Prominente Runde zum Finanzausgleich

Wien - Bund und Länder haben sich am Montag in Wien zu einer weiteren Verhandlungsrunde in Sachen Finanzausgleich getroffen. Sowohl Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) als auch das Gros der Landeschefs gaben sich vor Beginn der außerordentlichen Landeshauptleutekonferenz im Wiener Rathaus skeptisch, dass man heute zu einem Ergebnis kommt. Jedenfalls wolle man aber die Verhandlungen ein "gutes Stück" weiterbringen bzw. "gewisse Dinge außer Streit stellen", so der Tenor.

Massenflucht von Migranten aus Hotspot auf Sizilien

Rom/Innsbruck/Wien - In der sizilianischen Hafenstadt Porto Empedocle ist es am Montag zu chaotischen Zuständen gekommen. Hunderte Migranten verließen die Flüchtlingseinrichtung am Hafen, in dem circa tausend aus Lampedusa kommende Menschen eingepfercht sind. Zu Spannungen kam es wegen den langen Wartezeiten für den Einstieg in Busse, die die Migranten in Flüchtlingseinrichtungen nach Norditalien bringen sollen.

Experten raten zu HPV-Impfung gegen Krebs im Pubertätsalter

Wien - Eine neue Kampagne für die kostenlose HPV-Impfung gegen mehrere Krebsarten zielt laut Slogan auf die Pubertät als "das beste Alter" für die Immunisierung ab. Der teure Impfstoff ist in Österreich seit Februar vom vollendeten neunten bis zum vollendeten 21. Lebensjahr gratis erhältlich. "Knapp 80.000 Impfdosen wurden in diesem Zeitraum verabreicht" - fast doppelt so viel wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres, berichtete Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Montag.

Warnungen vor Gesundheitskrise in Libyen nach der Flut

Benghazi - Nach den verheerenden Überschwemmungen in Libyen droht nach Einschätzung von Helfern eine weitere Katastrophe durch verschmutztes Trinkwasser. Die Hilfsorganisation International Rescue Committee (IRC) warnte am Montag eindringlich vor einer sich "rasch ausweitenden Gesundheitskrise", insbesondere in der stark zerstörten Hafenstadt Darna.

Taiwan meldet 103 chinesische Kampfjets nahe der Insel

Taipeh/Peking - Taiwan hat binnen eines Tages mehr als 100 chinesische Militärflugzeuge um seine Insel registriert. 103 Flugzeuge der Volksbefreiungsarmee und neun Marineschiffe seien bis 6.00 Uhr (Ortszeit) binnen 24 Stunden verzeichnet worden, teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh am Montag mit. Das chinesische Militär fliegt beinahe täglich in dieser Gegend. Mit 103 Flugzeugen lag die Zahl dieses Mal aber vergleichsweise hoch.

Diversion für Straches Ex-Fahrer in Spesen-Causa

Wien - Der Prozess gegen einen ehemaligen Fahrer des einstigen FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache wegen falscher Zeugenaussage ist am Montag mit einer Diversion zu Ende gegangen. Der Mann hatte im Zuge der Spesen-Affäre Straches angegeben, zwar den Auftrag erhalten zu haben, private Rechnungen durch Scheinbelege als berufliche Spesen zu deklarieren. Allerdings habe er dies aber nie getan. Am Landesgericht für Strafsachen übernahm er dann doch die Verantwortung.

Unbekannter stieß Mann in Wiener Donaukanal

Wien - Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Montag einen Passanten in den Donaukanal in der Wiener Innenstadt gestoßen. Ein couragierter Zeuge zog den 57-Jährigen mit Hilfe einer Leiter aus dem Wasser und verständigte den Polizeinotruf. Der durchnässte Mann wurde von einem Wiener Rettungsdienst auf Grund einer leichten Verletzung und seines Schockzustandes versorgt. Das Stadtpolizeikommando Innere Stadt ermittelt, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Montag.

Deutschland testet Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich

Berlin - 100-80-100 - ist das das Modell der Zukunft? Dieser Frage geht in Deutschland bald ein Pilotprojekt der laut Eigenangaben "menschenzentrierten Unternehmensberatung" Intraprenör nach. Ab Donnerstag können sich Arbeitgeber zur Teilnahme bewerben. 100 Prozent Leistung in 80 Prozent der Zeit bei 100 Prozent Bezahlung. Die Vier-Tage-Woche soll über sechs Monate erprobt und die Umstellung wissenschaftlich ausgewertet werden.

