Van der Bellen bei UNO-Klimagipfel in New York

New York - Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt am heutigen Mittwoch im Rahmen der UNO-Generaldebatte am "Climate Ambition Summit" teil - mit durchaus ambitionierte Ankündigungen. "Österreich bleibt der Klimasolidarität verpflichtet und wird weiterhin die am meisten gefährdeten Länder und Gemeinschaften unterstützen", so der Bundespräsident laut Redetext. Am Nachmittag war zudem ein Treffen mit Klimawissenschaftern an der Columbia Business School geplant.

Bundesheer - C-390 von Embraer folgt Hercules nach

Wien - Die Entscheidung über die Nachfolge der drei in die Jahre gekommenen Hercules-Transportmaschinen des Bundesheeres ist gefallen: Die C-390 des brasilianischen Herstellers Embraer soll in Zukunft zum Einsatz kommen, berichtete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Diese hätten als einziges Modell alle Anforderungen erfüllt. Beschaffen will man die Maschinen in Kooperation mit den Niederlanden.

Schlepper rammten Polizeistreife in Oberösterreich

Reichersberg - Ein Schlepperfahrzeug hat am Mittwoch in Reichersberg (Bezirk Ried) ein Polizeifahrzeug gerammt. Bei einer Schwerpunktkontrolle an der Hausruckstraße (B143) sei eine Anhaltung eskaliert, bestätigte die oberösterreichische Polizei einen Bericht der "Kronen Zeitung". Es sei zu Warnschüssen gekommen. "Zwei Personen wurden festgenommen", berichtete eine Polizeisprecherin der APA. 13 weitere seien im Zuge einer Fahndung bereits aufgegriffen worden, die Ermittlungen liefen noch.

OeNB: Kräftige Firmengewinne haben Inflation mit befeuert

Wien - Deutlich gestiegene Unternehmensgewinne haben die Inflation mit nach oben getrieben, so eine aktuelle Analyse der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). "Im Durchschnitt erklären Unternehmensgewinne ein Viertel der Jahresinflation 2022", rechnen die Studienautoren vor. Im ersten Quartal 2023 erreichte demnach deren Beitrag einen Höchststand: 40 Prozent der Inflation in dieser Periode seien durch steigende Gewinne erklärbar.

Neue Regeln für Elternkarenz und Altersteilzeit

Wien - Der Nationalrat ist am Mittwoch zur ersten regulären Plenarsitzung nach der Sommerpause zusammengekommen. Zu den Beschlüssen gehören neue Regeln bei der Elternkarenz und eine schrittweise Abschaffung der geblockten Altersteilzeit. Um Familien ging es auch in der Aktuellen Stunde. Die ÖVP nahm diese zum Anlass, erneut die bis 2030 geplanten 4,5 Milliarden Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung zu bewerben.

Großbrand in Klavierfabrik Bösendorfer in Wiener Neustadt

Wiener Neustadt - In der Klavierfabrik Bösendorfer in Wiener Neustadt ist in der Nacht auf Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Vier Feuerwehren mit knapp 100 Helfern rückten zu Löscharbeiten aus. Betroffen war ein als Archiv genutztes Nebengebäude. Gegen 1.00 Uhr waren die Flammen unter Kontrolle. Das Objekt brannte bis auf die Grundmauern ab, das Produktionsgebäude wurde geschützt. Verletzt wurde nach Feuerwehrangaben niemand. Die Ursachenermittlung war am Mittwochvormittag im Gange.

Mehr Unternehmenspleiten, aber keine Insolvenzwelle in Sicht

Wien - In den ersten neun Monaten des Jahres sind um ein Zehntel mehr Unternehmen pleitegegangen. Von einer Insolvenzwelle sei aber nicht zu sprechen, so der Gläubigerschutzverband KSV1870 in einer Aussendung. Vielmehr handle es sich um ein "durchschnittliches Insolvenzjahr" mit einem moderaten Anstieg, der auf die vergangenen Krisenjahre zurückzuführen sei.

Gestenzahlung für Holocaust-Opfer von 5.000 Euro

Wien - Überlebende des Holocaust erhalten in diesem Jahr noch eine einmalige Gestenzahlung von rund 5.000 Euro. Das hat die türkis-grüne Regierung am Mittwoch im Ministerrat beschlossen. Weitere Zahlungen können Menschen mit Bedürftigkeit beantragen, wofür der dafür eingerichtete Hilfsfonds für 2024 von 1,5 Mio. Euro auf drei Mio. Euro verdoppelt wurde. Den parlamentarischen Weg beschreiten die Reform des österreichisch-jüdischen Kulturerbegesetzes sowie des Ehrenzeichengesetzes.

