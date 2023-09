Tote bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Luft- und Artillerieangriffen auf die Ukraine sind nach ukrainischen Angaben am Donnerstag zwei Menschen getötet und mindestens 18 Menschen verletzt worden. Die ukrainischen Streitkräfte griffen nach eigenen Angaben in der Nacht den russischen Luftwaffenstützpunkt Saky auf der annektierten Halbinsel Krim massiv aus der Luft an.

Selenskyj zu Gesprächen mit US-Präsident Biden in Washington

Washington/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu Gesprächen über weitere Waffenlieferungen aus den USA in Washington eingetroffen. "Heute gibt es wichtige Verhandlungen in Washington", schrieb Selenskyj am Donnerstag im Online-Dienst Telegram. "Luftverteidigung für die Ukraine ist unter den Top-Themen", erklärte er. "Mehr Luftverteidigung, mehr Unterstützung für ukrainische Soldaten an der Front", fügte Selenskyj hinzu.

Neue Variantenimpfstoffe gegen Covid in Arztpraxen verfügbar

Wien - Die neuen Impfstoffe gegen die Omikron-Variante XBB.1.5. des Coronavirus können ab sofort in Arztpraxen verimpft werden. Wo Termine für die Auffrischung vereinbart werden können, zeigt die am Donnerstag vorgestellte Seite gemmaboostern.at des Verbands der Impfstoffhersteller (ÖVIH), die auf die Angebote im jeweiligen Bundesland verlinkt. Empfohlen ist der "Booster" vor allem ab 60 Jahren und für Risikogruppen wie Schwangere und chronisch Kranke sowie für Gesundheitspersonal.

Wichtige Streitpunkte zu Berg-Karabach noch offen

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Bei den Gesprächen über die Zukunft der Kaukasus-Krisenregion Berg-Karabach haben die Konfliktparteien noch keine endgültige Vereinbarung erzielen können. So habe seine Seite zwar einer Feuerpause mit Aserbaidschan zugestimmt, sagte David Babajan, ein Berater der selbsternannten Regierung von Berg-Karabach. Ungeklärt sei aber die Umsetzung der damit verbundenen Forderung Aserbaidschans, wonach die in Berg-Karabach lebenden ethnischen Armenier auch ihre Waffen abgeben sollen.

Wieder Aufregung um Foto von Patienten aus Wiener Spital

Wien - Die Lage in den heimischen Krankenhäusern ist weiterhin angespannt, Personalmangel gibt es so gut wie überall. In Wien hat das nun dazu geführt, dass ein offenbar aus dem Bett gestürzter Patient auf dem Boden lag. Ein Foto, das der "Kronen Zeitung" zugespielt wurde, sorgt für Aufregung. Der Wiener Gesundheitsverbund (Wigev) beschwichtigte gegenüber der APA, der Patient sei selbstständig aufgestanden, gestürzt und nur zwei bis drei Minuten am Boden gelegen.

Slowenien zahlt alle Corona-Strafen zurück

Ljubljana - Slowenien führt eine Amnestie für Verstöße gegen die Covid-Vorschriften ein, die nachträglich für verfassungswidrig erklärt wurden. Das Parlament in Ljubljana verabschiedete am Mittwoch ein Gesetz, das die Strafen aufhebt, die während der Pandemie wegen Verstößen gegen die Restriktionen verhängt wurden. Bereits bezahlte Strafen werden samt Verfahrenskosten zurückerstattet. Die linksliberale Regierung will damit das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat wiederherstellen.

29 Migranten in Wien-Simmering abgesetzt

Wien/Nickelsdorf - 29 illegal eingereiste Migranten sind Donnerstagvormittag in Wien-Simmering von einem Schlepperfahrzeug abgesetzt worden. Unter den allesamt aus Syrien stammenden Menschen, die per weißem Kastenwagen bis in die Kimmerlgasse transportiert worden waren, befanden sich laut Angaben der Polizei auch elf Kinder. Der mutmaßliche Schlepper versuchte sich nach Ungarn abzusetzen, er wurde im Bereich des burgenländischen Grenzübergangs Nickelsdorf festgenommen.

US-Behörden übergaben von Nazis geraubte Schiele-Werke

New York - US-Behörden haben sieben in der Zeit des Nationalsozialismus geraubte Kunstwerke von Egon Schiele an die Erben des jüdischen Kunstsammlers Fritz Grünbaum zurückgegeben. "Es ist nie zu spät, einiges von dem wiedergutzumachen, was wir verloren haben, die Opfer zu ehren und darüber nachzudenken, wie ihre Familien bis heute beeinträchtigt werden", sagte der New Yorker Staatsanwalt Alvin Bragg bei der Übergabe der Gemälde am Mittwoch in New York.

Wiener Börse notiert sehr schwach

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag die Verluste weiter ausgebaut und tiefrot notiert. Der ATX sank um starke 1,57 Prozent auf 3.162 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen gab es ebenfalls klare Kursverluste zu beobachten. Die Aussicht auf eine weitere US-Leitzinssenkung noch heuer belastet international. Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage wie bereits am Vortag sehr mager. Im Technologiebereich büßten AT&S 3,1 Prozent ein.

