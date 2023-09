Guterres warnt vor drohender Aufspaltung der Welt

New York - Angesichts zunehmender globaler Spannungen hat UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres vor einer Aufspaltung der Welt gewarnt. Es gebe tiefe Gräben zwischen den größten Wirtschafts- und Militärmächten, zwischen Ost und West sowie zwischen reichen Staaten und Entwicklungsländern. "Wir nähern uns immer mehr einem großen Bruch der Wirtschafts- und Finanzsysteme sowie der Handelsbeziehungen", sagte Guterres zum Start der Generaldebatte der Vollversammlung am Dienstag in New York.

Busunfall in Kärnten mit einer Toten und vielen Verletzten

Micheldorf - Ein internationaler Reisebus mit 45 Passagieren und zwei Fahrern ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden im Kärntner Bezirk St. Veit an der Glan bei Micheldorf verunglückt. Eine 19-jährige Oberösterreicherin kam laut Polizei ums Leben, fünf Passagiere erlitten schwere, die übrigen Insassen leichte Verletzungen. Der Doppeldeckerbus war von Berlin über Linz nach Triest unterwegs. Die Unfallursache war zunächst unklar. Ermittelt wird wegen fahrlässiger Tötung.

Wiener Ärztekammer-Präsidium will Steinhart-Rücktritt

Wien - Der Wiener Ärztekammerpräsident Johannes Steinhart sieht sich mit einer Rücktrittsaufforderung des Präsidiums der Wiener Kammer konfrontiert. In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Dienstag forderten alle anderen vier Präsidiumsmitglieder den sofortigen Rückzugs Steinharts aus dem Präsidentenamt, "um weiteren Schaden von der Ärztekammer für Wien abzuwenden und zur Arbeit zurückkehren zu können", wie es bereits in der Einladung zur Pressekonferenz hieß.

Teuerung legte im August wieder zu

Wien - Die Inflationsrate ist in Österreich im August wieder auf 7,4 Prozent gestiegen, nachdem sie im Juli auf 7,0 Prozent zurückgegangen war. Der Grund dafür ist an den heimischen Zapfsäulen zu finden: die Treibstoffpreise dämpften die Teuerung deutlich weniger als zuletzt. Auch Haushaltsenergie und Gastronomie hielten die Inflationsrate mit zweistelligen Teuerungsraten hoch, so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Etwas weniger Preisdruck gab es bei Nahrungsmitteln.

Berg-Karabach meldet Tote nach Angriffen

Baku/Stepanakert/Jerewan (Eriwan) - Infolge des aserbaidschanischen Militäreinsatzes sind in der Konfliktregion Berg-Karabach laut Angaben von vor Ort mehrere Zivilisten getötet und verletzt worden. "Den bisherigen Informationen zufolge haben die aserbaidschanischen Angriffe mindestens zwei Tote, darunter ein Kind, und elf Verletzte, darunter acht Kinder, verursacht", schrieb der Menschenrechtsbeauftragte der international nicht anerkannten Republik, Gegam Stepanjan, am Dienstag auf X (vormals Twitter).

Seit Mai über 1.000 tote Kinder in Sudans Flüchtlingslagern

Genf/Khartum - In Flüchtlingslagern im Bürgerkriegsland Sudan sind nach UNO-Angaben seit Mai etwa 1.200 Kinder gestorben. Die Kinder in neun Camps in dem nordostafrikanischen Land seien Opfer von Mangelernährung und Masern-Infektionen geworden, teilte das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF am Dienstag in Genf mit. Wegen der "unentwegten Angriffe" auf Gesundheitseinrichtungen und der schlechten Ernährungslage im Sudan sei zu befürchten, "dass bis Jahresende mehrere tausend Neugeborene sterben".

Personalsituation in Spitälern weiter angespannt

Wien/Eisenstadt/St. Pölten - Die Ärztekammer fordert einen Runden Tisch mit der Politik, um "monatelange Wartezeiten auf Operationen, überfüllte Ambulanzen und Spitalpersonal am Limit" anzugehen. Die APA hat in einem Rundruf die Lage in den Krankenhäusern österreichweit erhoben. Angespannt ist die Personallage demnach fast überall, die Akutversorgung gilt aber als gesichert, wird betont. Die Wortmeldungen reichen von "vorsichtig optimistisch" für den Herbst bis zu: "Uns steht das Wasser bis zur Nase."

Kickl und Weidel: FPÖ und AfD als wahre Verfassungsschützer

Wien - FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl und die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel haben sich am Dienstag in Wien als "echte Schützer der Verfassung" bezeichnet. Dass die rechtspopulistische Alternative für Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet werde, kritisierten die beiden als demokratiefeindlich. Die AfD suche den "Schulterschluss mit der FPÖ", sagte Weidel und kündigte an: Sie wollen sich im November mit den Chefs weiterer europäischer Parteien treffen.

