegen die Inflation hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen das zehnte Mal in Serie angehoben. Die Euro-Wächter um Notenbank-Chefin Christine Lagarde beschlossen am Donnerstag bei ihrer ersten Zinssitzung nach der Sommerpause, die Schlüsselsätze wie im Juli erneut um einen viertel Prozentpunkt zu erhöhen. Der Leitzins steigt somit von 4,25 Prozent auf 4,50 Prozent.

Totschnig will Bodenschutzstrategie im Herbst beschließen

Ginzling/Wien - Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) will die Umsetzung der Bodenschutzstrategie weiterhin vorantreiben. "Ziel ist, sie diesen Herbst zu beschließen", sagte er am Donnerstag am Rande eines Pressetermins im Tiroler Zillertal. Die Verhandlungen zur Bodenschutzstrategie waren im Frühsommer zwischen der ÖVP und ihrem Koalitionspartner im Bund, den Grünen, gescheitert. Nun ortete Totschnig aber eine "gute Dynamik" zwischen den beiden Parteien, wie er zur APA meinte.

Zehn Prozent der ÖBf-Schutzwälder laut "Ampel" gefährdet

Ginzling/Purkersdorf - Borkenkäferbefall, Trockenheit und Windwurf machen den Schutzwäldern zunehmend zu schaffen. Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) entwickelten deshalb eine "Schutzwaldampel" für die ÖBf-Wälder. Zehn Prozent der Fläche wurden als "rot" ausgewiesen, sind also gefährdet, berichteten die Verantwortlichen bei einem Lokalaugenschein im Tiroler Zillertal. Bei den "roten" zehn Prozent müsse innerhalb der nächsten zehn Jahre gehandelt werden, wurde betont.

Rettungskräfte arbeiten sich nach Erdbeben in Marokko vor

Rabat - Sechs Tage nach dem schweren Erdbeben in Marokko mit fast 3.000 Toten haben sich die Rettungskräfte am Donnerstag weiter in entlegene Bergdörfer vorgearbeitet, die seit der Katastrophe von der Außenwelt abgeschnitten waren. Trotz der verheerenden Auswirkungen des Bebens nimmt Marokko weiterhin wenige internationale Hilfsangebote an. Offiziell hat Marokko bisher kein Hilfeersuchen gestellt.

Lampedusa ruft Notstand aus

Rom/Lampedusa/Brüssel - Angesichts der hohen Zahl an ankommenden Migrantinnen und Migranten meldet die süditalienische Insel Lampedusa chaotische Zustände. 9.000 Menschen sind seit Montag auf der Insel gelandet, das ist fast um ein Drittel mehr als die Gesamtzahl der Einwohner, die bei 6.300 liegt. Der Stadtrat der Mittelmeerinsel hat am Mittwochabend den Ausnahmezustand ausgerufen. Damit fordert Bürgermeister Filippo Mannino mehr Unterstützung für die kleine Insel, die unter "großem Druck" stehe.

WKStA stellte Verfahren zu Wien Energie ein

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat die Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit den Rettungskrediten für die Wien Energie im Sommer 2022 eingestellt. Das teilte die Behörde auf Anfrage der APA am Donnerstag mit. In der Causa waren mehrere Anzeigen eingelangt. Der Verdacht der Untreue bzw. der fahrlässigen Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen hat sich laut WKStA jedoch nicht erhärtet.

Daten-Sicherstellung im Kanzleramt war rechtskonform

Wien - Das Oberlandesgericht Wien hat die Beschwerde der Republik Österreich gegen die Anordnung der WKStA vom August 2022 zur Sicherstellung von Daten im Bundeskanzleramt abgewiesen. Diese Sicherstellungsanordnung war im Zusammenhang mit der ÖVP-Inseratenaffäre und dem so genannten "Beinschab-Tool" ergangen. Aufgrund eines weiteren Widerspruchs gegen die Daten-Sicherstellung kann die WKStA aber trotz des OLG-Entscheids aktuell noch nicht auf die Daten zugreifen.

Von der Leyen taufte erstes Methanol-Containerschiff

Kopenhagen - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das weltweit erste mit grünem Methanol betriebene Containerschiff getauft. Das Schiff der dänischen Reederei Maersk erhielt am Donnerstag in Kopenhagen den Namen "Laura Maersk" - der Name soll an das erste Dampfschiff erinnern, das der Kapitän Peter Maersk M�ller Ende des 19. Jahrhunderts "Laura" genannt hatte.

Wiener Börse notiert fester

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstagnachmittag nach der mit Spannung erwarteten Bekanntgabe der EZB-Leitzinsentscheidung mit weiterhin höherer Tendenz präsentiert. Der ATX steigerte sich um 1,02 Prozent auf 3.177 Punkte. Bereits vor dem EZB-Votum lag er klar im Plus. Im Kampf gegen die Inflation hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen das zehnte Mal in Serie angehoben. Die Aktienkurse wurden davon nicht belastet. Zum heimische Markt lagen kaum Meldungen vor.

