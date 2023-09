Van der Bellen und Schallenberg für Sicherheitsratsreform

New York - Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) treten für eine Reform des UNO-Sicherheitsrats ein. Anlässlich eines Treffens mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ant?nio Guterres, im Rahmen der 78. Generalversammlung am Dienstag in New York waren sich die beiden einig: Die aktuelle Struktur sei ein Ergebnis des Zweiten Weltkriegs und nicht mehr zeitgemäß. Auch Guterres wirbt schon länger für eine Neugestaltung des Gremiums.

Unfalllenker muss nach tödlichem Crash in Wien vor Gericht

Wien - Vor fast genau einem Jahr ist in der Wiener Innenstadt eine 48 Jahre alte Frau unverschuldet bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Als sie am Abend des 13. September 2022 vorschriftsmäßig mit ihrem Pkw von der Wipplingerstraße die Ringstraße übersetzen wollte, krachte ihr ein 26-Jähriger mit seinem Mercedes ins Fahrzeug. Der Mann hatte die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h deutlich überschritten. Die Staatsanwaltschaft hat in dem Fall nun Anklage erhoben.

Handel kämpft weiter mit hohen Kosten und niedrigen Umsätzen

Wien/München - Der heimische Handel hat weiterhin zu kämpfen. Die erste Prognose für das Gesamtjahr 2023 des Handelsverbandes zeigt einen realen Umsatzrückgang trotz nomineller Zuwächse in so gut wie allen Bereichen. Heuer werde ein Minus von insgesamt 3,9 Prozent erwartet. Das wirtschaftliche Comeback sei schon 2022 nicht geglückt, sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will zur APA.

Mehr als 7.000 Menschen aus Berg-Karabach evakuiert

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Nach Beginn des groß angelegten aserbaidschanischen Militäreinsatzes in der umstrittenen Kaukasusregion Berg-Karabach sind nach armenischen Angaben mehr als 7.000 Zivilisten evakuiert worden. Am ersten Tag des Militäreinsatzes starben schon mehr als zwei Dutzend Menschen. Der Menschenrechtsbeauftragte der international nicht anerkannten Republik Berg-Karabach, Gegam Stepanjan, sprach von mindestens 27 Toten. Darunter seien mindestens sieben Zivilisten - darunter zwei Kinder.

Neue Regeln für Elternkarenz und Altersteilzeit

Wien - Der Nationalrat tritt am Mittwoch zur ersten regulären Sitzung nach der Sommerpause zusammen. Zu den Beschlüssen gehören gewisse Einschränkungen bei der Elternkarenz und eine schrittweise Abschaffung der geblockten Altersteilzeit. Den Ländern werden zusätzlich Mittel zur Verfügung gestellt, um eine volle Inflationsanpassung der Gebühren in den Gemeinden zu verhindern. Die SPÖ plant indes einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung.

Selenskyj und Lawrow im UNO-Sicherheitsrat erwartet

New York - Am Rande der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch (ab 17.00 Uhr MESZ) im Mittelpunkt einer Sitzung des Sicherheitsrats stehen. Bei einem Treffen des 15-köpfigen Gremiums zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine könnte Selenskyj erstmals seit dem Einmarsch Russlands auf den russischen Außenminister Sergej Lawrow treffen.

Großbrand in Klavierfabrik Bösendorfer in Wiener Neustadt

Wiener Neustadt - In der Klavierfabrik Bösendorfer in Wiener Neustadt ist in der Nacht auf Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Vier Feuerwehren mit knapp 100 Helfern rückten zu Löscharbeiten aus. Betroffen war ein als Archiv genutztes Nebengebäude. Gegen 1.00 Uhr waren die Flammen unter Kontrolle. Das Objekt brannte bis auf die Grundmauern ab, das Produktionsgebäude konnte geschützt werden. Nachlöscharbeiten sollten in der Früh beendet werden. Verletzt wurde nach Feuerwehrangaben niemand.

US-Bürger nach Gefangenenaustausch mit Iran in USA gelandet

Teheran/Washington - Fünf im Rahmen eines Gefangenenaustausches mit dem Iran freigelassene US-Bürger sind am Dienstag in den USA angekommen. Die fünf Männer landeten mit einem Privatflugzeug auf dem Militärflugplatz Fort Belvoir südlich von Washington. Dort wurden sie von erleichterten Angehörigen empfangen und umarmt, die US-Flaggen schwenkten und mit den Ankömmlingen für ein Gruppenfoto posierten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red