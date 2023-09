Nehammer erteilt Senioren-Forderungen Absage

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) erteilt Forderungen von Seniorenvertretern nach Nachbesserung bei der Pensionserhöhung eine Absage. "Die Abgeltung der Inflation ist eine massive, budgetintensive Maßnahme. Diese Generation hat es sich verdient, aber das ist ein großer Brocken. Aus meiner Sicht ist nicht mehr möglich", so Nehammer in der "Kleinen Zeitung" (online). "Adaptierungen" müsse es dagegen beim Erneuerbaren-Wärme-Gesetz geben.

Tod zweier Österreicher bei Flut in Griechenland bestätigt

Volos/Graz - Nach dem Hochwasser in Griechenland sind zwei geborgene Todesopfer als die seit mehr als einer Woche vermissten Österreicher identifiziert worden. Das teilte das Außenministerium in Wien am Samstagabend mit. "Die nunmehr vorliegenden Ergebnisse der DNA-Abgleiche haben bestätigt, dass es sich um die beiden seit den schweren Überschwemmungen Vermissten handelt", hieß es in einer Stellungnahme. Das Paar stammte laut griechischen Medien aus Graz und war frisch verheiratet.

Kanzler Nehammer erwägt Grenzkontrollen auch zu Italien

Wien/Rom - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zieht außerordentliche Kontrollen an den Grenzen zum Schengen-Partner Italien in Betracht. Die Frage, "Werden auch wir bald die Grenze zu Italien kontrollieren, nachdem Lampedusa den Notstand ausgerufen hat?" im Interview mit der "Kleinen Zeitung" (Sonntag), beantwortete der Kanzler mit: "Ja." Am Veto Österreichs gegen den Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgarien will Nehammer festhalten.

Mali, Niger und Burkina Faso schlossen Verteidigungsbündnis

Bamako/Ouagadougou - Die vom Militär regierten westafrikanischen Staaten Mali, Niger und Burkina Faso haben nach Angaben aus Bamako ein Verteidigungsbündnis geschlossen. Malis Übergangspräsident Oberst Assimi Go�ta verkündete am Samstag die Unterzeichnung einer Charta zur Gründung der sogenannten Allianz der Sahel-Staaten (AES). "Das Ziel ist die Schaffung einer Architektur der kollektiven Verteidigung und der gegenseitigen Unterstützung der Vertragsparteien", hieß es in dem Dokument.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen besucht Lampedusa

Lampedusa - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird an diesem Sonntag auf Lampedusa erwartet. Seit Wochenbeginn haben mehrere Tausend Bootsmigranten die kleine Mittelmeerinsel zwischen Sizilien und Nordafrika erreicht. Von der Leyen folgt damit einer Einladung von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die die deutsche Spitzenpolitikerin auf die Insel begleiten soll.

Mädchen starb bei Absturz eines Kunstflugzeugs in Turin

Turin - Ein Flugzeug der italienischen Militär-Kunstflugstaffel "Frecce Tricolori" ist am Samstagnachmittag bei einem Test in Turin abgestürzt. Das Flugzeug fiel auf ein Auto das in Brand geriet. Ein fünfjähriges Mädchen starb in den Flammen, die durch den Absturz verursacht wurden, wie italienische Medien berichteten. Der Pilot konnte sich retten, weil er rechtzeitig mit seinem Fallschirm aus der Maschine sprang.

Einjähriger bei Rasenmäherunfall in Tirol schwer verletzt

Waidring - Ein einjähriger Bub ist am Samstag in Tirol bei einem Unfall mit einem Rasenmäher schwer verletzt worden. Der Kleine war in der Ortschaft Waidring (Bezirk Kitzbühel) gegen 15.00 Uhr mit dem rechten Arm in das laufende Messer eines Rasenmähers, mit dem sein 45-jährigen Vater Arbeiten verrichtete, gekommen und zog sich dabei laut Polizei schwere Verletzungen zu. Das Kleinkind wurde mit seinem Vater vom Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.

Ausschreitungen am Rande bei Eritrea-Treffen in Deutschland

Stuttgart - In der deutschen Stadt Stuttgart ist es am Rande einer Eritrea-Veranstaltung zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Bis zu 200 Personen hätten Teilnehmer des Treffens und Polizisten mit Steinen, Flaschen und Holzlatten angegriffen, teilte ein Polizeisprecher am Samstag der Deutschen Presse-Agentur mit. 24 Beamte seien verletzt worden.

