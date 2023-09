UNO-Woche: Van der Bellen und Schallenberg bei Guterres

New York - In New York wird am Dienstagvormittag (Ortszeit) die Generaldebatte im Rahmen der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen eröffnet. Österreich ist bei dem hochrangigen UNO-Treffen, zu dem unter anderen mehr als 150 Staats- und Regierungschefs angesagt sind, mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vertreten. Gemeinsam treffen die beiden am Nachmittag (17.00 Uhr Ortszeit/23.00 MESZ) UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres.

Busunfall in Kärnten mit einer Toten und vielen Verletzten

Micheldorf - Ein internationaler Reisebus ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden im Kärntner Bezirk St. Veit an der Glan bei Micheldorf verunglückt. Eine 19-jährige Oberösterreicherin kam laut Polizei ums Leben, rund 20 weitere Insassen wurden verletzt. Die meisten Verletzten wurden ins Krankenhaus Friesach eingeliefert, eine schwer verletzte Deutsche (25) ins Klinikum Klagenfurt. Der Doppeldeckerbus mit 40 Passagieren und zwei Lenkern an Bord war nach Triest unterwegs.

Teuerung legte im August wieder zu

Wien - Die Inflationsrate ist in Österreich im August wieder auf 7,4 Prozent gestiegen, nachdem sie im Juli auf 7,0 Prozent zurückgegangen war. Der Grund dafür ist an den heimischen Zapfsäulen zu finden: die Treibstoffpreise dämpften die Teuerung deutlich weniger als zuletzt. Auch Haushaltsenergie und Gastronomie hielten die Inflationsrate mit zweistelligen Teuerungsraten hoch, so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Etwas weniger Preisdruck gab es bei Nahrungsmitteln.

Luftangriffe auf Lwiw und weitere ukrainische Städte

Lwiw (Lemberg) - Wenige Stunden vor einem Treffen der Ramstein-Gruppe der militärischen Unterstützer der Ukraine hat Russland das Land mit Luftangriffen überzogen. Der Einschlag einer Kamikaze-Drohne im westukrainischen Lwiw (Lemberg) löste örtlichen Behörden zufolge einen Brand in einem städtischen Lagerhaus aus. Dabei kam ein Lagermitarbeiter ums Leben, dessen Leiche von Helfern unter den Trümmern des Gebäudes geborgen wurde. Eine Person wurde leicht und eine weitere Person schwer verletzt.

SPÖ spricht gesamter Regierung Misstrauen aus

Wien - Die SPÖ wird der gesamten Regierung bei der kommenden Nationalratssitzung am Mittwoch das Misstrauen aussprechen. Das kündigte die Klubspitze um den Parteivorsitzenden Andreas Babler und den geschäftsführenden Fraktionschef Philip Kucher an. Als Grund gibt man an, dass die Koalition bei der Bekämpfung der Teuerung versagt habe. Die NEOS sehen die Regierung zwar auch als gescheitert an, werden den SP-Antrag aber nicht unterstützen, da sie die Begründung nicht mittragen können.

Frau erschoss 43-jährigen Österreicher in der Schweiz

Diepoldsau - Ein 43-jähriger Österreicher ist am Montagabend in Diepoldsau im Schweizer Kanton St. Gallen erschossen worden. Die Tatverdächtige - eine 38-Jährige - hatte selbst den Notruf gewählt und ließ sich vor dem Haus, in dem die Schüsse gefallen waren, widerstandslos festnehmen. Das teilte Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, auf APA-Anfrage mit. In welchem Verhältnis die Verdächtige und das Opfer zueinander standen und das Motiv seien noch unklar, sagte Krüsi.

Migrantenankünfte auf Lampedusa reißen nicht ab

Rom/Lampedusa - Nachdem die italienische Regierung am Montag neue Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung verabschiedet hat, kommen weiterhin Migranten auf Lampedusa an. 185 Migranten trafen am Dienstag an Bord von vier Booten auf der Mittelmeerinsel ein. Am Montag erreichten nach Behördenangaben insgesamt 475 Personen Lampedusa. 1.544 Migranten befinden sich derzeit im Hotspot der Insel. 450 Menschen sollen im Laufe des Dienstags Lampedusa Richtung Sizilien verlassen.

OECD erwartet schwache Weltwirtschaft - Problemfall China

Paris - Die Weltwirtschaft wird nach Einschätzung der OECD auch nächstes Jahr noch schwächeln und die Inflation weiterhin hoch bleiben. Die globale Wirtschaftsleistung dürfte demnach dieses Jahr um 3,0 Prozent zulegen, 2024 aber nur noch um 2,7 Prozent, teilte die Industriestaaten-Organisation am Dienstag mit. 2022 waren es noch 3,3 Prozent. Die Prognose für 2023 wurde um 0,3 Prozentpunkte erhöht, die für 2024 um 0,2 Zähler gesenkt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red