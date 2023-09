Bundesheer - C-390 von Embraer folgt Hercules nach

Wien - Die Entscheidung über die Nachfolge der drei in die Jahre gekommenen Hercules-Transportmaschinen des Bundesheeres ist gefallen: Die C-390 des brasilianischen Herstellers Embraer soll in Zukunft zum Einsatz kommen, berichtete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Diese hätten als einziges Modell alle Anforderungen erfüllt. Beschaffen will man die Maschinen in Kooperation mit den Niederlanden.

Transit - Salvini kündigt Gang zum EU-Gerichtshof an

Rom/Innsbruck/Wien - Italien macht offenbar seine Drohung wahr und wendet sich wegen des Konflikts mit Österreich aufgrund der Tiroler Anti-Transitmaßnahmen an den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Vor dem Parlament in Rom kündigte Vizepremier und Verkehrsminister Matteo Salvini (Lega) am Mittwoch den Gang zum EuGH an. Gleichzeitig kritisierte er EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) scharf, weil sie noch kein EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet habe.

EU-Kommission will Glyphosat weiter erlauben

Brüssel - Die EU-Kommission hat am Mittwoch in Brüssel die weitere Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat empfohlen. Glyphosat ist noch bis 15. Dezember EU-weit zugelassen. Laut dem veröffentlichten Vorschlag dürfte das Mittel für weitere zehn Jahre in der EU zum Einsatz kommen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) sah eine Wiederzulassung in ihrer letzten Bewertung unkritisch. Umweltschutzorganisationen warnen jedoch vor gefährlichen Auswirkungen.

ÖGB-Menschenkette forderte Ende der Teuerung

Wien - Mit einer Menschenkette um die Bannmeile des Parlaments hat der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) am Mittwochabend ein Ende der Teuerung gefordert. Ausgerüstet mit Stoppschildern und Bannern, auf denen der Regierung Untätigkeit vorgeworfen und für einen Inflations-Stopp appelliert wurde, versammelten sich u.a. Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ab 17 Uhr am Ballhausplatz, Votivpark und Maria-Theresien-Platz.

Schwedisches Fernsehteam in der Ukraine angegriffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ein Team des schwedischen Fernsehsenders TV4 ist im Frontgebiet im Südosten der Ukraine von einer russischen Drohne angegriffen worden. Im westrussischen Gebiet Woronesch stürzte ein Kampfjet vom Typ Su-34 offiziellen Angaben zufolge bei einem Trainingsflug ab. Und wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt ist es im Schwarzen Meer vor dem rumänischen Hafen Sulina an einem Frachtschiff zu einer Explosion gekommen. Die Ukraine attackierte am Mittwoch zudem die Krim.

Selenskyj fordert Reform des UNO-Sicherheitsrates

New York - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in einer Rede vor dem UNO-Sicherheitsrates für eine Reform des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen stark gemacht. Selenskyj forderte bei seinem Auftritt am Mittwochvormittag (Ortszeit) einen ständigen Sitz für Deutschland, Lateinamerika und Afrika sowie eine stärkere Präsenz Asiens. Aggressor Russland solle hingegen sein Vetorecht verlieren. Zum Showdown mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow kam es nicht.

Regierung einigte sich auf "Kinderschutzpaket"

Wien - Die Regierung hat am Mittwoch im Ministerrat ihr "Kinderschutzpaket" beschlossen. Dieses beinhaltet unter anderem die verpflichtende Umsetzung von Schutzkonzepten an Schulen, die Verschärfung des Sexualstrafrechts und die Ausweitung des Tätigkeitsverbotes. Dies Regierungsvorlagen werden nun dem Parlament übermittelt. "Es gibt nichts schützenwerteres als die Unversehrtheit von Kindern", betonte Justizministerin Alma Zadić (Grüne) dazu im Nationalrat.

Schlepper rammten Polizeistreife in OÖ - Festnahme

Reichersberg - Ein Schlepperfahrzeug hat am Mittwoch in Reichersberg (Bezirk Ried) ein an einer Schwerpunktkontrolle beteiligtes Polizeiauto gerammt. Der mutmaßliche Schleuser, ein 25-jähriger Syrer, wurde nach kurzer Flucht festgenommen. Dabei gab die Polizei Warnschüsse ab, wie sie mitteilte. Im Wagen waren 18 türkische Staatsbürger.

