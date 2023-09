Tote bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Luft- und Artillerieangriffen auf die Ukraine sind nach ukrainischen Angaben am Donnerstag zwei Menschen getötet und mindestens 18 Menschen verletzt worden. Die ukrainischen Streitkräfte griffen nach eigenen Angaben in der Nacht den russischen Luftwaffenstützpunkt Saky auf der annektierten Halbinsel Krim massiv aus der Luft an.

Selenskyj zu Gesprächen mit US-Präsident Biden in Washington

Washington/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zum Auftakt seines Washington-Besuchs Vertreter des US-Kongresses getroffen. Selenskyj wollte am Kapitol Gespräche mit Mitgliedern von Senat und Repräsentantenhaus über zusätzliche US-Hilfen zur Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg führen.

Neue Variantenimpfstoffe gegen Covid in Arztpraxen verfügbar

Wien - Die neuen Impfstoffe gegen die Omikron-Variante XBB.1.5. des Coronavirus können ab sofort in Arztpraxen verimpft werden. Wo Termine für die Auffrischung vereinbart werden können, zeigt die am Donnerstag vorgestellte Seite gemmaboostern.at des Verbands der Impfstoffhersteller (ÖVIH), die auf die Angebote im jeweiligen Bundesland verlinkt. Empfohlen ist der "Booster" vor allem ab 60 Jahren und für Risikogruppen wie Schwangere und chronisch Kranke sowie für Gesundheitspersonal.

Rupert Murdoch gibt Führung von Medienimperium an Sohn ab

New York - Der 92-jährige US-Medienmogul Rupert Murdoch gibt die Führung seines Medienimperiums ab. Er werde ab Mitte November einen Status als "emeritierter Vorstand" haben und die Geschäfte an seinen Sohn Lachlan abgeben, teilten die beiden Konzerne Fox Corporation und News Corporation am Donnerstag mit. Zur Fox Corporation gehört unter anderem der rechtsgerichtete Nachrichtensender Fox News, zur News Corporation gehören etwa das "Wall Street Journal" und die "New York Post".

Aserbaidschan strebt Machtübernahme in Berg-Karabach an

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Nach den jüngsten Kämpfen um die Region Berg-Karabach im Südkaukasus haben die aserbaidschanischen Sieger und die unterlegenen Armenier eine erste Verhandlungsrunde beendet. In der Stadt Yevlax seien unter anderem "Fragen der Wiedereingliederung der armenischen Bevölkerung Karabachs" besprochen worden, teilte die Präsidialverwaltung des autoritär geführten Aserbaidschans am Donnerstag mit. In Kürze solle es ein weiteres Treffen geben.

Wieder Aufregung um Foto von Patienten aus Wiener Spital

Wien - Die Lage in den heimischen Krankenhäusern ist weiterhin angespannt, Personalmangel gibt es so gut wie überall. In Wien hat das nun dazu geführt, dass ein offenbar aus dem Bett gestürzter Patient auf dem Boden lag. Ein Foto, das der "Kronen Zeitung" zugespielt wurde, sorgt für Aufregung. Der Wiener Gesundheitsverbund (Wigev) beschwichtigte gegenüber der APA, der Patient sei selbstständig aufgestanden, gestürzt und nur zwei bis drei Minuten am Boden gelegen.

Bursch wegen Angriffs auf "Pride"-Besucherinnen angezeigt

Wien - Nach dem Besuch der "Regenbogenparade" im Zuge der "Vienna Pride" am 17. Juni waren zwei junge Frauen durch Schläge und Tritte teils schwer verletzt worden. Nach monatelanger öffentlicher Fahndung ist ein Hauptverdächtiger ausgeforscht worden, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit. Es handle sich um einen 16-Jährigen. Er verweigerte die Aussage und wurde auf freiem Fuß angezeigt.

29 Migranten in Wien-Simmering abgesetzt

Wien/Nickelsdorf - 29 illegal eingereiste Migranten sind Donnerstagvormittag in Wien-Simmering von einem Schlepperfahrzeug abgesetzt worden. Unter den allesamt aus Syrien stammenden Menschen, die per weißem Kastenwagen bis in die Kimmerlgasse transportiert worden waren, befanden sich laut Angaben der Polizei auch elf Kinder. Der mutmaßliche Schlepper versuchte sich nach Ungarn abzusetzen, er wurde im Bereich des burgenländischen Grenzübergangs Nickelsdorf festgenommen.

