Van der Bellen bei UNO-Klimagipfel in New York

New York - Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt am heutigen Mittwoch im Rahmen der UNO-Generaldebatte am "Climate Ambition Summit" teil - mit durchaus ambitionierte Ankündigungen. "Österreich bleibt der Klimasolidarität verpflichtet und wird weiterhin die am meisten gefährdeten Länder und Gemeinschaften unterstützen", so der Bundespräsident laut Redetext. Am Nachmittag war zudem ein Treffen mit Klimawissenschaftern an der Columbia Business School geplant.

Mehr Unternehmenspleiten, aber keine Insolvenzwelle in Sicht

Wien - In den ersten neun Monaten des Jahres sind um ein Zehntel mehr Unternehmen pleitegegangen. Von einer Insolvenzwelle sei aber nicht zu sprechen, so der Gläubigerschutzverband KSV1870 in einer Aussendung. Vielmehr handle es sich um ein "durchschnittliches Insolvenzjahr" mit einem moderaten Anstieg, der auf die vergangenen Krisenjahre zurückzuführen sei.

Aserbaidschan setzt Militäreinsatz in Berg-Karabach fort

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Aserbaidschan setzt seinen Militäreinsatz in der Konfliktregion Berg-Karabach trotz internationaler Appelle zur Einstellung der Kampfhandlungen fort. Die am Dienstag begonnenen Militärmaßnahmen gingen erfolgreich weiter, teilte Aserbaidschans Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Militärfahrzeuge, Artillerie- und Flugabwehrraketenanlagen sowie militärische Ausrüstung seien "neutralisiert" worden. Auch zivile Infrastrukturobjekte wurden nach armenischen Angaben getroffen.

Kika/Leiner: Republik-Anwalt ist mit Signa unzufrieden

Wien/St. Pölten - Wolfgang Peschorn, als Präsident der Finanzprokuratur oberster Anwalt der Republik, ist mit der Abwicklung der Kika/Leiner-Insolvenz unzufrieden. Dass der ehemalige Eigentümer Signa des Immobilienhändlers Rene Benko nur 20 Mio. Euro in die Insolvenzmasse einzahlt - davon in einem ersten Schritt fünf Mio. Euro - ist Peschorn zu wenig. "Der Vergleich ist zu gering", sagte er zur "Krone".

Handel kämpft weiter mit hohen Kosten und niedrigen Umsätzen

Wien/München - Der heimische Handel hat weiterhin zu kämpfen. Die erste Prognose für das Gesamtjahr 2023 des Handelsverbandes zeigt einen realen Umsatzrückgang trotz nomineller Zuwächse in so gut wie allen Bereichen. Heuer werde ein Minus von insgesamt 3,9 Prozent erwartet. Das wirtschaftliche Comeback sei schon 2022 nicht geglückt, sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will zur APA.

Unfalllenker muss nach tödlichem Crash in Wien vor Gericht

Wien - Vor fast genau einem Jahr ist in der Wiener Innenstadt eine 48 Jahre alte Frau unverschuldet bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Als sie am Abend des 13. September 2022 vorschriftsmäßig mit ihrem Pkw von der Wipplingerstraße die Ringstraße übersetzen wollte, krachte ihr ein 26-Jähriger mit seinem Mercedes ins Fahrzeug. Der Mann hatte die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h deutlich überschritten. Die Staatsanwaltschaft hat in dem Fall nun Anklage erhoben.

Neue Regeln für Elternkarenz und Altersteilzeit

Wien - Der Nationalrat tritt am Mittwoch zur ersten regulären Sitzung nach der Sommerpause zusammen. Zu den Beschlüssen gehören gewisse Einschränkungen bei der Elternkarenz und eine schrittweise Abschaffung der geblockten Altersteilzeit. Den Ländern werden zusätzlich Mittel zur Verfügung gestellt, um eine volle Inflationsanpassung der Gebühren in den Gemeinden zu verhindern. Die SPÖ plant indes einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung.

Selenskyj und Lawrow im UNO-Sicherheitsrat erwartet

New York - Am Rande der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch (ab 17.00 Uhr MESZ) im Mittelpunkt einer Sitzung des Sicherheitsrats stehen. Bei einem Treffen des 15-köpfigen Gremiums zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine könnte Selenskyj erstmals seit dem Einmarsch Russlands auf den russischen Außenminister Sergej Lawrow treffen.

