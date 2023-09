Niedere und mittlere Einkommen sollen entlastet werden

Wien - Das variable Drittel der sogenannten kalten Progression wird zu Entlastung der niedrigen und mittleren Einkommen verwendet. Zusätzlich sollen Familien steuerlich entlastet werden, wie die Regierung am Freitag ankündigte. Mit der Ausweitung der steuerlichen Begünstigung von Überstunden sollen außerdem steuerliche Anreize für Mehrarbeit gesetzt werden.

Bekämpfung von HIV in Europa hinkt UNO-Zielen hinterher

Solna - Bei der Bekämpfung des HI-Virus (HIV) drohen Europa und Zentralasien die Ziele der UNO für 2025 zu verfehlen. Wie das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) am Freitag mitteilte, wissen in dieser Region nur 83 Prozent der Infizierten um ihre Infektion. Davon seien 85 Prozent in Therapie, und bei 93 Prozent von diesen sei das Virus unter Kontrolle, hieß es weiter. UNO-Ziel ist jedoch, dass bis 2025 alle drei Werte 95 Prozent erreichen.

Bank Austria: Keine Wirtschaftsbelebung vor Jahreswechsel

Wien/Frankfurt - Der regelmäßige "UniCredit Bank Austria Konjunkturindikator" malt aktuell kein gutes Bild der heimischen Wirtschaft. Eine Belebung vor dem Jahreswechsel ist nicht in Sicht. Für 2024 wird eine "moderate Erholung" erwartet, gestützt auf eine Konsumbelebung dank eines Inflationsrückganges. Allerdings wirke sich die restriktive Geldpolitik der EZB bremsend aus.

Hausdurchsuchungen bei Hooligan-Gruppe "Unsterblich Wien"

Wien - Bei Hausdurchsuchungen bei Personen der rechtsextremen Hooligan-Gruppe "Unsterblich Wien" sind laut Angaben des Innenministeriums zahlreiche NS-Devotionalien sichergestellt worden. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) und die Landesämter für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) Niederösterreich und Wien nahmen am Mittwoch die Wohnungen von 13 Personen ins Visier. Den Mitgliedern werden Verstöße gegen das Verbotsgesetz vorgeworfen.

Italien beklagt Europas fehlende Solidarität bei Migration

Rom - Der italienische Außenminister Antonio Tajani beklagt, dass Europa keine Solidarität mit dem mit einer akuten Migrationskrise konfrontierten Italien zeige. "In dieser Phase, wie in vielen anderen, hat sich Europa nicht mit Italien solidarisch gezeigt. Die italienische Küste ist die Grenze der Europäischen Union", erklärte Tajani im italienischen TV-Kanal "Rete" am Donnerstagabend. Bei einem Unfall mit einem Bus mit Migranten sind indes zwei Menschen getötet worden.

Bund übernimmt mehr Kosten bei Flüchtlingsbetreuung

Wien - Die Kosten in der Grundversorgung von Flüchtlingen werden neu aufgeteilt. Umgestellt werden soll auf ein so genanntes Realkosten-Modell, das zunächst über vier Jahre in Wien erprobt wird, wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und der zuständige Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Freitag in einer gemeinsamen Pressekonferenz berichteten. Mehr Geld soll das nicht kosten, jedoch übernimmt der Bund einen größeren Teil der Aufwendungen.

Drei Schiele-Bilder in den USA beschlagnahmt

New York/Wien - New Yorker Ermittler haben drei Kunstwerke von Egon Schiele in drei amerikanischen Museen beschlagnahmen lassen. Es bestehe demnach "hinreichender Grund zur Annahme", dass die Bilder dem 1941 im KZ umgekommenen jüdischen Kunstsammler und Kabarettisten Fritz Grünbaum von den Nazis gestohlen wurden. Der Staatsanwaltschaft zufolge würden die Werke drei Erben nach Grünbaum zustehen, berichtet die "New York Times".

Hunderttausende in Libyen von Katastrophe betroffen

Tripolis/Darna - Nach den verheerenden Überschwemmungen in Libyen benötigen nach Einschätzung des Nothilfebüros der Vereinten Nationen Hunderttausende von Menschen rasch Hilfe. In einem Dringlichkeitsappell rief das UNO-Büro für humanitäre Hilfe zu Soforthilfen in Höhe von 71,4 Millionen Dollar (rund 67 Mio. Euro) auf, "um den dringenden Bedarf von 250.000 am stärksten betroffenen Libyern zu decken". Die Lage im Nordosten des Landes sei kritisch.

red