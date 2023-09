Niedere und mittlere Einkommen sollen entlastet werden

Wien - Das variable Drittel der sogenannten kalten Progression wird zu Entlastung der niedrigen und mittleren Einkommen verwendet. Zusätzlich sollen Familien steuerlich entlastet werden, wie die Regierung am Freitag ankündigte. Mit der Ausweitung der steuerlichen Begünstigung von Überstunden sollen außerdem steuerliche Anreize für Mehrarbeit gesetzt werden.

Hausdurchsuchungen bei Hooligan-Gruppe "Unsterblich Wien"

Wien - Bei Hausdurchsuchungen bei Personen der rechtsextremen Hooligan-Gruppe "Unsterblich Wien" sind laut Angaben des Innenministeriums zahlreiche NS-Devotionalien sichergestellt worden. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) und die Landesämter für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) Niederösterreich und Wien nahmen am Mittwoch die Wohnungen von 13 Personen ins Visier. Den Mitgliedern werden Verstöße gegen das Verbotsgesetz vorgeworfen.

Tausende Teilnehmer beim 14. Klimastreik erwartet

Wien - Zum 14. Mal gehen morgen, Freitag, zehntausende Personen beim internationalen Klimastreik der Organisation "Fridays For Future" weltweit auf die Straße. Auch in Österreich wird für mehr Klimaschutz demonstriert - vor allem in Wien rechnen die Organisatoren mit "tausenden Teilnehmern". Die Hauptforderung richtet sich an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Dieser solle umgehend einen "nationalen Klimakatastrophengipfel" einberufen.

Italien beklagt Europas fehlende Solidarität bei Migration

Rom - Der italienische Außenminister Antonio Tajani beklagt, dass Europa keine Solidarität mit dem mit einer akuten Migrationskrise konfrontierten Italien zeige. "In dieser Phase, wie in vielen anderen, hat sich Europa nicht mit Italien solidarisch gezeigt. Die italienische Küste ist die Grenze der Europäischen Union", erklärte Tajani im italienischen TV-Kanal "Rete" am Donnerstagabend. Bei einem Unfall mit einem Bus mit Migranten sind indes zwei Menschen getötet worden.

Ukraines Militär meldet Einnahme von Andrijiwka bei Bachmut

Bachmut/Kiew (Kyjiw) - Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben die Ortschaft Andrijiwka in der Nähe der von russischen Truppen kontrollierten Stadt Bachmut im Osten der Ukraine zurückerobert. Im Zuge von Gegenangriffen hätten ukrainische Soldaten das Dorf in der Oblast Donezk eingenommen, teilte der Generalstab am Freitag in seinem morgendlichen Bericht mit. Die eigenen Einheiten hätten dem Feind erhebliche Verluste zugefügt, sowohl bei Soldaten als auch bei militärischer Ausrüstung.

US-Gewerkschaft kündigt Streik in drei Auto-Werken an

Detroit - In einem bisher einmaligen Schritt werden Werke der drei großen US-Autobauer General Motors, Ford und Stellantis gleichzeitig von der einflussreichen Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) bestreikt. Die Arbeitsniederlegungen begannen in der Nacht zum Freitag, nachdem die Frist für Tarifverhandlungen auslief. Ein längerer flächendeckender Streik in der Autobranche könnte die US-Wirtschaft deutlich belasten.

