Van der Bellen bei UNO-Klimagipfel in New York

New York - Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt am heutigen Mittwoch im Rahmen der UNO-Generaldebatte am "Climate Ambition Summit" teil - mit durchaus ambitionierte Ankündigungen. "Österreich bleibt der Klimasolidarität verpflichtet und wird weiterhin die am meisten gefährdeten Länder und Gemeinschaften unterstützen", so der Bundespräsident laut Redetext. Am Nachmittag war zudem ein Treffen mit Klimawissenschaftern an der Columbia Business School geplant.

Bundesheer - C-390 von Embraer folgt Hercules nach

Wien - Die Entscheidung über die Nachfolge der drei in die Jahre gekommenen Hercules-Transportmaschinen des Bundesheeres ist gefallen: Die C-390 des brasilianischen Herstellers Embraer soll in Zukunft zum Einsatz kommen, berichtete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Diese hätten als einziges Modell alle Anforderungen erfüllt. Beschaffen will man die Maschinen in Kooperation mit den Niederlanden.

RSV-Impfung für Schwangere und Ältere bereits verfügbar

Wien - Die für Schwangere und Personen ab 60 Jahren empfohlene neue Impfung gegen das RS-Virus (RSV) ist bereits in Österreich verfügbar. Risikopersonen sind neben Älteren vor allem Säuglinge, von denen bei der großen RSV-Welle in der Erkältungssaison 2022/23 viele hospitalisiert waren und teils auch starben. Nun können zumindest Schwangere geimpft werden und das Kind ist nach der Geburt rund ein halbes Jahr geschützt, hieß es am Mittwoch vom Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH).

Feuerpause in Berg-Karabach vereinbart

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - In der Region Berg-Karabach ist Medienberichten zufolge eine Feuerpause vereinbart worden. Die Armenier in Berg-Karabach hätten der Forderung Aserbaidschans zugestimmt, die Kämpfe zu beenden und ihre Waffen abzugeben, meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch. Auch der armenische Sender Sputnik Armenia berichtete, es gebe eine Feuerpause.

Neue Regeln für Elternkarenz und Altersteilzeit

Wien - Der Nationalrat ist am Mittwoch zur ersten regulären Plenarsitzung nach der Sommerpause zusammengekommen. Zu den Beschlüssen gehören neue Regeln bei der Elternkarenz und eine schrittweise Abschaffung der geblockten Altersteilzeit. Um Familien ging es auch in der Aktuellen Stunde. Die ÖVP nahm diese zum Anlass, erneut die bis 2030 geplanten 4,5 Milliarden Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung zu bewerben.

Mutmaßlicher Mafia-Pate vor Wiener Gericht nicht geständig

Wien - Ein mutmaßlicher Mafia-Pate hat am Mittwoch am Wiener Landesgericht den Vorwurf bestritten, er habe innerhalb von zwei Jahren die Einfuhr und den Verkauf von mehr als 500 Kilogramm Heroin und Kokain organisiert. "Ich bin nicht schuldig", sagte der 35-Jährige, der - angelehnt an einen TV-Serien-Mörder - "Dexter" genannt wird. Er sei nach Wien gekommen, um für seine Kinder Sachen einzukaufen, behauptete der Serbe. Das gegen ihn geführte Verfahren sei "weder fair noch seriös".

EU-Kommission will Glyphosat weiter erlauben

Brüssel - Die EU-Kommission hat am Mittwoch in Brüssel die weitere Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat empfohlen. Glyphosat ist noch bis 15. Dezember EU-weit zugelassen. Laut dem veröffentlichten Vorschlag dürfte das Mittel für weitere zehn Jahre in der EU zum Einsatz kommen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) sah eine Wiederzulassung in ihrer letzten Bewertung unkritisch. Umweltschutzorganisationen warnen jedoch vor gefährlichen Auswirkungen.

Schlepper rammten Polizeistreife in Oberösterreich

Reichersberg - Ein Schlepperfahrzeug hat am Mittwoch in Reichersberg (Bezirk Ried) ein Polizeifahrzeug gerammt. Bei einer Schwerpunktkontrolle an der Hausruckstraße (B143) sei eine Anhaltung eskaliert, bestätigte die oberösterreichische Polizei einen Bericht der "Kronen Zeitung". Es sei zu Warnschüssen gekommen. "Zwei Personen wurden festgenommen", berichtete eine Polizeisprecherin der APA. 13 weitere seien im Zuge einer Fahndung bereits aufgegriffen worden, die Ermittlungen liefen noch.

