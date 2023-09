Polen liefert keine Waffen mehr an Ukraine

Warschau/New York - Polen will keine Waffen mehr an die benachbarte Ukraine liefern. Das kündigte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Mittwoch laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP im privaten Fernsehsender Polsat News an. Hintergrund ist der Konflikt zwischen Polen und der Ukraine über ukrainische Getreideimporte.

UNO-Sicherheitsrat für Schallenberg "handlungsunfähig"

New York - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat dem UNO-Sicherheitsrat am Mittwoch (Ortszeit) in New York "Handlungsunfähigkeit" vorgeworfen. Dies habe "einmal mehr der unprovozierte Einmarsch Russlands in die Ukraine" gezeigt, so Schallenberg laut Redetext bei einer Debatte des UNO-Gremiums zum russischen Angriffskrieg. "Die Zeit, in der fünf Staaten die Macht hatten, für uns alle zu entscheiden, ist längst vorbei", hieß es darin. "Die Zeit für Reformen ist gekommen."

Aserbaidschan: Militäreinsatz in Berg-Karabach ist beendet

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev hat nach den heftigen Angriffen seiner Armee auf das von Armeniern bewohnte Gebiet Berg-Karabach den Sieg erklärt. In der eintägigen Operation habe Aserbaidschan seine Herrschaft über das Gebiet im Südkaukasus wiederhergestellt, sagte er am Mittwochabend in einer Fernsehansprache in Baku. Der Einsatz, den er eine Anti-Terror-Operation nannte, sei beendet.

Kontroverse über Großbritanniens Aufweichung von Klimazielen

London - Der britische Premierminister Rishi Sunak hat mit seiner überraschenden Aufweichung der Klimaziele seines Landes kontroverse Reaktionen in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft hervorgerufen. Wie er am Mittwochabend bei einer Rede in der Londoner Downing Street bestätigte, soll das Aus für Neuwagen mit Verbrennermotoren von 2030 auf 2035 verschoben werden. Auch bei der Umstellung von Gas- und Ölheizungen auf Wärmepumpen will Sunak auf die Bremse treten.

Selenskyj trifft in Washington Biden und Kongressmitglieder

Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Donnerstag in der US-Hauptstadt Washington erwartet. Geplant sind Treffen mit US-Präsident Joe Biden, US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und Kongressmitgliedern. Zuvor nahm er an der UNO-Generaldebatte in New York teil. Ende Dezember war der ukrainische Präsident schon einmal in Washington zu Gast. Damals sprach er vor beiden Kammern des US-Parlaments.

Saudi-Arabien will Atombombe wenn Iran eine haben sollte

Washington - Saudi-Arabien will Atommacht werden, wenn der regionale Rivale Iran die Atombombe erlangen sollte. Dies machte der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman am Mittwoch in einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News klar. Wenn Teheran die Bombe haben sollte, "dann müssen auch wir eine bekommen", sagte der starke Mann der arabischen Führungsmacht. Trotz einer jüngsten Entspannung kämpfen Teheran und Riad um die Vormachtstellung im Nahen Osten.

Transit - Salvini will vor EuGH, scharfe Gewessler-Kritik

Rom/Innsbruck/Wien - Italien macht offenbar seine Drohung wahr und wendet sich wegen des Konflikts mit Österreich aufgrund der Tiroler Anti-Transitmaßnahmen an den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Vor dem Parlament in Rom kündigte Vizepremier und Verkehrsminister Matteo Salvini (Lega) am Mittwoch den Gang zum EuGH an. Scharf die Reaktion von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) gegenüber der APA: "Die Situation der Menschen in der gesamten Region Tirol ist ihm offenbar egal."

ÖGB-Menschenkette forderte Ende der Teuerung

Wien - Mit einer Menschenkette um die Bannmeile des Parlaments hat der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) am Mittwochabend ein Ende der Teuerung gefordert. Ausgerüstet mit Stoppschildern und Bannern, auf denen der Regierung Untätigkeit vorgeworfen und für einen Inflations-Stopp appelliert wurde, versammelten sich u.a. Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ab 17 Uhr am Ballhausplatz, Votivpark und Maria-Theresien-Platz.

