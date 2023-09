Teuerung legte im August wieder zu

Wien - Die Inflationsrate ist in Österreich im August wieder auf 7,4 Prozent gestiegen, nachdem sie im Juli auf 7,0 Prozent zurückgegangen war. Der Grund dafür ist an den heimischen Zapfsäulen zu finden: die Treibstoffpreise dämpften die Teuerung deutlich weniger als zuletzt. Auch Haushaltsenergie und Gastronomie hielten die Inflationsrate mit zweistelligen Teuerungsraten hoch, so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Etwas weniger Preisdruck gab es bei Nahrungsmitteln.

Busunfall in Kärnten mit einer Toten und vielen Verletzten

Micheldorf - Ein internationaler Reisebus ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden im Kärntner Bezirk St. Veit an der Glan bei Micheldorf verunglückt. Eine 19-jährige Oberösterreicherin kam laut Polizei ums Leben, rund 20 weitere Insassen wurden verletzt. Die meisten Verletzten wurden ins Krankenhaus Friesach eingeliefert, eine schwer verletzte Deutsche (25) ins Klinikum Klagenfurt. Der Doppeldeckerbus mit 40 Passagieren und zwei Lenkern an Bord war nach Triest unterwegs.

Tote und Verletzte durch russischen Beschuss in der Ukraine

Lwiw (Lemberg) - Russland hat am Dienstag den Beschuss ukrainischer Städte fortgesetzt, wobei mindestens fünf Personen getötet wurden. In der südukrainischen Stadt Cherson traf russische Artillerie einen Trolleybus, wodurch laut lokaler Behörden ein Polizist getötet und zwei Zivilisten verletzt wurden. In der Stadt Kupjansk im Nordosten des Landes starben drei Menschen nach dem Einschlag einer russischen Fliegerbombe. In Lwiw (Lemberg) starb ein Lagermitarbeiter nach einem Drohnen-Angriff.

Aserbaidschan begann "Anti-Terror-Einsatz" in Berg-Karabach

Baku/Stepanakert/Jerewan (Eriwan) - Aserbaidschan hat nach eigenen Angaben am Dienstag mit "Anti-Terroreinsätzen" in der Region Berg-Karabach begonnen. Die Einsätze richteten sich gegen armenische Kräfte, teilte das Verteidigungsministerium in Baku mit. In Stepanakert, der Hauptstadt der zwischen beiden Ländern seit Jahrzehnten umstrittenen Region, waren nach Angaben eines AFP-Reporters Explosionen zu hören. Die in Armenien ansässige Vertretung Berg-Karabachs sprach von einer "groß angelegte Militäroffensive".

Kika/Leiner-Vergleich: Signa überwies die ersten 5 Mio. Euro

Wien/St. Pölten - Die Signa-Gruppe rund um den Investor Rene Benko hat im Rahmen eines bereits öffentlich bekannten Vergleichs die ersten 5 Mio. Euro von insgesamt 20 Mio. Euro in den Kika/Leiner-Insolvenztopf eingezahlt. Der Sonderverwalter der Möbelkette, Stephan Riel, habe die Gläubigerausschuss-Mitglieder darüber in einem Mail informiert, sagte Creditreform-Österreich-Geschäftsführer Gerhard Weinhofer zur APA. Signa-Sprecher Robert Leingruber bestätigte auf Anfrage die 5 Mio.-Zahlung.

Seit Mai über 1.000 tote Kinder in Sudans Flüchtlingslagern

Genf/Khartum - In Flüchtlingslagern im Bürgerkriegsland Sudan sind nach UNO-Angaben seit Mai etwa 1.200 Kinder gestorben. Die Kinder in neun Camps in dem nordostafrikanischen Land seien Opfer von Mangelernährung und Masern-Infektionen geworden, teilte das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF am Dienstag in Genf mit. Wegen der "unentwegten Angriffe" auf Gesundheitseinrichtungen und der schlechten Ernährungslage im Sudan sei zu befürchten, "dass bis Jahresende mehrere tausend Neugeborene sterben".

Verletzte und Schäden bei Jahrhundert-Regenfällen im Iran

Teheran - Im Norden des Iran haben die heftigsten Regenfälle seit einem Jahrhundert folgenschwere Überschwemmungen angerichtet. Durch das Hochwasser hätten 20 Menschen Verletzungen erlitten, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Mehr am Dienstag. Außerdem seien Schäden entstanden. Die Regenfälle hatten dem Bericht zufolge am Sonntag eingesetzt und insbesondere die Stadt Astara in der Provinz Gilan am Kaspischen Meer getroffen.

Musk erwägt "kleine" monatliche Gebühr für Nutzung von X

San Francisco - Die Nutzung der Online-Plattform X, ehemals Twitter, könnte bald nicht mehr kostenlos sein. Er könne sich vorstellen, dass künftig ein "kleiner" monatlicher Beitrag für alle Nutzerinnen und Nutzer fällig wird, um gegen gefälschte Nutzerkonten, sogenannte Bots, vorzugehen, sagte Unternehmenseigentümer Elon Musk am Montag. "Das ist die einzige Art und Weise, die mir einfällt, um gegen riesige Bot-Armeen vorzugehen."

