Weiter keine Zustimmung der SPÖ zu Mietdeckel

Wien - Eine Verfassungsmehrheit für den geplanten Mietpreisdeckel ist weiter nicht in Sicht. Verhandlungen der Regierung mit der SPÖ brachten am Donnerstag keinen Durchbruch. Die Verhandlungsrunde habe "nichts wirklich Neues gebracht", hieß es aus der SPÖ im Anschluss gegenüber der APA. Unter diesen Voraussetzungen werde es keine Zustimmung geben. Die Regierung sprach dennoch von "konstruktiven" Gesprächen, die Verhandlungen sollen "zeitnah" fortgesetzt werden.

EZB erhöht Leitzins um 0,25 Punkte auf 4,5 Prozent

Frankfurt - Im Kampf gegen die Inflation hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen das zehnte Mal in Serie angehoben. Die Euro-Wächter um Notenbank-Chefin Christine Lagarde beschlossen am Donnerstag, die Schlüsselsätze um einen viertel Prozentpunkt zu erhöhen. Der Leitzins steigt somit von 4,25 Prozent auf 4,50 Prozent. Ihre Prognose für das BIP-Wachstum hat die Zentralbank indes nach unten korrigiert. Ebenso dürfte die Teuerungsrate in der Eurozone langsamer sinken als erwartet.

Gewessler und Mattle trotz Salvini-Drohung gelassen

Innsbruck/Luxemburg - Österreichs Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat sich trotz der Drohung ihres italienischen Amtskollegen Matteo Salvini (Lega), wegen der transiteinschränkenden Tiroler Maßnahmen zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu gehen, "sehr gelassen" gezeigt. Gleichzeitig übte sie Kritik an Salvini: Die Gesundheit und die Lebensumstände der Menschen in Tirol seien diesem "weniger Wert als die Profite der italienischen Frächterlobby", erklärte sie gegenüber der APA.

Pensionisten fordern Nachbesserung bei Pensionserhöhung

Wien - Die Pensionistenvertreter sehen nach der von der Regierung beschlossenen Erhöhung der Pensionen noch mehrere offene Fragen. Weitere Gespräche forderten die Seniorenrats-Präsidenten Ingrid Korosec (Seniorenbund) und Peter Kostelka (Pensionistenverband) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz vor allem zur ihren unerfüllten Forderungen nach einer Abgeltung der Zwischenfinanzierung, einer dauerhaften Abschaffung der Aliquotierung und einer Schutzklausel auch für das Jahr 2025.

Heftige Kämpfe um Dörfer bei Bachmut - Kritik an Führung

Moskau - In ihrer Gegenoffensive setzt die ukrainische Armee nach eigenen Angaben die russischen Truppen bei Bachmut im Donbass weiter unter Druck. Um drei Dörfer südlich der Stadt werde hart gekämpft. In einem seltenen Fall von Widerspruch gegen die eigene Führung dementierte die Truppe indes Kiewer Angaben, das Dorf Andrijiwka südlich der Stadt sei bereits erobert. Dies hatte Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar auf Telegram geschrieben, den Eintrag aber später wieder gelöscht.

1,1 Millionen Dollar für Prinzessin Dianas Schaf-Pullover

New York/London - Rund 26 Jahre nach ihrem Tod ist der berühmte Pullover mit dem schwarzen Schaf der britischen Prinzessin Diana (1961-1997) in New York um 1,1 Millionen Dollar (1,02 Mio. Euro) versteigert worden. Damit sei es der teuerste je bei einer Auktion versteigerte Pullover sowie das teuerste Kleidungsstück von Prinzessin Diana, das je versteigert worden sei, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Donnerstag mit.

Wiener Börse schließt deutlich fester

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag nach der mit Spannung erwarteten Bekanntgabe der EZB-Leitzinsentscheidung mit deutlichen Zuwächsen präsentiert. Der ATX beendete den Handel mit einem satten Plus von 1,39 Prozent auf 3.189 Punkte. Im Kampf gegen die Inflation hat die EZB die Zinsen das zehnte Mal in Serie angehoben. Zugleich signalisierte die EZB aber, dass der Zinsgipfel im Euroraum erreicht sein könnte und dies goutierten die Aktienanleger.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

