Prozess um Wien-Attentat womöglich vor Teil-Wiederholung

Wien - Der Prozess gegen mehrere mutmaßliche Unterstützer des Wien-Attentäters, der Anfang Februar 2023 am Wiener Landesgericht mit lebenslangen Freiheitsstrafen für zwei Angeklagte und langjährigen Haftstrafen für zwei weitere Männer zu Ende gegangen ist, muss möglicherweise in Teilen wiederholt werden. Das legt jedenfalls ein Croquis der Generalprokuratur nahe, zu deren Aufgaben die Erstattung von Stellungnahmen zu Nichtigkeitsbeschwerden in Geschworenengerichtsverfahren zählt.

Raketenangriff auf Stab der russischen Schwarzmeerflotte

Kiew (Kyjiw) - Der Stab der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol ist nach offiziellen Angaben mit Raketen beschossen worden. Das teilte am Freitag der von Moskau ernannte Gouverneur der Hafenstadt, Michail Raswoschajew, auf seinem Telegram-Kanal mit. Raswoschajew machte keine Angaben zu den Schäden, warnte aber vor weiteren Angriffen. In sozialen Netzwerken kursierten Fotos und Videos, die dicke Rauchschwaden über dem Gebäude zeigten.

Selenskyj kündigt Befreiung von Bachmut an

Ottawa/Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat im Gespräch mit US-Medien eine Rückeroberung von Bachmut und zweier anderer Städte angekündigt. "Wir werden Bachmut von Okkupanten befreien", sagte er nach Angaben des Senders CNN. "Ich denke, wir werden noch zwei weitere Städte von Okkupanten befreien." Er werde aber nicht sagen, um welche Städte es sich handle. "Wir haben einen Plan, einen sehr, sehr umfassenden Plan."

Kritik nach Umwidmungen an Wiener SPÖ-Politikerinnen

Wien - Widmungen in einem Kleingartenverein in der Donaustadt sorgen derzeit für Debatten. Zuletzt war SPÖ-Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy vorgeworfen worden, von einer Umwidmung profitiert zu haben. Nun sind auch Parteigenossinen ins Visier geraten, wie eine gemeinsame Recherche des Ö1-Morgenjournals und der Wiener Zeitung (WZ) ergeben hat. Sie sollen ebenfalls Grundstücke in der Anlage in Breitenlee gekauft haben.

Österreich bei Asylanträgen pro Kopf an 2. Stelle in der EU

EU-weit/Brüssel/Luxemburg - Im Juni haben 83.385 Menschen in einem der 27 EU-Länder erstmals um Asyl angefragt - das sind ein Viertel mehr als ein Jahr davor (Juni 2022), aber weniger als im vergangenen Herbst, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat am Freitag mitteilte. Die zweithöchste Anzahl an Erstanträgen pro Kopf wurde in Österreich verzeichnet, nach Zypern. Auch bei unbegleiteten Minderjährigen lag Österreich EU-weit an zweiter Stelle, 2022 lag es an der Spitze.

Börsendebüt: EuroTeleSites-Aktie startet unter Referenzpreis

Wien - Die Aktien der Telekom-Austria Tochter EuroTeleSites haben bei ihrem Börsendebüt am Freitag zu Mittag mit 4,53 Euro je Aktie deutlich unter dem am Vortag bekanntgegeben Referenzpreis von 4,95 Euro notiert. Telekom-Austria-Aktionäre erhielten für je vier Aktien zusätzlich einen Anteilsschein der Funkturmfirma. Bei der TKA-Aktie gab es einen Abschlag (-16 Prozent) um die abgespaltene EuroTeleSites.

Aserbaidschan vor Einnahme von Berg-Karabachs Hauptstadt

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Aserbaidschanische Soldaten umzingeln nach Angaben der pro-armenischen, separatistischen Behörden die Regionalhauptstadt Stepanakert in der Kaukasus-Region Berg-Karabach. Armenien bereitet sich unterdessen auf eine mögliche Evakuierung von Armeniern aus Berg-Karabach, wo Aserbaidschan nach jüngsten Kämpfen wieder die Kontrolle übernimmt, vor.

Grippeimpfung für die meisten Kinder jetzt die wichtigste

Wien - Als wichtigste Impfung für Kinder in diesem Herbst empfiehlt der Infektiologe Volker Strenger von der Medizinischen Universität Graz die Grippeimpfung. Es sei wohl so, "dass die Kinder jetzt vor allem, wo sie mit Covid-19 in der Regel schon Kontakt hatten und durchimmunisiert sind, wahrscheinlich von Influenza mehr bedroht sind", sagte er am Freitag im Ö1-Morgenjournal. Will oder muss man sich für eine entscheiden, sei daher die Influenzaimpfung vorzuziehen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red