Tote bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Luft- und Artillerieangriffen auf die Ukraine sind nach ukrainischen Angaben am Donnerstag zwei Menschen getötet und mindestens 18 Menschen verletzt worden. In der Nacht und am Morgen gab es Explosionen in der Hauptstadt Kiew und in den Regionen Charkiw im Nordosten sowie Chmelnyzkyj, Iwano-Frankiwsk, Lwiw, Riwne und Winnyzja im Westen, wie das Innenministerium und Regionalbehörden mitteilten.

Länderkammern auf streitende Wiener Ärztekammer sauer

Wien - Der völlig eskalierte Streit in der Wiener Ärztekammer geht den anderen Länderorganisationen zunehmend auf die Nerven. In einem gemeinsamen Schreiben von sieben Präsidenten werden die Streitparteien "dringend" ersucht, vernünftige und demokratische Lösungen für ihren Konflikt zu suchen. Partei ergreifen die Länder-Präsidenten nicht. Sie sind aber "tief erschüttert" über die Art der öffentlichen Streitaustragung.

Laut UNO mehr als 43.000 Vertriebene bei Flut in Libyen

Benghazi/Darna/Tripolis - Durch die verheerende Flutkatastrophe in Libyen haben UNO-Angaben zufolge zehntausende Menschen ihre Heimat verloren. Nach jüngsten Schätzungen seien über 43.000 Menschen durch die Überschwemmungen im Nordosten Libyens vertrieben worden, erklärte die Internationale Organisation für Migration (IOM) in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. Insbesondere in Darna sorge der Wassermangel dafür, dass viele Menschen die Stadt verließen, hieß es weiter.

Evakuierungen in Berg-Karabach laufen

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Nach Vereinbarung einer Feuerpause in der umkämpften Region Berg-Karabach haben sich die Konfliktparteien zu Gesprächen in Aserbaidschan getroffen. Eine Delegation ethnischer Armenier sei in der Stadt Jewlach eingetroffen, teilte das aserbaidschanische Präsidialamt Donnerstag mit. Die Gespräche hätten im Beisein eines Vertreters der russischen Friedenstruppen begonnen, meldete die Nachrichtenagentur Tass. Ethnische Armenier warfen Aserbaidschan den Bruch der Waffenruhe vor.

Wieder Aufregung um Foto von Patienten aus Wiener Spital

Wien - Die Lage in den heimischen Krankenhäusern ist weiterhin angespannt, Personalmangel gibt es so gut wie überall. In Wien hat das nun dazu geführt, dass ein offenbar aus dem Bett gestürzter Patient auf dem Boden lag. Ein Foto, das der "Kronen Zeitung" zugespielt wurde, sorgt für Aufregung. Der Wiener Gesundheitsverbund (Wigev) beschwichtigte gegenüber der APA, der Patient sei selbstständig aufgestanden, gestürzt und nur zwei bis drei Minuten am Boden gelegen.

Steyr Automotive droht nächster großer Jobabbau

Steyr/Wien - Beim Autobauer Steyr Automotive droht der nächste große Jobabbau. Das Unternehmen von Investor Sigfried Wolf habe 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Frühwarnsystem des AMS zur Kündigung angemeldet, berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" und das Ö1-"Morgenjournal" am Donnerstag. "Eine Vorsichtsmaßnahme", hieß es demnach seitens des Autobauers. Zusätzlich soll es 100 Leiharbeitskräfte treffen. Wie viele wirklich gehen müssen, sei noch unklar.

Österreich ist im Schienenverkehr EU-Spitzenreiter

Wien - In Österreich werden pro Person mehr als doppelt so viele Kilometer mit Bahn, Bim und U-Bahn gefahren wie im EU-Schnitt. Mit 1.625 Kilometer pro Person und Jahr ist Österreich auf der Schiene der EU-Champion, europaweit hat die Schweiz mit 1.720 Kilometern die Nase vorne. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) auf Basis von Daten der EU-Kommission am Vortag des europaweiten Autofreien Tags.

Öffis preisstabil und Autokosten kräftig gestiegen - Studie

Wien - In den vergangenen vier Jahren stiegen die Preise für Öffis kaum, jene fürs Autofahren aber deutlich, rechnet das gewerkschaftsnahe Momentum Institut heute vor. Während die durchschnittlichen Ausgaben eines Auto-Haushalts heuer um ein Viertel höher sind als noch 2019, stiegen die Kosten für Haushalte ohne Auto demnach um 12 Prozent. Im August 2019 gab ein Pkw-Haushalt im Schnitt 570 Euro für Besitz, Instandhaltung und Gebühren aus, heuer sind es 714 Euro, so Momentum.

