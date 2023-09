Untreueverdacht: Anzeige gegen ÖOC-Topfunktionäre um Mennel

Wien - Das ÖOC kommt nicht zur Ruhe. Gegen Peter Mennel, den Generalsekretär des Österreichischen Olympischen Komitees, und das ÖOC-Präsidium ist laut Medienberichten eine Strafanzeige eingebracht worden. Diese liegt der Zeitung Der Standard (Online-Ausgabe) sowie dem ORF vor, wie diese am Donnerstagabend berichteten. Bei Mennel besteht demnach der Verdacht auf schwere Untreue, gegen das Präsidium der Vorwurf der Beihilfe dazu. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Tausende Teilnehmer beim 14. Klimastreik erwartet

Wien - Zum 14. Mal gehen morgen, Freitag, zehntausende Personen beim internationalen Klimastreik der Organisation "Fridays For Future" weltweit auf die Straße. Auch in Österreich wird für mehr Klimaschutz demonstriert - vor allem in Wien rechnen die Organisatoren mit "tausenden Teilnehmern". Die Hauptforderung richtet sich an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Dieser solle umgehend einen "nationalen Klimakatastrophengipfel" einberufen.

Rettungskräfte arbeiten sich nach Erdbeben in Marokko vor

Rabat - Sechs Tage nach dem schweren Erdbeben in Marokko mit fast 3.000 Toten haben sich die Rettungskräfte am Donnerstag weiter in entlegene Bergdörfer vorgearbeitet, die seit der Katastrophe von der Außenwelt abgeschnitten waren. Trotz der verheerenden Auswirkungen des Bebens nimmt Marokko weiter wenig internationale Hilfsangebote an. Offiziell hat Marokko bisher kein Hilfeersuchen gestellt, aber mittlerweile eine Hilfsprogramm mit Soforthilfen für betroffene Haushalte angekündigt.

Rauch im Brennerbasistunnel löste Feuerwehreinsatz aus

Steinach am Brenner - Plötzlicher Rauch in im Bau befindlichen Brennerbasistunnel (BBT) im Gemeindegebiet von Steinach am Brenner in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) hat Donnerstagabend einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst. Der Rauch war im Bereich eines Förderelements ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Zu einem Brand kam es laut Brennerbasistunnelgesellschaft BBT SE nicht. Rund 40 Arbeiter wurden vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Hunter Biden wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt

Washington - Der Sohn von US-Präsident Joe Biden, Hunter Biden, ist wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt worden. In der am Donnerstag von einer sogenannten Grand Jury im US-Staat Delaware erhobenen Anklage wird dem 53-Jährigen vorgeworfen, 2018 kurzzeitig einen Revolver besessen zu haben, obwohl ihm das als Drogenkonsumenten verboten war. Hunter Biden habe gegenüber dem Waffenhändler falsche Angaben gemacht, um den Colt kaufen zu können.

Rumänien droht mit Klage gegen Österreich wegen Schengen

Brüssel/Bukarest - Rumänien hat mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gedroht, sollte Österreich sein Veto gegen den Schengen-Beitritt des Landes aufrechterhalten. Das sagte der rumänische Regierungschef Marcel Ciolacu im Gespräch mit dem "Standard" (Freitag).

Frau im Wiener AKH an Legionellen gestorben

Wien - Eine 82-jährige Frau ist am Dienstag im Wiener AKH an einer Legionellen-Infektion gestorben. Das berichtete der ORF Wien am Donnerstag unter Berufung auf Informationen aus dem AKH. Demnach lag die Patientin mit einer schweren neurologischen Erkrankung seit knapp drei Wochen auf der neurochirurgischen Station. Bei ihr brach eine Lungenentzündung aus, der sie nach wenigen Tagen erlag. Zunächst war von einem Verdachtsfall die Rede, nun hat das AKH die Infektion bestätigt.

