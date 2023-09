Tausende Teilnehmer beim 14. Klimastreik erwartet

Wien - Zum 14. Mal gehen morgen, Freitag, zehntausende Personen beim internationalen Klimastreik der Organisation "Fridays For Future" weltweit auf die Straße. Auch in Österreich wird für mehr Klimaschutz demonstriert - vor allem in Wien rechnen die Organisatoren mit "tausenden Teilnehmern". Die Hauptforderung richtet sich an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Dieser solle umgehend einen "nationalen Klimakatastrophengipfel" einberufen.

US-Gewerkschaft kündigt Streik in drei Auto-Werken an

Detroit - In einem bisher einmaligen Schritt werden Werke der drei großen US-Autobauer General Motors, Ford und Stellantis gleichzeitig von der einflussreichen Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) bestreikt. Die Arbeitsniederlegungen begannen in der Nacht zum Freitag, nachdem die Frist für Tarifverhandlungen auslief. Ein längerer flächendeckender Streik in der Autobranche könnte die US-Wirtschaft deutlich belasten.

Hunderttausende in Libyen von Katastrophe betroffen

Tripolis - Nach den verheerenden Überschwemmungen in Libyen benötigen nach Einschätzung des Nothilfebüros der Vereinten Nationen Hunderttausende von Menschen dringende Hilfe. In einem Dringlichkeitsappell rief das UN-Büro für humanitäre Hilfe zu Soforthilfen in Höhe von 71,4 Millionen Dollar (rund 67 Mio. Euro) auf, "um den dringenden Bedarf von 250.000 am stärksten betroffenen Libyern zu decken". Die Lage im Nordosten des Landes sei kritisch.

Nächster Protest der Freizeitpädagogen

Wien - Die Freizeitpädagoginnen und -pädagogen, die wegen einer von der Regierung geplanten Reform ihres Berufsbildes im Frühsommer mehrmals auf die Straße gegangen waren, werden am Mittwoch kommender Woche neuerlich gegen die Pläne protestieren. Ende Juni hatten sie noch angekündigt, ihre Kampfmaßnahmen vorerst auszusetzen.

Rettungskräfte arbeiten sich nach Erdbeben in Marokko vor

Rabat - Sechs Tage nach dem schweren Erdbeben in Marokko mit fast 3.000 Toten haben sich die Rettungskräfte am Donnerstag weiter in entlegene Bergdörfer vorgearbeitet, die seit der Katastrophe von der Außenwelt abgeschnitten waren. Trotz der verheerenden Auswirkungen des Bebens nimmt Marokko weiter wenig internationale Hilfsangebote an. Offiziell hat Marokko bisher kein Hilfeersuchen gestellt, aber mittlerweile eine Hilfsprogramm mit Soforthilfen für betroffene Haushalte angekündigt.

Rauch im Brennerbasistunnel löste Feuerwehreinsatz aus

Steinach am Brenner - Plötzlicher Rauch in im Bau befindlichen Brennerbasistunnel (BBT) im Gemeindegebiet von Steinach am Brenner in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) hat Donnerstagabend einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst. Der Rauch war im Bereich eines Förderelements ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Zu einem Brand kam es laut Brennerbasistunnelgesellschaft BBT SE nicht. Rund 40 Arbeiter wurden vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde niemand.

