Van der Bellen bei UNO-Klimagipfel in New York

New York - Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt am heutigen Mittwoch im Rahmen der UNO-Generaldebatte am "Climate Ambition Summit" teil - mit durchaus ambitionierte Ankündigungen. "Österreich bleibt der Klimasolidarität verpflichtet und wird weiterhin die am meisten gefährdeten Länder und Gemeinschaften unterstützen", so der Bundespräsident laut Redetext. Am Nachmittag war zudem ein Treffen mit Klimawissenschaftern an der Columbia Business School geplant.

Bundesheer - C-390 von Embraer folgt Hercules nach

Wien - Die Entscheidung über die Nachfolge der drei in die Jahre gekommenen Hercules-Transportmaschinen des Bundesheeres ist gefallen: Die C-390 des brasilianischen Herstellers Embraer soll in Zukunft zum Einsatz kommen, berichtete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Diese hätten als einziges Modell alle Anforderungen erfüllt. Beschaffen will man die Maschinen in Kooperation mit den Niederlanden.

Schwedisches Fernsehteam in der Ukraine angegriffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ein Team des schwedischen Fernsehsenders TV4 ist im Frontgebiet im Südosten der Ukraine von einer russischen Drohne angegriffen worden. Im westrussischen Gebiet Woronesch stürzte ein Kampfjet vom Typ Su-34 offiziellen Angaben zufolge bei einem Trainingsflug ab. Und wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt ist es im Schwarzen Meer vor dem rumänischen Hafen Sulina an einem Frachtschiff zu einer Explosion gekommen. Die Ukraine attackierte am Mittwoch zudem die Krim.

Regierung einigte sich auf "Kinderschutzpaket"

Wien - Die Regierung hat am Mittwoch im Ministerrat ihr "Kinderschutzpaket" beschlossen. Dieses beinhaltet unter anderem die verpflichtende Umsetzung von Schutzkonzepten an Schulen, die Verschärfung des Sexualstrafrechts und die Ausweitung des Tätigkeitsverbotes. Dies Regierungsvorlagen werden nun dem Parlament übermittelt. "Es gibt nichts schützenwerteres als die Unversehrtheit von Kindern", betonte Justizministerin Alma Zadić (Grüne) dazu im Nationalrat.

EU-Kommission will Glyphosat weiter erlauben

Brüssel - Die EU-Kommission hat am Mittwoch in Brüssel die weitere Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat empfohlen. Glyphosat ist noch bis 15. Dezember EU-weit zugelassen. Laut dem veröffentlichten Vorschlag dürfte das Mittel für weitere zehn Jahre in der EU zum Einsatz kommen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) sah eine Wiederzulassung in ihrer letzten Bewertung unkritisch. Umweltschutzorganisationen warnen jedoch vor gefährlichen Auswirkungen.

Vorstandsmitglieder für Rücktritt von Ärztekammer-Präsident

Wien - Der Machtkampf in der Wiener Ärztekammer ist auch am Mittwoch weitergegangen. Nachdem am Dienstag alle Präsidiumsmitglieder abseits von Präsident Johannes Steinhart diesen zum Rücktritt aufgefordert hatten, verlangte am Mittwoch eine laut Eigenangaben "überwältigende Mehrheit des Vorstands" ebenfalls den Rücktritt, wie es in einer Aussendung eines Zusammenschlusses mehrerer Kammer-Fraktionen hieß. Außerdem beantragte diese Koalition die Einberufung der Vollversammlung.

Pelletpreise beruhigten sich etwas

Wien - Die Preise für den Holzbrennstoff Pellets haben sich nach der extremen Teuerung im Zuge der Energiekrise 2022 infolge des Ukraine-Kriegs im Jahresabstand deutlich erholt. Sie sind aber immer noch um etwa 76 Prozent höher als zu Beginn der Heizsaison 2021. Jetzt im September koste der Brennstoff mit 40,3 Cent je Kilogramm aber um 29,1 Prozent weniger als vor einem Jahr und um 1,2 Prozent weniger als im August, so der Branchenverband proPellets Austria.

Tausende Leichen unter Trümmern in Libyen befürchtet

Darna - Die Lage in den Überschwemmungsgebieten in Libyen ist weiterhin dramatisch. Man müsse damit rechnen, Tausende von Leichen unter den Trümmern im Schlamm zu finden, sagte eine Sprecherin des Internationalen Komitee des Roten Kreuzes (ICRC) am Mittwoch. Es sei noch immer sehr schwierig, genaue Angaben zu den Opferzahlen zu machen. Schätzungen gingen demnach davon aus, dass mindestens 10.000 Menschen vermisst werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

