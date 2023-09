Busunfall in Kärnten mit einer Toten und vielen Verletzten

Micheldorf - Ein internationaler Reisebus ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden im Kärntner Bezirk St. Veit an der Glan bei Micheldorf verunglückt. Eine Frau kam laut ersten Informationen der Polizei ums Leben, rund 20 weitere Insassen wurden verletzt, eine Person schwer. Die meisten Verletzten wurden ins Krankenhaus Friesach eingeliefert, die schwer verletzte Person ins Klinikum Klagenfurt. Der Bus dürfte laut Rotem Kreuz gegen eine Betonleitschiene gestoßen und umgestürzt sein.

Teuerung legte im August wieder zu

Wien - Die Inflationsrate ist in Österreich im August wieder auf 7,4 Prozent gestiegen, nachdem sie im Juli auf 7,0 Prozent zurückgegangen war. Der Grund dafür ist an den heimischen Zapfsäulen zu finden: die Treibstoffpreise dämpften die Teuerung deutlich weniger als zuletzt. Auch Haushaltsenergie und Gastronomie hielten die Inflationsrate mit zweistelligen Teuerungsraten hoch, so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Etwas weniger Preisdruck gab es bei Nahrungsmitteln.

UNO-Woche: Van der Bellen und Schallenberg bei Guterres

New York - In New York wird am Dienstagvormittag (Ortszeit) die Generaldebatte im Rahmen der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen eröffnet. Österreich ist bei dem hochrangigen UNO-Treffen, zu dem unter anderen mehr als 150 Staats- und Regierungschefs angesagt sind, mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vertreten. Gemeinsam treffen die beiden am Nachmittag (17.00 Uhr Ortszeit/23.00 MESZ) UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres.

Greenpeace fordert Reaktivierung eingestellter Bahnstrecken

Wien - Österreich war eines von nur drei Ländern in der EU, die in den vergangenen drei Jahrzehnten mehr in den Ausbau des Eisenbahnverkehrs investiert haben als in die Straßen-Infrastruktur. Das geht aus einer deutschen Studie hervor, die im Auftrag von Greenpeace durchgeführt wurde. Dennoch findet die Umweltorganisation vor allem kritische Worte für Österreich und fordert die Reaktivierung von Strecken und Bahnhöfen, die seit 1995 geschlossen wurden, weil sie unrentabel waren.

Luftangriffe auf Lemberg und weitere ukrainische Städte

Lwiw (Lemberg) - Wenige Stunden vor einem Treffen der Ramstein-Gruppe der militärischen Unterstützer der Ukraine hat Aggressor Russland das Land mit Luftangriffen überzogen. Betroffen war auch die westukrainische Stadt Lemberg (Lwiw), die eine zentrale Rolle für den militärischen Nachschub spielt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Ukrinform meldete, gab es auch in der Millionenstadt Charkiw sowie in Kramatorsk, Slowjansk, Cherson, Odessa, Krywyj Rih, Chmelnyzkyj Explosionen.

Kanada beschuldigt Indien des Mordes an Staatsbürger

Ottawa - Kanadas Premierminister Justin Trudeau beschuldigt die indische Regierung in einem aufsehenerregenden Schritt des Mordes an einem Kanadier. "In den vergangenen Wochen haben kanadische Sicherheitsbehörden aktiv glaubwürdige Behauptungen über eine mögliche Verbindung zwischen Agenten der indischen Regierung und der Ermordung des kanadischen Staatsbürgers Hardeep Singh Nijjar verfolgt", sagte Trudeau am Montag im kanadischen Parlament. Indien wies die Vorwürfe scharf zurück.

SPÖ spricht gesamter Regierung Misstrauen aus

Wien - Die SPÖ wird der gesamten Regierung bei der kommenden Nationalratssitzung das Misstrauen aussprechen. Das kündigte die Klubspitze um den Parteivorsitzenden Andreas Babler und den geschäftsführenden Fraktionschef Philip Kucher in einer schriftlichen Stellungnahme an. Als Grund gibt man an, dass die Koalition bei der Bekämpfung der Teuerung versagt habe. Babler schreibt von "unterlassener Hilfeleistung".

Selenskyj ehrt verwundete Soldaten vor UNO-Ansprache

New York - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor seiner UNO-Rede verwundete ukrainische Soldaten in einem New Yorker Krankenhaus geehrt. "Für uns ist es sehr wichtig, dass alle unsere Worte, alle unsere Botschaften von unseren Partnern gehört werden", sagte Selenskyj am Montag (Ortszeit) Reportern im Universitätskrankenhaus von Staten Island, wo ukrainische Soldaten wegen Amputationen behandelt werden. Selenskyj übergab ihnen und Spitalsmitarbeitern Orden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red