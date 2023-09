Polen liefert keine Waffen mehr an Ukraine

Warschau/New York - Polen will keine Waffen mehr an die benachbarte Ukraine liefern. Das kündigte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Mittwoch laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP im privaten Fernsehsender Polsat News an. Hintergrund ist der Konflikt zwischen Polen und der Ukraine über ukrainische Getreideimporte.

UNO-Sicherheitsrat für Schallenberg "handlungsunfähig"

New York - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat dem UNO-Sicherheitsrat am Mittwoch (Ortszeit) in New York "Handlungsunfähigkeit" vorgeworfen. Dies habe "einmal mehr der unprovozierte Einmarsch Russlands in die Ukraine" gezeigt, so Schallenberg laut Redetext bei einer Debatte des UNO-Gremiums zum russischen Angriffskrieg. "Die Zeit, in der fünf Staaten die Macht hatten, für uns alle zu entscheiden, ist längst vorbei", hieß es darin. "Die Zeit für Reformen ist gekommen."

Tote bei Beschuss der südukrainischen Stadt Cherson

Moskau - Bei russischem Beschuss sind in der Stadt Cherson in der Südukraine nach ukrainischen Angaben zwei Menschen getötet worden. "Die russische Armee hat die Wohnviertel von Cherson bombardiert", erklärte Regionalgouverneur Oleksandr Prokudin am Donnerstag auf Telegram. Bisher seien zwei zivile Todesopfer bekannt. Zudem seien vier weitere Menschen verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, ein fünfter Verletzter sei vor Ort versorgt worden, fuhr Prokudin fort.

Evakuierungen in Berg-Karabach laufen

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Nach aserbaidschanischen Angriffen und der Niederlage der Armenier in Berg-Karabach sollen Bewohner der Südkaukasus-Region nun in Sicherheit gebracht werden. Vor Ort stationierte russische Soldaten hätten bisher rund 5.000 Karabach-Armenier aus besonders gefährlichen Orten der belagerten Region herausgebracht, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Donnerstag mit.

Chinas Außenminister Wang Yi bei Putin

Peking/Moskau - China und Russland wollen ihre Zusammenarbeit stärken. Außenminister Wang Yi sagte bei einem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in St. Petersburg, dass die "Multipolarisierung" auf der Welt angesichts einer durcheinandergeratenden internationalen Lage schneller voranschreite, wie das Außenministerium in Peking in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) mitteilte.

Van der Bellen: Bei UNO sollen alle Standpunkte Gehör finden

New York/Wien - "Die UNO ist dafür da, dass alle Standpunkte ein Gehör finden." So resümierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Ende seines Besuchs bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen im APA-Gespräch. Wie vielschichtig manche Themen sind, zeigt sich für Van der Bellen auch beim Schwerpunkt Klimawandel. Es gebe diesbezüglich ein "ernsthaftes Bewusstsein", diagnostizierte er. Allerdings würden sich die einzelnen Länder in unterschiedlichen Positionen befinden.

Selenskyj trifft in Washington Biden und Kongressmitglieder

Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Donnerstag in der US-Hauptstadt Washington erwartet. Geplant sind Treffen mit US-Präsident Joe Biden, US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und Kongressmitgliedern. Zuvor nahm er an der UNO-Generaldebatte in New York teil. Ende Dezember war der ukrainische Präsident schon einmal in Washington zu Gast. Damals sprach er vor beiden Kammern des US-Parlaments.

Kontroverse über Großbritanniens Aufweichung von Klimazielen

London - Der britische Premierminister Rishi Sunak hat mit seiner überraschenden Aufweichung der Klimaziele seines Landes kontroverse Reaktionen in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft hervorgerufen. Wie er am Mittwochabend bei einer Rede in der Londoner Downing Street bestätigte, soll das Aus für Neuwagen mit Verbrennermotoren von 2030 auf 2035 verschoben werden. Auch bei der Umstellung von Gas- und Ölheizungen auf Wärmepumpen will Sunak auf die Bremse treten.

