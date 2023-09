UNO-Woche: Van der Bellen und Schallenberg bei Guterres

New York - In New York wird am Dienstagvormittag (Ortszeit) die Generaldebatte im Rahmen der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen eröffnet. Österreich ist bei dem hochrangigen UNO-Treffen, zu dem unter anderen mehr als 150 Staats- und Regierungschefs angesagt sind, mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vertreten. Gemeinsam treffen die beiden am Nachmittag (17.00 Uhr Ortszeit/23.00 MESZ) UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres.

Zehn Prozent der Toten der Flutkatastrophe sind Migranten

Darna - Unter den identifizierten Todesopfern der Überschwemmungskatastrophe in Libyen sind nach Angaben der UN-Organisation für Migration (IOM) etwa zehn Prozent Migranten gewesen. Das teilte die Organisation auf der X-Plattform (vormals Twitter) mit. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden bis Ende vergangener Woche rund 4.000 Todesopfer identifiziert und mit Totenscheinen registriert. Die IOM geht davon aus, dass sich darunter rund 400 Migranten befanden.

Russischer Luftangriff auf westukrainische Stadt Lemberg

Lwiw (Lemberg) - Die westukrainische Stadt Lemberg (Lwiw) ist am Dienstag von Explosionen erschüttert worden. Sowohl Bürgermeister Andrij Sadowy als auch Regionalgouverneur Maksym Kosyzkyj haben die Bevölkerung aufgerufen, in den Schutzräumen zu bleiben, da weitere Angriffe erwartet werden. In der westlichen Hälfte der Ukraine herrsche seit etwa 2 Uhr Ortszeit (1 Uhr MESZ) Luftalarm. Wenige Stunden davor war auch von russischem Raketenbeschuss in der Millionenstadt Charkiw berichtet worden.

Kanada beschuldigt Indien des Mordes an Staatsbürger

Ottawa - Kanadas Premierminister Justin Trudeau beschuldigt die indische Regierung in einem aufsehenerregenden Schritt des Mordes an einem Kanadier. "In den vergangenen Wochen haben kanadische Sicherheitsbehörden aktiv glaubwürdige Behauptungen über eine mögliche Verbindung zwischen Agenten der indischen Regierung und der Ermordung des kanadischen Staatsbürgers Hardeep Singh Nijjar verfolgt", sagte Trudeau am Montag im kanadischen Parlament. Indien wies die Vorwürfe scharf zurück.

Selenskyj ehrt verwundete Soldaten vor UNO-Ansprache

New York - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor seiner UNO-Rede verwundete ukrainische Soldaten in einem New Yorker Krankenhaus geehrt. "Für uns ist es sehr wichtig, dass alle unsere Worte, alle unsere Botschaften von unseren Partnern gehört werden", sagte Selenskyj am Montag (Ortszeit) Reportern im Universitätskrankenhaus von Staten Island, wo ukrainische Soldaten wegen Amputationen behandelt werden. Selenskyj übergab ihnen und Spitalsmitarbeitern Orden.

SPÖ spricht gesamter Regierung Misstrauen aus

Wien - Die SPÖ wird der gesamten Regierung bei der kommenden Nationalratssitzung das Misstrauen aussprechen. Das kündigte die Klubspitze um den Parteivorsitzenden Andreas Babler und den geschäftsführenden Fraktionschef Philip Kucher in einer schriftlichen Stellungnahme an. Als Grund gibt man an, dass die Koalition bei der Bekämpfung der Teuerung versagt habe. Babler schreibt von "unterlassener Hilfeleistung".

Europaminister tagen zu Ukraine-Hilfen, Migration und Budget

Brüssel - Die weitere Unterstützung der EU für die Ukraine und deren Weg in die EU stehen ganz oben auf der Agenda des Treffens der EU-Europaministerinnen und -minister am Dienstag in Brüssel. Die stellvertretende Premierministerin Olha Stefanischyna wird zu einem Arbeitsfrühstück erwartet. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) kann aufgrund einer Erkrankung nicht teilnehmen. Noch ist nicht klar, wer sie vertreten wird. Weitere Themen sind die Asylpolitik und der EU-Haushalt.

Ukraine verklagt drei EU-Staaten bei Welthandelsorganisation

Kiew (Kyjiw) - Kiew hat gegen drei EU-Staaten wegen deren Importverbots für ukrainische Agrarprodukte Klage bei der Welthandelsorganisation (WTO) eingereicht. "Für uns ist es prinzipiell wichtig, zu beweisen, dass einzelne Mitgliedsstaaten kein Importverbot gegen ukrainische Waren verhängen können", sagte die für Wirtschaft zuständige Vizeregierungschefin, Julia Swyrydenko, gemäß einer Mitteilung vom Montag.

